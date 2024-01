Borja Aranda Vaquero analiza las características que debe tener un buen diseño web WordPress

En la carrera por destacar en un mundo repleto de opciones para visitar en internet y redes sociales, buena parte del éxito de una página es tener una imagen gráfica atractiva y fácil de entender. En España, el especialista en diseño web WordPress y servicio de consultoría SEO, Borja Aranda Vaquero, destaca por un servicio integral de gestión de imagen y contenido que hace brillar a cualquier tipo de iniciativa en la red, al ganar visibilidad y rentabilidad. Gracias a este experto, los negocios web repuntan en un mercado tan competitivo como el del comercio online.

Plataforma para atraer y convertir La versatilidad de WordPress permite a profesionales como Aranda Vaquero desarrollar todo tipo de sitios web personalizados con alto rendimiento y diseño atractivo e intuitivo. La plataforma no solo contiene herramientas para armonizar la estética de las páginas, sino que garantiza una muy buena experiencia de usuario.

“Diseño páginas webs atractivas para negocios digitales que quieren posicionar, atraer y convertir”, destaca Borja en su website, un lugar donde las empresas o autónomos pueden solicitar un presupuesto para conseguir visibilidad, visitas y conversión.

Más de 100 clientes satisfechos durante ocho años de experiencia aseguran los resultados deseados desde el primer contacto con Borja. Una conversación de 15/30 minutos en la que el experto primero conoce el proyecto y sus objetivos, para luego emprender un camino de acciones que ayudan a mejorar la presencia en línea a través del diseño web WordPress y el lenguaje SEO.

Más allá de la imagen Con la asesoría de Borja Aranda Vaquero, el cliente no solo obtiene una web atractiva desde el punto de vista audiovisual, sino un negocio online que funciona en su propósito de generar ingresos. “Un buen diseñador web no puede quedarse tan solo en un diseño creativo, también debe tener conocimientos sobre velocidad de carga, optimización y conversión, entre otros”, asegura el especialista.

El servicio de diseño web WordPress personalizado se complementa con la optimización de encabezados SEO, mejoras en meta títulos y meta descripciones y un sistema eficiente de sitemaps y todos los recursos para que Google priorice la página web en sus resultados. Además, el experto se ocupa de entregar diseños responsive, adaptados a cualquier dispositivo electrónico, y con acciones WPO (Web Performance Optimization), para cargas en menos de tres segundos.

Como complemento esencial a la calidad de su trabajo, Borja Aranda Vaquero aporta páginas capaces de integrarse con diversas apps, como Google Search Console o Facebook Ads, y con medidas de seguridad que bloquean los ciberataques.

El diseñador web freelance se compromete a entregar sitios web en 20 días y ofrece una garantía de un mes, con mantenimiento de la página. El nuevo e-commerce es un canal de venta único, diseñado sin plantillas, para diferenciarse de su competencia. De esta manera, el producto exhibe una imagen de marca sólida que genera ganancias sin que los clientes deban gastar en contrataciones, impuestos asociados a personal ni en software.