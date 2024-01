Más de 6.000 productos de bebé y niño disponibles, para profesionales del sector y exportaciones

El comercio de moda infantil siempre va a ser un negocio rentable, aunque encontrar un aliado confiable que acompañe durante el crecimiento económico nunca es sencillo. Ya sea los que están dando sus primeros pasos o bien los que buscan seguir evolucionando, la clave está en vender productos de calidad a buen precio.

Una elección inteligente es conseguir artículos de primera mano directamente de los fabricantes, como Almacenes Toledo, referente en el sector mayorista en ropa de bebé, infantil y canastilla con más de treinta años de trayectoria y alrededor de cinco mil productos en stock, desde pijamas hasta calcetería de verano o invierno para los más pequeños hasta lencería de todas las edades.

Un lugar, todas las opciones Para un comerciante, siempre es mejor saltearse los intermediarios y obtener los productos de mano del proveedor, lo que genera un ahorro de tiempo y dinero más que considerable. Almacenes Toledo, con su sede física en la zona de Fuenlabrada, en Madrid, se encarga de enviar todo tipo de artículos a cualquier parte a través de su plataforma web, en la cual se puede adquirir de forma rápida y sencilla prendas básicas como pantalones, camisetas y sudaderas para niños y niñas de todas las edades, así como también lencería para hombre y mujer.

Además, en su numeroso catálogo, la empresa pone a disposición múltiples modelos de toallas, batas, calcetería y gorros junto al más amplio stock en productos de canastilla para recién nacidos de marcas reconocidos en el sector como Ysabel Mora, Anavig, Disney, Yoedu, Gamberritos o Babidu, por nombrar apenas algunas.

Asesoría y orientación para emprendedores Con más de tres décadas de experiencia en el sector, Almacenes Toledo dispone de un espacio exclusivamente dedicado al área de asesoramiento para los que están dando sus primeros pasos en el mercado, a los que siempre aconsejan no comprar productos en grandes cantidades, un error muy común en los que empiezan en este sector. Es por eso que la empresa ofrece la posibilidad de adquirir los artículos por unidad para evitar la sobrecarga de stock, así como orientación sobre que prendas elegir para generar una alta rentabilidad.

En la actualidad, Almacenes Toledo tiene más 6.000 productos a la venta y comercializa todo tipo de prendas infantiles no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido o en América Latina, África y otros muchos lugares gracias a su moderna tienda online en la cual se podrá acceder no sólo a los precios de cada artículo sino también las mejores ofertas de la temporada siempre que el usuario se registre como profesional del sector.