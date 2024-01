Advergame como estrategia de marketing promocional

La compañía catalana KH Lloreda, propietaria del popular quita grasas KH7, es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de productos de limpieza para el hogar y el sector industrial.

Esta empresa encargó a Pixeldreams la realización de un atractivo juego de gamificación interactiva para dar a conocer el producto KH7 entre el público norteamericano. KH Lloreda se prepara para dar el salto a Estados Unidos y la firma prevé aterrizar en el mercado norteamericano la próxima primavera de la mano del gigante de la distribución Walmart.

En el competido mundo del marketing actual, donde la atención del consumidor es un bien muy preciado, las estrategias de engagement se han vuelto cada vez más cruciales. Es aquí donde la gamificación, respaldada por tecnologías de vanguardia como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), emergen como herramientas poderosas para cautivar a la audiencia y elevar la interacción del usuario a niveles sin precedentes.

Pixeldreams y KH7. Gamificación estratégica para empresas Pixeldreams destaca por su calidad en el desarrollo de experiencias y aplicaciones con realidad virtual y realidad aumentada, innovando en interacciones gamificadas que no solo entretienen, sino que también sirven como herramientas estratégicas para el marketing de muchas empresas. Pixeldreams es especialista en el desarrollo de tecnologías para conseguir una alta interacción en sus proyectos, colaborando con exitosas y reconocidas marcas.

En este proyecto, se llevó la gamificación a un nuevo nivel al permitir que los usuarios experimenten con la eficacia de los productos de limpieza KH7 mientras limpian virtualmente las diferentes estancias de una vivienda. Las experiencias gamificadas de Pixeldreams, no solo desafían y entretienen, sino que también educan sobre la eficacia y versatilidad de todo tipo de productos.

Gamificación con realidad virtual En Pixeldreams son expertos en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual para empresas. Con más de 20 años de experiencia en el sector, han diseñado aplicaciones con esta tecnología para empresas como: La Caixa, La Liga, Repsol, Nestlé o el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.

Beneficios de la gamificación empresarial Algunos de los beneficios clave que la publicidad interactiva ofrece a las empresas incluyen:

Fidelización del consumidor La publicidad interactiva atrae la atención de los usuarios de manera más efectiva que los anuncios estáticos, ya que les permite interactuar y participar activamente. Esto genera un mayor compromiso y retención de la marca.

Personalización La interacción permite recopilar datos y preferencias del usuario en tiempo real, lo que permite adaptar el contenido y las ofertas de manera personalizada. Esto mejora la relevancia de los mensajes y aumenta las posibilidades de conversión.

Métricas de rendimiento KPI claras Las campañas de publicidad interactiva suelen proporcionar métricas detalladas y claras sobre el rendimiento, como tasas de clics, tiempo de interacción y conversiones. Esto permite una evaluación precisa del ROI (retorno de la inversión) y la optimización continua de la estrategia.

Generación de datos y segmentación La interacción recopila datos valiosos sobre el comportamiento del usuario, lo que facilita la segmentación precisa de la audiencia. Esto permite llegar a nichos específicos y crear campañas más efectivas.

Fomenta la retención y la lealtad La participación activa de los usuarios en experiencias interactivas crea una conexión más fuerte con la marca, lo que, a menudo, se traduce en una mayor lealtad y retención a largo plazo.

Creatividad y narrativa La publicidad interactiva brinda oportunidades para contar historias de manera innovadora y creativa, lo que puede diferenciar a una marca en un mercado saturado y generar un impacto duradero en la mente de los consumidores.

Mayor viralidad y alcance Las experiencias interactivas a menudo se comparten más en las redes sociales y otros canales digitales, lo que puede amplificar significativamente el alcance de la campaña sin costos adicionales.

Adaptación a dispositivos móviles Dado que cada vez más usuarios acceden a internet desde dispositivos móviles, la publicidad interactiva se puede diseñar para adaptarse perfectamente a diferentes tamaños de pantalla y sistemas operativos.

En el sector del marketing empresarial, la gamificación respaldada por tecnologías de vanguardia es un componente esencial. Pixeldreams ha demostrado que la gamificación va más allá del juego, siendo una herramienta estratégica poderosa. Con la experiencia innovadora y exitosa con KH7, reafirma su compromiso de llevar a las empresas hacia el futuro, donde la gamificación y la interactividad no son solo tendencias, sino pilares fundamentales para el éxito en un mundo cada vez más digital y competitivo.