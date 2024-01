​UATAE valora la subida del SMI como una oportunidad de crecimiento para el conjunto del colectivo

Esta mañana la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) acude al acto de firma del acuerdo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante este último tiempo desde distintos sectores de la sociedad se ha estado afirmando que la subida del SMI podía traer consecuencias negativas sobre el empleo, por las posibles pérdidas cuantiosas de contrataciones, hecho que queda desmentido con los actuales datos de empleabilidad. María José Landaburu, secretaria general de UATAE, rechaza estas consideraciones porque, “perjudican a la imagen de las y los autónomos, que son presentados como personas que no quieren que sus trabajadores tengan un salario razonable, cuando sabemos con los datos sobre la mesa, que actualmente las contrataciones que realizan se rigen por convenios colectivos que ya están por encima del SMI”.



En ese sentido, la Unión de Autónomos apoya las medidas que vayan en la dirección de facilitar la reactivación de la economía del país, y que dirija a la ciudadanía hacia una sociedad de bienestar plena. Porque como señala Landaburu, “es vital garantizar el desarrollo profesional en condiciones dignas, promulgando el camino hacia el marco de un modelo que favorezca la eliminación de la precarización y de la brecha salarial actual”. Además, enfatiza en la idea de que, “la subida del salario mínimo, de las pensiones, etc. no son solo una cuestión de justicia, o de reconocimiento, suponen, también una inyección en la capacidad de gasto de las personas”. Y, por tanto, “vuelve al sistema en forma de reactivación que se revierte a la realidad económica, especialmente de los más pequeños, generadores del empleo de calidad”.

UATAE espera que la senda del Gobierno siga el camino de la protección social y remarcan que continuarán apoyando las medidas que vayan en esta línea. Y reivindican su extensión hacia el conjunto del colectivo, como vienen señalando estas últimas semanas con la necesidad de ampliar el derecho de los subsidios por desempleo a las y los autónomos. Por todo ello, la Organización considera positivo el acuerdo entre sindicatos y Gobierno para revalorizar el SMI, porque “cada euro supone un gran alivio para las personas situadas en peores condiciones económicas en un contexto de incertidumbre económica como el que se ha dado en este último tiempo”, concluye Landaburu.