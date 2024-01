Burgers de carne madurada en Zaragoza de la mano de Xeat

La carne madurada se ha convertido, según muchos portales especializados en gastronomía, en la nueva delicia de moda para los paladares más exigentes. Consiste en someter a esta proteína animal a un proceso cuidadoso en el que la pieza pierde el agua de manera gradual. Con ello, se consigue cambiar su textura e intensificar su sabor y aroma.

Este alimento ha conquistado rápidamente varias recetas y se ha sumado a las cartas de distintos restaurantes. La última novedad son las burgers de carne madurada de Xeat, en la ciudad de Zaragoza.

Así son las burgers de carne madurada Xeat Xeat es una hamburguesería delivery con una carta enfocada en ofrecer lo que otros negocios parecidos no tienen: productos con sabor potente. Un negocio de comidas deliciosas que son el pretexto necesario para saltarse la dieta un viernes por la noche.

Uno de sus platos fuertes son sus burgers de carne madurada, preparadas con ingredientes de primera calidad y en diferentes versiones. La Bacon Todo contiene dos piezas de carne rubia gallega madurada certificada de 100 gramos cada una. Viene aderezada con queso cheddar, crema camembert, cebolla y bacon cruchy y salsa BBQ.

La carne rubia gallega madurada también es protagonista en la presentación Xeese Xeese. Viene acompañada con rulo de cabra rebozado, crema camembert, queso cheddar, salsa miel, queso edam y mostaza. Tiene un sabor potente y permanente que según los entendidos no es ‘apto’ para principiantes. Está considerada entre las mejores carnes del mundo, comparable a la que se obtiene de razas como la Kobe (Japón).

Recetas originales que no se encuentran en otro lugar Las originales propuestas de carnes maduradas certificadas incluyen otras versiones como la hamburguesa Trufadica. Esta contiene dos piezas de carne suprema de buey madurada de 100 gramos cada una. Está acompañada con salsa mayo-trufada, queso cheddar y huevo. Por su parte, La Bárbara viene aderezada con salsa tártara, queso edam y mermelada de bacon.

Mientras tanto, la versión Xeat Essentials trae 200 gramos de carne Black Angus madurada, queso Monterrey, la exclusiva salsa Xeat, pepinillo y cebolla frita. Esta carne también es la protagonista en la hamburguesa Chimichangus, donde se acompaña con salsa chimichurri, cebolla caramelizada y crema de queso de cabra. El toque especial adicional se lo dan con el bacon crunchy.

Las burgers de carne madurada son una combinación de ingredientes que forman una explosión de sabor gracias a la combinación de salsas e ingredientes naturales. No menos importante es el pan brioche fresco. Todas las presentaciones se sirven con una ración pequeña de patatas fritas gallegas aderezadas con cebollino muy fresco.