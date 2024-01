ADHESIVOSEMBARRADOS y sus adhesivos personalizados para el universo del motor

Las pegatinas y aplicaciones de vinilo para motos, en los últimos años, se han convertido en una de las formas más sencillas y económicas de personalizar los vehículos a dos ruedas, con un diseño propio y digno de admiración. Estos productos, si bien pueden incluir diversos formatos, colores, logotipos de marca, nombres y hasta modelos a medida, se caracterizan por estar fabricados con materiales resistentes a la intemperie y evitar cualquier gasto innecesario en pintura o piezas de repuesto.

Dentro de este contexto, ADHESIVOSEMBARRADOS destaca como una tienda especializada en el diseño y fabricación de una amplia selección de adhesivos personalizados para motos off road, on road, motocross, enduro, trail, kart, quads y ATV de las principales marcas que lideran el mercado.

Un extenso menú de adhesivos personalizados ADHESIVOSEMBARRADOS es una firma de Pontevedra con una dilatada trayectoria en la decoración a medida de motos con plásticos y vinilos, además de la venta online de kit de adhesivos KTM y calcomanías para marcas prestigiosas del mundo motero, como Husqvarna, Honda, Beta, Suzuki, Kawasaki, BMW, Husaberg y Gas Gas, entre otras.

La tienda en su plataforma online despliega un amplio catálogo de adhesivos personalizados que se ajustan a todas las posibilidades de vehículos a dos ruedas, ya sea de carretera, scooter, trail, naked, motocross, supermotard y enduro, entre otras. Las pegatinas que desarrolla ADHESIVOSEMBARRADOS, además de lo estético, también resaltan por estar confeccionadas con un vinilo de gran espesor (600micras) y acabado brillo, una impresión de alta calidad con tintas ecológicas y un potente adhesivo que asegura adherencia en superficies complejas como los plásticos.

A su vez, estos stickers aportan múltiples utilidades debido a que permiten proteger la estructura de la motocicleta de posibles arañazos, abolladuras, abrasiones o caídas en tramos todoterreno, al igual que identificar a los conductores durante una carrera y hasta incluso incrementar las posibilidades de reventa en un futuro por su carácter de elemento decorativo.

Otra característica fundamental es que el kit de adhesivos contempla una oferta diversa en cuanto a componentes pensados para aplicar en tapas de radiador, cajas de filtro, juegos de porta números (frontales y laterales), guardabarros delantero y trasero, protectores de horquilla, basculantes, etcétera.

Cómo personalizar las motos La empresa ofrece al piloto la oportunidad de decorar la carrocería de la moto off road, quad y kart con el dorsal, el nombre, color de porta números y patrocinadores. Para tal fin, su página web dispone de un configurador gratuito donde el aficionado motero puede desde escoger los colores de fondo de los dorsales e incluir logos hasta personalizar la funda de asiento y el kit de plásticos.

Para quienes buscan una personalización aún más profunda y adaptada a sus necesidades, la tienda también brinda la posibilidad de establecer contacto con un diseñador gráfico mediante WhatsApp y a través del mismo formulario de registro que figura en la plataforma en línea. ADHESIVOSEMBARRADOS, en definitiva, es un ejemplo de unicidad, calidad e innovación en adhesivos personalizados para motos.