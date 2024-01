Dénia Animal Save sigue difundiendo la oscura realidad de la industria peletera

El colectivo antiespecista Dénia Animal Save realizó el pasado sábado en Alicante un nuevo acto contra la peletería y en el mismo se pidió de nuevo el fin de la industria peletera y mientras tanto, que el consumidor escoja alternativas libres de procedencia animal. A través de la información, intentan visibilizar la realidad de este cruel negocio.



Este movimiento antiespecista denuncia que, en nombre de la elegancia, “más de 60 millones de animales inocentes son masacrados tras haber sido previamente torturados. Despellejados y muertos para la fabricación innecesaria de prendas de piel, más de 40 millones son criados en granjas peleteras, donde malviven en pequeñas jaulas. Otros 20 millones son capturados en su hábitat natural con el mismo fin”, explica Alvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.

“Son despellejados, vivos”, afirman. Una práctica “cruel, inhumana, bárbara, salvaje y terrible” que aumenta con la llegada del invierno, y con él, el frío. Una práctica que se cobra la vida de millones de animales, considerados “como meros productos, materias primas o recursos que utilizar a nuestro antojo”, declaran desde el colectivo.

CANTIDAD DE VIDAS INOCENTES Y TORTURA PARA LAS PIELES

Tal y como ha difundido Dénia Animal Save en sus redes sociales gran cantidad de animales como chinchillas, zorros, visones, nutrias o mapaches, por ejemplo son los que se necesitan para un único abrigo sin contar con los animales que son sacrificados para elaborar zapatos, bolsos, cinturones, jerséis, carteras y otras prendas de ropa o accesorios.



Rosa Más, bióloga y colaboradora en colectivos como Feumve por un menú vegano de calidad en todos los colegios y la protección de la infancia vegana, recalca la necesidad de dejar de utilizar a los animales y explica, por otro lado, el impacto medioambiental de la industria peletera.

«El principal daño al ecosistema causado por las granjas peleteras se debe a los escapes: los visones que consiguen fugarse de las jaulas se encuentran en un medio ajeno, muchos mueren, pero otros consiguen adaptarse; estos últimos compiten con los animales autóctonos por el espacio, el agua y el alimento, de modo que la industria peletera es responsable de que los visones, secuestrados de su hábitat y criados para ser despellejados, se hayan convertido en una mal llamada especie invasora», declara.

TESTIMONIOS DE PERSONAS ACTIVISTAS

Una de las personas activistas participantes es Jesús Martínez, vecino de Alicante, que realiza las siguientes declaraciones: "Estuvimos en una ubicación cercana a varias peleterías, por ejemplo El corte inglés. La industria de la piel en siglo en el que estamos es completamente anacrónica y para estar elegantes no necesitamos vestirnos con trozos de cadáveres de animales enjaulados toda su vida sin apenas poder moverse, pues el sufrimiento es tanto físico como psicológico y en el caso de los zorros, son algunas de las víctimas cuya piel se arranca estando vivos", explica.

"Existen alternativas como el cuero sintético, pieles sintéticas, lino, algodón... Cada vez más marcas de moda dejan de vender productos procedentes de pieles, pues sus mismos clientes así lo reclaman y las mismas empresas saben que no van a perder dinero con ello", zanja el activista poniendo el foco en el especismo, definido por la RAE como la discriminación por especie y por ello, su rechazo también a la alimentación procedente de los animales u otros fines como el entretenimiento o experimentos.



En consecuencia, Dénia Animal Save promueve los derechos de todos los animales sin distinción de especies e invitan a la sociedad a informarse del veganismo, un posicionamiento que desde el colectivo señalan como sencillo y coherente.

"En cuanto a la industria de la moda, lógicamente nos posicionamos en contra del uso de pieles y otros materiales de origen animal en la industria textil como seda, lana, cuero o plumas, pues nada de estos animales nos pertenece ni necesitamos utilizarlos para ningún fin. El especismo, según la RAE, es la discriminación por especie y por desgracia, se inculca desde bien temprano manipulando a la infancia para perder la empatía con los demás animales", he declarado en una nota de prensa como activista de Dénia Animal Save y colaborador de prensa en el colectivo.

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA INDUSTRIA

La iniciativa "Europa sin pieles" obtuvo el apoyo de 1.502.319 firmantes y se alcanzó el umbral mínimo en 18 estados miembros. Los organizadores pidieron a la UE que prohibiera la cría y matanza de animales para la producción de pieles. También la comercialización en el mercado de la Unión de pieles procedentes de animales criados para obtener su piel, así como de productos que las contengan.

Si hablamos de estadística, hay amplio rechazo a la peletería, pues estamos hablando de casi 2.000.000 millones de firmas y hay que tener en cuenta que la mayoría de la sociedad ni siquiera se ha enterado de esta iniciativa para poder apoyarla.

EL PRÓXIMO DOMINGO ACUDIRÁN A LUCHAR CONTRA LA TAUROMAQUIA EN ALFAFAR

La plataforma antitaurina de Alfafar a la que represento, convocamos una concentración contra el toro embolado el domingo 21 de enero a las 17:00 a las puertas del polémico Ayuntamiento de Alfafar (PP) y ese es el próximo acto de Dénia Animal Save, la adhesión un año más a este acto en su incansable lucha contra los festejos taurinos.

Resumiendo muchísimo porque ya haré un artículo de opinión sobre el tema, el toro embolado lo queremos suprimir por el uso que se hace de un animal indefenso cuya tortura es anacrónica e inhumana, pero de rebote parasita la vida de las vecinas y vecinos de Alfafar, destrozan el mobiliario urbano incluyendo el colegio Remedios Montaner, supone despilfarro de dinero público, un montón de molestias al vecindario, uso abusivo de la sanidad pública por imprudencias personales de personas muchas veces alcoholizadas, desamparo total a nuestra infancia y un montón de motivos más que han hecho incluso que los propios taurinos de Alfafar participantes del toro en cuerda, quieran que se deje de autorizar el toro embolado.

Para participar o recibir más información, escribirme al WhatsApp 691093886 o el email defensaanimal2023@gmail.com, pues todas las encuestas demuestran que el rechazo a la tauromaquia es generalizado, pero estar en contra y no hacer nada por evitarlo es como estar a favor y por eso ese día el Ayuntamiento debe llenarse de todas las personas que no queremos ser cómplices de las aberraciones taurinas mantenidas por gente poderosa y grandes empresarios (ni os imagináis toda la realidad, intereses y trampas que se esconden detrás).

POR EL FIN DE LAS PIELES Y POR LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS ANIMALES

Para ir terminando con el tema de las pieles, está clarísimo que es una industria inhumana como toda explotación animal y que además de la tortura, muerte e impacto medioambiental, incluso es falso que se pierdan puestos de trabajo a la vista de que producir alternativas sintéticas que lucen igual es más económico y ético por lo que no se pide acabar con los puestos de trabajo, sino que toda la industria entera se reinvente.

Por otro lado, y por último, acuérdate cada vez que hagas la compra de lo innecesario que es financiar la experimentación animal o los alimentos procedentes de los animales, pues basta echar un breve vistazo en fuentes fiables para ver alternativas nutritivas y deliciosas e incluso puedes imitar cualquier receta de toda la vida dejando de ser partícipe de la angustia de millones de víctimas.

A ti que me lees, entiendo que tienes interés en el tema y por eso te has leído el artículo y el siguiente paso es informarse para no hacer daño ni en las pieles ni en otros fines.

Nos vemos en la protesta de Alfafar el próximo domingo y espero tu mensaje al igual que puedes enviarlo si quieres dar cambios éticos por los animales y necesitas algún consejo.

Recuerda seguir las redes sociales "Dénia Animal Save" y puesto que la libertad de expresión es tremendamente importante en la sociedad y esto se oculta de la mayoría de medios, agradecer el haber podido informar a través de este periódico, pues un medio de comunicación serio debe permitir contar estas cosas.