Oncothermia (Nanothermia), el tratamiento de cáncer de pulmón

Los síntomas de cáncer de pulmón suelen variar y en la mayor parte de las personas no producen síntomas hasta que está avanzado. No obstante, los síntomas más comunes son: tos persistente, dolor área torácica, difícil respiración, sibilancia, cansancio, pérdida de peso sin razón evidente, en ocasiones, sangre con la tos, inflamación y también puede aparecer después de repetidas neumonías, entre otras.

El tratamiento del cáncer de pulmón La unidad de oncología integrativa de Cellumed Clinic, experta en tratamiento de tumores avanzados, ha aportado nuevos avances al tratamiento del cáncer de pulmón, incluso en estadio avanzado, cáncer inoperable o con metástasis.

El equipo médico de Cellumed pioneros en España en la introducción y expansión de Oncothermia también conocida como nanothermia, está encabezado por el oncólogo Dr. Álvaro Flores y por el Dr. Juan Doblas, los cuales explican que existen dos tipos de cáncer de pulmón, de células pequeñas y el de células no pequeñas, siendo el segundo el más frecuente y se puede tratar con cirugía. En ambos casos, los métodos más comunes que se han estado aplicando hasta ahora, era la quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o la combinación de esos tratamientos, pero en cualquiera de estos casos, Cellumed aplica el tratamiento de Oncothermia que usa tecnologia nanothermia, obteniendo de esta forma mejor resultado.

El tratamiento de oncothermia en cáncer de pulmón llega a multiplicar altamente el resultado de los tratamientos y a minimizar los efectos secundarios de los mismos, prolongando la vida y, lo que es más importante, la calidad de vida de los pacientes.

Las sesiones de oncothermia en cáncer de pulmón, suelen ser un poco más largas que en el tratamiento de otros tumores locales. Los expertos de Cellumed Clinic aplican 90 minutos con esta peculiar hipertermia de energía modulada, ya que el aire de los pulmones causa un enfriamiento en el área a tratar, con el fin de poder causar una reacción beneficiosa en las células cancerosas selectivamente. Dicha reacción en las moléculas aumenta la temperatura en las células cancerosas y causa una apoptosis o muerte de las células cancerosas, mayor que con la combinación de otros métodos.

Existen publicaciones que evidencian la eficacia de oncothermia en el tratamiento de cáncer de pulmón. En combinación con radioterapia, ejerce un efecto radiosensibilizante. La oncothermia aumenta la sensibilidad de los tumores a la radioterapia y quimioterapia y su objetivo es superar los efectos y los problemas que causan las hipertermias comunes, gracias a la energia modulada y a su selección de tejidos malignos.

Un estudio de la revista Experimental and Therapeutic Medicine, explica el efecto de la combinación de oncothermia con Radioterapia en paciente con cáncer de pulmón no microcítico, fase IIIB (NSCLC). El paciente era de edad avanzada y tenía un estado de salud general muy deteriorado, por lo cual la radioterapia con quimioterapia no era viable, por tanto, accedió a tratarse con oncothermia y radioterapia definitiva. La combinación utilizada fue radioterapia en dosis de 64,8 Gy en 36 fracciones usando técnica tridimensional y la oncothermia combinada con la radio, se efectuó en tratamientos de dos sesiones por semana, un total de 12 sesiones. El TAC (tomografía computarizada) demostró respuesta completa del tumor. Hay otros muchos ejemplos y publicaciones que demuestran además, que la oncothermia supone un tratamiento alternativo para pacientes que no soportan por su edad o por su estado, otras terapias más agresivas, incluso con NSCLC avanzado.

La metástasis de cáncer de pulmón, pueden ser tratadas igualmente con esta terapia, quedando probada su eficacia por los hospitales más importantes del mundo. El tratamiento de cáncer de pulmón con oncothermia es indoloro y, además de potenciar la muerte de las células tumorales, activa las defensas del paciente.

El equipo médico de la unidad de oncología de Cellumed Clinic asesora a numerosos médicos y ofrecen formación en esta tecnología en el tratamiento de cáncer de pulmón y otros cánceres. No en vano, fueron los pioneros de oncothermia en España, por tanto, es la unidad de oncología más experimentada en la materia y consigue muy buenos resultados en cáncer de pulmón y en otros cánceres incluso de dificil pronóstico, conjugando la terapia de oncothermia con otras técnicas integrativas, como vitaminas intravenosas, nutrición ortomolecular y otras terapias que ayudan a su vez a conseguir un aumento en las defensas y mayor bienestar del paciente. Los tratamientos de cáncer de pulmón con Oncothermia se realizan en la propia clínica integrativa Cellumed Clinic - Hospital de Dia, que colabora con una importante red de hospitales de Andalucía.