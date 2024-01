Balonmano Mislata venció a Benidorm B en la vuelta de la Primera Nacional

Las acérrimas rivalidades en el tenis no solo han añadido intensidad y emoción al deporte, sino que también han elevado el nivel de competencia en el circuito profesional. Estos enfrentamientos titánicos entre leyendas del tenis, como Borg vs. McEnroe, Navratilova vs. Evert, y Federer vs. Nadal, han capturado la imaginación del público, impulsando la popularidad global del tenis.