La exclusiva colección de vinos de Huella de Vegamar

En momentos especiales en cualquier ocasión, el vino es como el amigo que todos quieren en la fiesta. En cada copa de vino, se descubre la magia de los momentos compartidos. Cada sorbo es un brindis por los buenos momentos. Las personas amantes del vino y de las delicias gourmet, no pueden perderse la colección de Vegamar Bodegas.

Al dictado de la naturaleza, así trabaja Vegamar, la bodega familiar del Alto Turia. Enmarcada en un entorno idóneo para el cultivo de la vid, a más de 600 metros de altitud en un área natural catalogada como "Reserva de la Biosfera Alto Turia" por la UNESCO. Gracias a entender su microclima, perfecto para cultivar garnacha, merseguera o syrah, y respetar el medioambiente, ha conseguido elaborar con rigor unos vinos valencianos únicos con sabor mediterráneo que han dado la vuelta al mundo.

La exclusiva colección Huella de Vegamar compuesta por 4 vinos monovarietales elaborados con las cuatro variedades más representativas de Vagamar. En esta gama, se le da la máxima importancia a que cada variedad exprese sus características más representativas; para conseguirlo se lleva a cabo un control exhaustivo de la uva desde que está en la planta, seleccionando las mejores uvas de cada variedad, realizando una vendimia nocturna para evitar la oxidación del fruto y centrando la elaboración en potenciar estas características. Como resultado, se obtienen vinos jóvenes, pero con muy buena estructura y con una intensidad aromática y frescura inconfundibles.

Como el Huella de Merseguera, considerado el mejor vino de España de esta variedad mediterránea por la guía WineUp. La Merseguera, variedad Autóctona del Alto Turia; se caracteriza por una nariz muy frutal, con recuerdos florales y una intensidad alta. Su paso por boca es suave y untuoso con una acidez equilibrada que le aporta frescura. Las personas que son más de tinto se sorprenderán 100 % con garnacha tintorera, Huella de Garnacha, una atrevida apuesta por la Garnacha Tintorera de la zona; un vino muy pulido, frutal y goloso que muestra en nariz grosella y frutos rojos compotados y que en boca destaca por su redondez y longitud, un tinto procedente de las mejores uvas de garnacha tintorera maduras de sus pagos y el resultado de una vendimia nocturna para aprovechar el frescor y evitar la oxidación durante la vendimia hasta la bodega. O se puede apostar por Huella de Syrah, una de las variedades más reconocidas a nivel internacional y que se adapta perfectamente al clima de La Serranía, un vino de capa alta, con una nariz muy intensa que combina aromas florales como las violetas, fruta negra madura y un fondo ligeramente especiado. En boca presenta buen peso de fruta con un tanino muy pulido y buena estructura.

Para los que se decantan por el rosado, Huella Merlot Rosé un monovarietal 100 % Merlot, una de las uvas tintas más aromáticas, elaborado mediante un proceso que permite extraer los aromas más delicados de esta variedad y la mínima coloración posible. Un vino que destaca en copa por su elegante rosa pálido con reflejos oro rosa. En nariz se encuentra fruta roja fresca sobre un fondo lácteo y en boca destaca su frescura y amplitud con la fruta fresca como protagonista.

Así trabaja Vegamar sus vinos, con mucho mimo. Han contestado a todas las preguntas, ¿verdad?, por eso se debe elegir Vegamar. Además, ahora están disponibles en el supermercado de confianza. No puede faltar en la mesa. Ya sea tinto o blanco, le da un toque mágico a la comida. El tinto le da sabor a las carnes y el blanco le da un giro a los pescados y aves. Pero no es solo cuestión de sabor, es saber compartir. Un brindis con vino es como un abrazo, deseando lo mejor en cualquier momento.

Así que, en resumen, el vino en estos momentos es como el ingrediente secreto que une a la familia y los amigos alrededor de la mesa. Y ahora que está claro, no puede faltar. Y es entonces cuando llega la duda, "¿qué vino llevo?, ¿qué vino compro?, ¿qué vino marida mejor?", preguntan los profesionales. Huella de Vegamar, un vino que dejará huella, es la respuesta.

Estos se pueden adquirir en la web de Vegamar, en sus espacios gourmet o en el supermercado de confianza.