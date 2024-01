La ciudad de Castellón se convertirá en el epicentro mundial del atletismo el próximo 25 de febrero

Durante los más de 80 días que Sergio Rico ha estado ingresado, el sevillano ha perdido casi 20 kilos, pero no las ganas de volver a competir, ya que ha asegurado que está convencido de poder regresar a su mejor nivel: “En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero profesional (…) Todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema, así que, si ellos no lo temen, ¿por qué lo iba a temer yo?”.