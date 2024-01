Apertura del nuevo centro de Lashes and Go en Madrid

Se puede hacer referencia a las extensiones de pestañas como una tendencia, pero lo cierto es que este servicio ya se ha convertido en un clásico dentro de la industria. Este tipo de aplicaciones ofrece una mirada marcada y definida 24/7. Además de aportar comodidad y ahorrar tiempo en la rutina diaria. Por otra parte, las pestañas naturales no sufren ningún tipo de daño.

En el nuevo centro de Lashes and Go en la calle Bárbara de Braganza (Madrid) se puede encontrar este y muchos otros servicios. Esta empresa comenzó a operar en 2014 y ya cuenta con más de 30 locales distribuidos en distintas ciudades españolas. En todos sus centros cuentan con puesta y reposición de extensiones de pestañas, además de otros servicios como manicura, depilación, laminado de cejas, etc.

El nuevo local de Lashes and Go en Bárbara de Braganza, Madrid Este centro es el número 21 de la marca Lashes and Go en la capital española. Está ubicado en la calle Bárbara de Braganza 2. Para reservar una cita es posible llamar por teléfono, escribir un correo electrónico o a través de la aplicación exclusiva de esta empresa.

Por otra parte, para celebrar la apertura de este local, Lashes and Go ofrece un descuento de 10 € en lifting de pestañas. Además, los clientes pueden acceder a la puesta completa de extensiones 1D a un precio promocional de 39 €.

Como en todos los salones de esta cadena, los profesionales que atienden destacan por su excelencia técnica. De hecho, esta marca ha recibido premios como los Olimpia Games, London Lash y la Medalla de Oro de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen. Además, por la calidad de su servicio esta empresa es la preferida de múltiples celebrities e influencers tanto nacionales como internacionales.

Las súper pestañas de Lashes and Go El propósito de esta compañía es ofrecer un resultado que se note y que suponga una diferencia para sus clientes. En particular, la sesión completa de colocación de extensiones de pestañas puede llevar entre 90 y 180 minutos. Esto depende del tipo de extensión que se seleccione.

En todos los casos, el tratamiento se realiza en una cabina individual. Aproximadamente, se colocan 100 extensiones en cada ojo de manera manual y el resultado perdura durante más de 3 semanas.

Por último, cuentan con distintos tipos de longitud, diámetro, color y curvatura de las extensiones de pestañas. Adicionalmente, se pueden agregar efectos como eyeliner o cat eye.