​Mercedes-AMG corona la serie SL con el nuevo SL 63 S E PERFORMANCE, el SL más potente de todos los tiempos

"El SL siempre ha sido un icono de Mercedes-Benz. La última versión del legendario roadster traslada este estatus al futuro. En primer lugar está el nuevo SL 63 S E PERFORMANCE, que, con su innovadora tecnología, es el miembro más potente de la familia SL. Con este concepto único, ofrecemos a nuestros clientes no sólo un rendimiento superior, sino también la opción de conducción totalmente eléctrica. Las amplias opciones de equipamiento y los materiales de alta calidad utilizados también hacen del SL uno de los roadsters más exclusivos del mercado: un auténtico coche de ensueño", Michael Schiebe, Consejero Delegado de Mercedes-AMG GmbH y Director de las unidades de negocio Mercedes Benz Clase G y Mercedes-Maybach.

E PERFORMANCE: Motor de combustión en la parte delantera, motor eléctrico en la parte trasera En el SL 63 S E PERFORMANCE, el motor biturbo AMG V8 de 4.0 litros situado en el eje delantero se combina también con una unidad de propulsión eléctrica en el eje trasero. Integra un motor eléctrico síncrono de 150 kW (204 CV) y excitación permanente con un cambio de dos velocidades de conmutación eléctrica y un diferencial mecánico de deslizamiento limitado en el eje trasero. La batería ligera de alto rendimiento también está situada en la parte trasera, encima del eje trasero. Este diseño compacto ofrece numerosas ventajas. El motor eléctrico actúa directamente sobre el eje trasero y, por tanto, puede convertir su potencia más directamente en propulsión. Esto proporciona un impulso extra al arrancar, acelerar o adelantar.

Inspirada en la Fórmula 1™, desarrollada en Affalterbach: la batería AMG High Performance El desarrollo del sistema de almacenamiento de energía de iones de litio se inspira en tecnologías probadas en los monoplazas híbridos de Fórmula 1™ del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. La batería AMG High Performance ofrece una gran potencia para aumentar el rendimiento general del SL Roadster. A esto hay que añadir una rápida obtención de energía y la alta densidad de potencia. La batería de alto rendimiento ofrece una capacidad de 6,1 kWh, 70 kW de potencia continua y 150 kW de potencia máxima. La carga con corriente alterna se puede realizar a través del cargador de a bordo de 3,7 kW equipado en una estación de carga, un wallbox o un enchufe doméstico. La batería está diseñada para suministrar y consumir energía con rapidez y no para ofrecer la mayor autonomía posible. No obstante, la autonomía eléctrica de 13 kilómetros permite un radio de acción práctico. La base del alto rendimiento de la batería AMG de 400 voltios es la innovadora refrigeración directa: un refrigerante de alta tecnología fluye alrededor de las 560 celdas y las enfría individualmente.

Estrategia de funcionamiento: energía eléctrica siempre disponible

La estrategia básica de funcionamiento deriva del propulsor híbrido del coche de carreras de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas. Al igual que en la máxima categoría del automovilismo de competición, la máxima propulsión está siempre disponible cuando el conductor la necesita, por ejemplo, para poder acelerar con fuerza a la salida de las curvas o al adelantar. La potencia eléctrica siempre puede utilizarse con frecuencia gracias a su alto rendimiento de recuperación y a la recarga en función de las necesidades. El concepto de batería independiente permite un compromiso óptimo entre la máxima dinámica de conducción y la eficiencia. Todos los componentes están perfectamente coordinados entre sí: el aumento de las prestaciones puede experimentarse y medirse inmediatamente.

La regeneración puede seleccionarse en cuatro etapas

Como la batería de alto rendimiento está siempre en un intervalo óptimo de temperatura de unos 45 grados gracias a la refrigeración directa, también se puede optimizar la regeneración. Normalmente, una batería se calienta especialmente cuando la potencia de regeneración es alta, por lo que hay que limitar la recuperación de energía. La regeneración comienza cuando el conductor levanta el pie del pedal del acelerador, es decir, en modo de marcha por inercia sin tocar el pedal del freno. Esto carga la batería y crea una fuerza de frenado. Los frenos de las ruedas están protegidos o, dependiendo del nivel de recuperación y de la situación del tráfico, no necesitan activarse en absoluto. El conductor puede seleccionar cuatro niveles diferentes de potencia de regeneración mediante el botón derecho del volante AMG.



Las modificaciones visuales identifican al modelo como un E PERFORMANCE

El rasgo más identificativo del modelo superior de la serie SL es la sección trasera. Las novedades integradas son la tapa de carga integrada y el nombre del modelo resaltado en rojo. También hay embellecedores trapezoidales dobles en los tubos de escape ranurados en el exterior. El distintivo "E PERFORMANCE" en la aleta lateral indica la exclusividad de la propulsión. De serie, el híbrido rueda sobre llantas de aleación AMG multirradio de 20 pulgadas. Están optimizadas aerodinámicamente y pintadas en negro mate con acabado de alto brillo. Las dimensiones en el eje delantero son 265/40 R 20 en 9.5 J x 20 y en el eje trasero 295/35 R 20 en 11 J x 20.

Interior orientado al conductor con amplias opciones de personalización

El interior está pensado tanto para los clientes que buscan la deportividad como para los que valoran el máximo confort. El diseño del puesto de conducción, hasta la pantalla en formato vertical de la consola central, está orientado al conductor y destaca por su armoniosa impresión general. El práctico concepto dimensional de 2+2 plazas ofrece un gran espacio interior.

La amplia selección de tapicerías refleja la gama que va desde el confort hasta la deportividad Se incluye cuero Nappa de uno y dos tonos, así como la tapicería MANUFAKTUR especialmente elegante en cuero Nappa con acolchado de rombos. El lado deportivo se acentúa con la combinación de cuero Nappa con microfibra MICROCUT y pespuntes de contraste en amarillo o rojo.

Sistema multimedia MBUX con pantallas específicas para híbridos

El sistema multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) es de uso intuitivo y capaz de aprender. El SL 63 S E PERFORMANCE contiene numerosas indicaciones y funciones específicas para AMG e híbridos. Elementos de menú exclusivos "AMG Performance" subrayan el carácter deportivo. La tecnología híbrida también puede experimentarse visualmente: gráficos de alta calidad permiten visualizar el flujo de potencia del sistema de propulsión. También pueden consultarse datos como la velocidad, la potencia, el par y la temperatura del propulsor eléctrico.

Aerodinámica activa reajustada

También se ha afinado la aerodinámica activa. Está adaptada a la tecnología de propulsión electrificada. El elemento aerodinámico activo, oculto en los bajos de la carrocería delante del motor, contribuye a equilibrar el comportamiento de conducción. Viene de serie en la versión superior del SL. Este perfil de carbono es un desarrollo exclusivo de AMG y está patentado. Reacciona a la posición de los programas de conducción AMG y se extiende automáticamente hacia abajo unos 40 milímetros a partir de una velocidad de 80 km/h. De este modo se crea el denominado efecto Venturi, que adhiere el automóvil a la calzada y reduce la elevación del eje delantero.

Tren de rodaje AMG ACTIVE RIDE CONTROL con estabilización semiactiva del balanceo

También es de serie el tren de rodaje AMG ACTIVE RIDE CONTROL con estabilización semiactiva del balanceo. Los amortiguadores, regulables en rebote y compresión, disponen también de elementos hidráulicos semiactivos interconectados. Sustituyen a la barra estabilizadora de torsión convencional. Esta tecnología permite reducir los movimientos de balanceo de la carrocería y ofrecer una amplia gama de programas de conducción. La conexión hidráulica de las cámaras de los amortiguadores en las cuatro ruedas tiene lugar a través de las líneas apropiadas y las válvulas de control dentro de los amortiguadores adaptativos.



La dirección activa del eje trasero combina agilidad y estabilidad

El SL 63 S E PERFORMANCE también está equipado de serie con dirección activa del eje trasero. En función de la velocidad, las ruedas traseras giran en sentido contrario (hasta 100 km/h) o en el mismo sentido (a más de 100 km/h) que las delanteras. Por tanto, el sistema permite un comportamiento de conducción ágil y estable a la vez.

Facilidad de control y estabilidad: el sistema de frenos cerámicos compuestos de alto rendimiento AMG

En consonancia con los valores de rendimiento y prestaciones, el equipo de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG de material compuesto, con pinzas fijas de 6 pistones de color bronce delante y pinzas flotantes de 1 pistón detrás, viene de serie.

La frase del escritor «Hay mucho estrés … pero una vez que entras en el auto, todo eso sale por la ventana.», Dan Brown.