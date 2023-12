​"Yannick": motín en el patio de butacas

Filmin estrena el próximo 5 de enero, en exclusiva en España, "Yannick", la última película dirigida hasta la fecha por Quentin Dupieux, músico y cineasta amante del surrealismo, el humor absurdo y las paradojas temporales. Él mismo define "Yannick" como su obra más "realista": "He hecho tantas películas basadas en principios absurdos, con piruetas y juegos temporales, que de repente me sorprendió hacer una en la que no hubiera nada de eso".





El rodaje del film se mantuvo en secreto, en una producción de guerrilla que nació del deseo de Dupieux de trabajar con el actor Raphaël Quenard, que ya aparecía en una de las escenas más memorables de "Mandíbulas" (2020). El director explica que, entre otros motivos, y más allá del efecto sorpresa, ocultó toda información relacionada con "Yannick" para no preocupar a los productores de "Daaaaaali!", el biopic del pintor catalán Salvador Dalí que estrenará en 2024: "No quería asustar a los socios financieros diciéndoles que justo antes iba a hacer otra película", comenta.

La premisa de "Yannick" es sin duda impactante. Durante la representación de una pésima obra de teatro titulada "Le Cocu" ("El cornudo"), un espectador se levanta de su asiento e interrumpe a gritos la función para expresar su descontento con el espectáculo. "Me he pedido el día libre en el trabajo y tengo una hora de camino desde mi casa al teatro, y me habéis arruinado la noche con esta bazofia", expresa. Consternados, los tres actores de la obra no saben cómo responder a este espectador que no tiene intención de dejar continuar la sesión y que razona con aplastante lógica sobre los motivos que le han llevado a rebelarse contra "Le Cocu". "Yannick es un poco como el equivalente de un troll de Twitter en la vida real. Estas personas que están completamente cabreadas y que desahogan su frustración en la web no son necesariamente sociópatas en la vida real. Y fue interesante imaginar que este tipo no es sólo un enemigo que quiere interrumpir una actuación; tiene un discurso y despliega un pensamiento", explica Dupieux.

Junto al mencionado Quenard, que en 2023 ha estrenado seis películas y es uno de los actores de moda en Francia, encontramos en el reparto a Pio Marmaï ("En liberté") y Blanche Gardin ("Borrar el historial"), entre otros. "Yannick" tuvo su estreno mundial en la última edición del Festival de Locarno, donde se llevó el Premio a la Mejor Película Europea.