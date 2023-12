APK2, empresa líder en la gestión de aparcamientos en España, continúa su crecimiento e incorpora a su cartera de activos dos nuevos parkings: Central en Pontevedra y Martínez Astein en Ronda

En los últimos años, el sector del aparcamiento se ha enfrentado desafíos significativos debido a circunstancias externas (COVID, guerras, etc.) Sin embargo, a pesar de estos tiempos difíciles, APK2 ha logrado no solo resistir, sino que ha continuado su expansión a lo largo del territorio nacional, marcando un hito con la adquisición de dos nuevos parkings que fortalecen su cartera de activos Con estas dos nuevas incorporaciones, APK2 continúa consolidándose como una empresa líder en el sector de la gestión de aparcamientos en España. De esta manera, la compañía sigue con su plan de expansión apostando por ciudades con un gran potencial de crecimiento.

Parking APK2 Central Pontevedra

El Parking Central de Pontevedra, cuenta con más de 400 plazas y se sitúa estratégicamente en el corazón histórico de la ciudad. Con dos accesos, tanto por la Rúa dos Gagos de Mendoza como por la Avenida Augusto García Sánchez, ofrece comodidad y facilidad tanto para los visitantes como los habitantes de esta ciudad gallega.

A pocos pasos de importantes puntos turísticos y servicios de salud de la ciudad, representa no solo una solución de estacionamiento, sino una puerta de entrada a la rica historia y cultura de Pontevedra.

Parking APK2 Martínez Astein Ronda

Ubicado estratégicamente en la Avenida Martínez Astein, punto neurálgico de Ronda, el parking tiene 800 plazas, de las cuales la mitad son de residentes y el resto destinadas a rotación.

Este aparcamiento, situado al inicio de la calle Carrera Espinel, arteria vital de la ciudad andaluza, destaca por su proximidad a puntos clave como el centro de salud, el cuartel de la guardia civil y la estación de tren. Por tanto, su ubicación estratégica lo convierte en un enclave esencial para la movilidad en la zona.

Al igual que el resto de parkings de la compañía, ambos aparcamientos cuentan con plazas para personas con movilidad reducida y están abiertos las 24 horas del día. Manteniendo el compromiso con la seguridad, ambos parkings permanecen vigilados mediante circuito cerrado de cámaras las 24 horas del día, todos los días del año.

Además, ofrecen una amplia gama de productos y servicios; cuenta con amplia diversidad de abonos, reserva de plaza por horas o días, recarga para vehículos eléctricos y servicio de Amazon Lockers; entre otros.

La contratación de todos los productos se puede realizar online en www.apk2.es o a través de su App APK2, ofreciendo una experiencia de aparcamiento totalmente digital.

Estos dos nuevos parkings subrayan el compromiso de APK2 con la diversidad geográfica, abarcando tanto ciudades grandes como pequeñas en su estrategia de expansión. Desde metrópolis como Madrid o Barcelona hasta ciudades con menos población, pero con gran potencial de crecimiento, como Pontevedra y Ronda, la compañía sigue fortaleciendo su presencia en el territorio nacional.

A pesar de las dificultades de años previos, este movimiento representa un paso hacia adelante para APK2, que se mantiene firme en su crecimiento y en su propósito de ofrecer un servicio de calidad, accesible para todos los conductores.