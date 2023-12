Actuación de Lewandowski en el Barça esta temporada de Liga

Robert Lewandowski se unió al FC Barcelona en el verano de 2022 con la expectativa de llevar al club catalán de regreso a la cima del fútbol español y europeo, según muchos expertos en predicciones de fútbol. Sin embargo, su actuación en la temporada 2022-23 de La Liga ha sido mixta, con destellos de brillantez intercalados con períodos de inconsistencia.

Un comienzo prometedor

La llegada de Lewandowski al Barça fue recibida con bombos y platillos, y rápidamente se consolidó como el punto focal del club en ataque. En sus primeros 14 partidos de La Liga, marcó 13 goles, demostrando sus instintos depredadores y su capacidad para encontrar el fondo de la red con regularidad. También brindó valiosas asistencias, preparando goles para sus compañeros en varias ocasiones.

Estadísticas de Lewandowski temporada 2022/2023

Una caída en la forma y una lucha por la adaptación

El parón internacional de noviembre de 2022 pareció marcar un punto de inflexión en la temporada de Lewandowski. Su forma goleadora decayó y pareció tener dificultades para adaptarse a las exigencias tácticas del sistema de Xavi Hernández. Su falta de ritmo y movilidad lo hizo menos efectivo al presionar en lo alto del campo y su juego de vinculación con sus compañeros se volvió menos consistente.

Falta de impacto en los grandes partidos

Las sequías de goles de Lewandowski se hicieron más frecuentes y no logró encontrar la red en 10 partidos consecutivos de La Liga entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Este período estéril coincidió con las dificultades del Barça en la liga, y su falta de goles destacó los problemas ofensivos generales del club.

Incluso en los partidos importantes, Lewandowski tuvo dificultades para generar un impacto significativo. A menudo estaba aislado en el ataque y la falta de creatividad y servicio de sus compañeros de equipo obstaculizaba su capacidad para mostrar su destreza goleadora. Su actuación en el Clásico contra el Real Madrid fue particularmente decepcionante, ya que no logró realizar ni un solo disparo a portería.

Estadísticas de Lewandowski temporada 2023/2024

El agente de Lewandowski

Pini Zahavi, agente del delantero del Barcelona Robert Lewandowski, desmintió los rumores sobre el futuro de su cliente.

Muchos medios escribieron que el delantero de la selección polaca abandonaría el equipo catalán, ya que su estado de forma había empeorado significativamente en comparación con la temporada pasada. Según Mundo Deportivo, el agente del futbolista se ha reunido recientemente con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, con quien mantiene relaciones amistosas.

Durante una cena conjunta las partes discutieron cuestiones relativas al futuro de Lewandowski. Al mismo tiempo, los periodistas lograron preguntar a Pinio si el delantero dejaría el Club. Zahavi respondió categóricamente: “Por supuesto que se queda”. La publicación escribe que al agente le sorprendió en general que los periodistas abordaran tan activamente el tema de la salida del futbolista polaco.

En medio de las críticas, señales de mejora

A pesar de las críticas, Lewandowski mostró signos de mejora hacia el final de la temporada. Marcó tres goles en los últimos cuatro partidos de La Liga, incluido un doblete contra el Levante, y sus movimientos y presión se volvieron más incisivos. También contribuyó a la fluidez ofensiva del equipo, conectándose mejor con sus compañeros y creando oportunidades para los demás.

Un optimismo cauteloso

La actuación de Lewandowski en la temporada 2022-23 de LaLiga ha sido motivo de debate y discusión entre los barcelonistas. Algunos creen que no ha estado a la altura de las expectativas, mientras que otros reconocen sus contribuciones y destacan las dificultades generales de ataque del equipo.

A pesar de los resultados dispares, existe un cauto optimismo en torno al futuro de Lewandowski en el Barça. Su instinto goleador y su capacidad para crear ocasiones son innegables, y su experiencia y cualidades de liderazgo son activos valiosos. Con una nueva temporada y un equipo más asentado, hay esperanzas de que Lewandowski pueda redescubrir su forma y convertirse en el goleador prolífico que el Barça necesita desesperadamente.