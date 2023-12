Ramón Fernando Blanco Buitrago evalúa los avances y desafíos de la reforma concursal

La reforma de la Ley Concursal, aprobada en septiembre de 2022, ha sido objeto de análisis por parte del reconocido abogado especialista en Derecho de Empresa y Concursal, Ramón Fernando Blanco Buitrago. Blanco Buitrago, quien se desempeña como socio Director de HRM Abogados y Asesores Fiscales, SL y de Pars Conditio Gestión Concursal, SLP, ha compartido sus perspectivas sobre los resultados obtenidos hasta la fecha.

Desde su entrada en vigor, la reforma concursal ha buscado brindar a las empresas un conjunto más amplio de opciones para enfrentar y superar la insolvencia. Ramón Fernando Blanco Buitrago destaca que los pilares fundamentales de esta reforma son los planes de reestructuración y el mecanismo de segunda oportunidad, diseñados para ofrecer a las empresas herramientas efectivas en situaciones de insolvencia.

Tras aproximadamente nueve meses de implementación, Ramón Fernando Blanco Buitrago señala que la plena operatividad de la reforma aún no se ha alcanzado, y sus efectos no se han desplegado completamente. De este modo, en base a su vasta experiencia en asesoramiento legal a empresas, el abogado experto destaca algunas limitaciones que han surgido durante este período de implementación.

Ramón Fernando Blanco Buitrago menciona que los formularios para presentar una declaración de concurso de acreedores para microempresas no estuvieron disponibles hasta enero del presente año. Además, la plataforma de liquidación de bienes sigue en desarrollo, lo que ha llevado a los tribunales a suspender procedimientos de liquidación hasta su implementación completa, prevista para septiembre de 2023.

A pesar de los esfuerzos por reducir la judicialización en el proceso concursal, aún persisten obstáculos. Muchos concursos están en proceso de tramitación o detenidos en los tribunales debido a la falta de acuerdo laboral entre el personal de la Administración de Justicia y su Ministerio, señala Blanco Buitrago.

Hasta mediados de febrero de 2023, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) emitió una nota informativa a las entidades financieras, aclarando su posición respecto a posibles acuerdos con deudores. La llegada de fondos europeos también ha tenido un impacto en las solicitudes de procedimiento de insolvencia, ya que brinda esperanzas a las empresas de superar sus dificultades económicas.

El abogado destaca la postura más flexible adoptada por el ICO, permitiendo modificaciones en los préstamos respaldados por el gobierno sin afectar el aval del ICO. Esta flexibilidad ha permitido aprobar planes de reestructuración con quitas, representando un avance significativo para los grandes planes estancados.

En relación con la nueva regulación introducida en la reforma concursal, Ramón Fernando Blanco Buitrago subraya la ampliación de la sección de calificación para determinar si el concurso debe considerarse fortuito o culpable. Esta sección, que antes se aplicaba solo en casos de liquidación y convenios gravosos, ahora se abre en todos los concursos, dando una intervención activa a los acreedores concursales.

El abogado enfatiza que, bajo la reforma, el concurso de acreedores se convierte en una herramienta residual de liquidación, mientras que los planes de reestructuración adquieren protagonismo como respuesta principal a la crisis empresarial. Blanco Buitrago concluye destacando la importancia de que deudores, acreedores y socios trabajen en conjunto y de manera consensuada para superar la insolvencia a través de la aprobación de un plan, evitando planes forzosos que puedan generar litigios y, en última instancia, la declaración de concurso y liquidación automática de la empresa.