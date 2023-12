Wittywood recibe la prestigiosa certificación LEED Platinum

El U.S. Green Building Council (USGBC) anunció esta semana la otorgación del nivel más alto de certificación en sostenibilidad arquitectónica, LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) para el edificio Wittywood, ubicado en el distrito del 22@ del Poblenou, en Barcelona.



LEED es el sistema de calificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo y un símbolo internacional de excelencia. Actualmente tan sólo 3 edificios cuentan en toda España con esta distinción, en su versión 4 de nueva construcción, siendo Wittywood el único de los tres ubicado en Cataluña. Wittywood es además el primer edificio de oficinas construido en madera de España.

El edificio, diseñado por los arquitectos Xavier Ballarin i Xavier Grinyó y perteneciente a Colonial ha contado con los servicios técnicos de la empresa Betarq, encargada de la Dirección Integrada y la Dirección de Ejecución, en colaboración con Evalore, empresa pionera en la gestión de la Certificación LEED y la consultoría medioambiental. Actualmente, se encuentra completamente ocupado por un único cliente del sector tecnológico. Los ocupantes ya disfrutan de unas instalaciones que garantizan el máximo confort, mientras contribuyen activamente a la preservación del medio ambiente y realzan el valor de esta zona en la ciudad.

Pablo Muñoz, CEO de Evalore, destacó la importancia de este hito al afirmar: "La consecución de la certificación LEED Platinum en este proyecto no solo representa un hito para el sector inmobiliario, sino que también contribuye a visibilizar los esfuerzos del sector en materia de descarbonización, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la propia Taxonomía Europea. Estamos orgullosos de haber colaborado en este proyecto pionero, y creemos que establece un estándar para futuras iniciativas sostenibles a nivel nacional e internacional".

Entre las principales características de este edificio de 4.100 m2 construidos que lo han llevado a conseguir la certificación LEED Platinum destacan las siguientes:

1. La utilización de un material sostenible y renovable como la madera en estructura y acabados ha permitido reducir en un 20% las emisiones de carbono derivadas de la construcción, de acuerdo al análisis de ciclo de vida desarrollado durante la fase de proyecto. 2. El consumo energético del edificio, así como las emisiones de carbono durante la fase de uso, también han sido reducidos al mínimo, gracias a una envolvente constructiva optimizada, a la vinculación del edificio al sistema de climatización de distrito local (Districlima), y a la instalación de paneles fotovoltaicos. 3. El consumo hídrico del edificio se ha reducido al mínimo gracias a un sofisticado sistema de captación de agua de lluvia que permite su reutilización en zonas de jardinería y en las descargas de los inodoros.

La consecución de la certificación LEED en su nivel Platinum del edificio Wittywood supone también un hito para la ciudad de Barcelona. El proyecto fue mencionado en la cumbre de las Naciones Unidas de Egipto (COP27) al ser tomado como referencia en la iniciativa Zero Impact Building, presentada por Evalore. Su ejemplo alumbra el camino de tantas otras iniciativas, cuyos esfuerzos van orientados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a alcanzar los retos de descarbonización establecidos por la Agenda Europea 2030.

Sobre Colonial

Grupo Colonial es una SOCIMI cotizada en la bolsa española líder en el Mercado de oficinas prime en Europa, presente en las principales zonas de negocio de Barcelona, Madrid y París con una cartera de oficinas prime que suma más de 1,6 millones de m2 y cuenta con valor de mercado de más de 12.000 €m.