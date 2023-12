Revitalizar y regenerar la piel con el tratamiento de mesoterapia facial en la clínica del Dr. Guidi

Mejorar el aspecto del rostro ahora es posible gracias al avance de la medicina estética. Los servicios que ofrece este sector son múltiples, y no se orientan solo a la belleza, sino que también se centran en la salud. Muchos tratamientos permiten proteger la piel frente agentes externos como los rayos UV y la contaminación. También lo hacen contra a algunas expresiones que surgen como el estrés y la ansiedad que, por medio de la hormona cortisol, también generan afectaciones. En ese sentido, algunas clínicas se han especializado en tratamientos no invasivos y de poca duración, con los que se realizan micro infiltraciones de sustancias nutritivas, limpiezas profundas para destapar poros, entre otros fines. Muestra de mencionado es la clínica del Dr. Guidi, ubicada en Málaga capital, que destaca por sus avanzados procedimientos como la mesoterapia facial. Este es uno de los tratamientos más solicitados para revitalizar y regenerar la piel.

Beneficios de la mesoterapia facial El aumento de personas que solicitan este procedimiento en la clínica del Dr. Guidi se debe, principalmente, a la necesidad de lucir una piel saludable en celebraciones y eventos. Sus rápidos resultados se perciben en una piel regenerada, luminosa, firme, con reducción de arrugas y eliminación de líneas de expresión. En sus cortas sesiones de 15 minutos (durante 1 y 3 meses), se aplican vitaminas como la A, B, C, E, K y dosis de ácido hialurónico, oligoelementos, péptidos, aminoácidos, minerales, ácido retinoico, entre otros, que se van perdiendo de forma natural con la edad.

En cuanto a la salud del rostro se refiere, la mesoterapia facial activa la microcirculación sanguínea de la dermis y contrarresta el impacto generado por los rayos ultravioleta después de la exposición solar.

Gracias a la experiencia de sus profesionales, los equipos e instrumentos avanzados y el cumplimiento de protocolos de operación, la clínica del Dr. Guidi pone a disposición de sus clientes tratamientos seguros con resultados óptimos.

Otros procedimientos en el centro médico Además de la mesoterapia, la clínica del Dr. Guidi utiliza otros métodos para el rostro como la biorevitalización sin agujas y autólogos, bioplastia, toxina botulínica, ojeras, labios y rinomodelación.

Del mismo modo, en el ámbito de los procedimientos corporales, realiza los ultrasonidos, la hidrolipoclasia y la terapia de la esclerosis de várices.

A su vez, en la categoría de recuperación capilar, la clínica desarrolla servicios de trasplante e injertos capilares, aplicación de vitaminas y factores de crecimiento autólogos.