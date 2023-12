Jesthisa, un cambio en el mercado inmobiliario del Corredor Del Henares

Actualmente, mercados inmobiliarios como el de Madrid se encuentran en un estado de saturación. Con respecto a esto, el incremento anual de las propiedades en la capital de España alcanza 3,1 % y se encuentra cerca de su máximo histórico. Además, en distintos barrios y distritos se experimenta un desequilibrio cada vez mayor entre oferta y demanda.

En este sentido, distintas proyecciones indican que la ciudad de Madrid necesitaría de más de 10.000 viviendas de obra nueva hasta 2030 para satisfacer la demanda. Sin embargo, las previsiones indican que no habrá más de 7.000 inmuebles nuevos al año.

En este contexto, la empresa Jesthisa ha emergido como una alternativa disruptiva, ya que ofrece viviendas de alta calidad a precios accesibles en el Corredor Del Henares. A propósito de esto, en la siguiente entrevista Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, comparte su visión sobre cómo esta empresa está transformando este mercado. Adicionalmente, explica cuáles son las ventajas que ofrece esta región en comparación con la capital española.

En primer lugar, ¿cómo describiría la propuesta de Jesthisa en el mercado inmobiliario del Corredor Del Henares?

Jesthisa nace con la misión de desafiar la noción convencional de que la calidad está ligada a precios elevados en el mercado inmobiliario. Nos enfocamos en ofrecer viviendas de máxima calidad a precios que sorprenden a nuestros clientes. Buscamos cambiar paradigmas y hacer accesible la excelencia en viviendas.

¿Qué es lo que hace que el Corredor Del Henares sea una opción atractiva para Jesthisa en comparación con el mercado de Madrid?

El Corredor Del Henares, con Guadalajara y sus alrededores, ofrece una calidad de vida excepcional que a menudo no se encuentra en Madrid. La proximidad a la capital, los servicios completos y una atmósfera más relajada hacen que esta región sea muy atractiva para aquellos que buscan un cambio. Queremos destacar no solo los precios más asequibles, sino también la calidad de vida que ofrecemos.

¿Cómo se diferencia Jesthisa en la oferta inmobiliaria de la zona?

Nos destacamos por un diseño diferencial en nuestras viviendas que ha marcado una referencia en nuestro sector y repercute directamente en el confort de vida de nuestros clientes. Además, nuestra transparencia en el proceso de compra y el compromiso con la satisfacción del cliente son aspectos fundamentales que nos diferencian.

¿Cuál es la visión a futuro de Jesthisa en este mercado competitivo?

Nuestra visión es seguir desafiando las expectativas, manteniendo nuestra excelencia en el diseño y la construcción, y expandir nuestra presencia para ofrecer más opciones a aquellos que buscan hogares de calidad a precios accesibles en el Corredor Del Henares.

En resumen, Jesthisa se posiciona como una opción diferente en un mercado inmobiliario desafiante. Al respecto, Raúl Esteban Herranz destaca la importancia de brindar calidad, transparencia y una experiencia satisfactoria a sus clientes, marcando así una diferencia notable en la búsqueda de hogares de calidad en ubicaciones privilegiadas.