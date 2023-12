Velvet peluquería en Burgos: donde la belleza se encuentra con la excelencia

Si estás buscando una experiencia de peluquería en Burgos que combine la excelencia en el servicio con una atención personalizada, la peluquería en Burgos Velvet es el lugar al que debes acudir. Con una sólida reputación en el sector y un compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente, Velvet Peluquería se ha convertido en un verdadero referente en la ciudad de Burgos.

Desde el momento en que cruzas la puerta de Velvet, te sumerges en un ambiente de elegancia y profesionalismo que te hará sentir especial. Nuestra misión es simple pero poderosa: ayudarte a lucir y sentirte mejor que nunca. Sea cual sea tu estilo o necesidades, nuestro equipo de expertos estilistas está aquí para hacer que tus sueños de belleza se hagan realidad.

Servicios a tu medida

Lo que distingue a Velvet de otras peluquerías en Burgos es nuestra amplia gama de servicios y nuestro enfoque en la personalización. Entendemos que cada cliente es único, por lo que no aplicamos un enfoque único para todos. En cambio, trabajamos contigo para comprender tus deseos y necesidades individuales y luego creamos un plan de belleza a medida.

Desde cortes de pelo modernos y vanguardistas hasta tratamientos de mechas y coloración de alta calidad, Velvet ofrece una variedad de servicios diseñados para satisfacer tus requerimientos

¿Quieres transformar tu look por completo o simplemente darle un toque de frescura? Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos de belleza.

Equipo de profesionales

En Velvet, creemos que la calidad de nuestro equipo es el alma de nuestro negocio. Nos enorgullece contar con un equipo de estilistas altamente capacitados y apasionados por su trabajo. Cada uno de nuestros profesionales está dedicado a mantenerte al tanto de las últimas tendencias y técnicas para garantizar que recibas el mejor servicio posible.

Nuestros estilistas, Noelia, Carolina, Loli, Patricia, Inga y Paola, tienen una amplia experiencia en la industria de la belleza y están listos para asesorarte en cada paso del proceso. Ya sea que estés buscando un cambio de imagen radical o solo quieras mantener tu estilo actual, nuestro equipo te proporcionará resultados excepcionales.

Precios competitivos

En Velvet, creemos que la belleza de alta calidad no debe romper tu presupuesto. Es por eso que ofrecemos precios altamente competitivos que te permiten cuidar de tu cabello y tu imagen sin preocuparte por un gasto excesivo. Valoramos a nuestros clientes y nos esforzamos por brindarte una experiencia de lujo sin la etiqueta de precio.

Aquí hay una muestra de nuestros servicios y precios:

Cortes de pelo Cortar: desde 15 euros. Cortar y secar: desde 16 euros. Corte para hombres: desde 14 euros. Corte para mujeres: desde 14 euros. Corte y peinado: desde 28 euros.

Mechas Babylights (media melena): desde 42 euros. Babylights (pelo largo): desde 52 euros. Balayage (media melena): 42 euros. Balayage (pelo largo): desde 52 euros. Mechas (media melena): desde 32 euros.

Secado y peinado Peinado: desde 10 euros. Peinado (media melena): desde 15 euros. Peinado (pelo corto): desde 13 euros. Peinado (pelo extra largo): desde 20 euros. Peinado (pelo largo): desde 15 euros.

Tinte y coloración del cabello Color de raíz (corto): desde 18 euros. Color de raíz (largo): desde 20 euros. Color de raíz (media melena): desde 19 euros. Matiz (pelo largo): desde 15 euros.

Tratamientos French glossing: desde 35 euros. French glossing más peinado: desde 51 euros. Ozonoterapia: desde 25 euros. Tratamiento: desde 10 euros. Tratamiento brillo laminado: desde 15 euros.

Tratamientos capilares permanentes Alisado orgánico: desde 120 euros. Moldeado (media melena): desde 31 euros. Moldeado (pelo corto): desde 27 euros. Moldeado (pelo largo): desde 40 euros. Tratamiento de Keratina (media melena): desde 150 euros.

Reseñas de clientes satisfechos

En Velvet Peluquería, la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad, y nuestras reseñas hablan por sí mismas. Nuestro negocio ha sido calificado con un impresionante 4.9 sobre 5 en Google, lo que refleja la calidad de nuestros servicios y la felicidad de nuestros clientes. Aquí tienes algunas reseñas de clientes satisfechos:

"He visitado Velvet varias veces y siempre superan mis expectativas." "Mi madre estuvo aquí ayer y quedó hermosa, las estilistas fueron muy atentas." "Me atendieron de manera excepcional y estoy encantada con el resultado." "Son un equipo talentoso y estiloso. Siempre llaman la atención en cada evento por cómo me peinan." "Solo tengo palabras positivas. Me trataron muy bien, con productos de calidad y eficiencia. Sin duda, volveré."

Ubicación y horario de atención

Nos encontramos en una ubicación privilegiada en la Plaza Roma 14, lo que hace que sea fácil para nuestros clientes acceder a nuestros servicios. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. Si deseas programar una cita, simplemente llámanos al 947 070 053 o ven directamente a nuestro centro.

En Velvet Peluquería en Burgos, estamos listos para ayudarte a lograr la belleza que deseas. Te invitamos a que experimentes la diferencia que Velvet puede hacer en tu vida y en tu imagen. Te garantizamos que no te arrepentirás de elegirnos como tu destino de belleza de confianza en Burgos.