IMANcorp FOUNDATION, finalista en los premios European Diversity Awards 2023 como “Entidad Benéfica del Año”

IMANcorp FOUNDATION, entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de contribuir a que la sociedad se desarrolle en un entorno más tecnológico, más digital y más inclusivo, fue recientemente nominada a "Entidad Benéfica del Año” en los prestigiosos Premios Europeos a la Diversidad 2023, donde se ha destacado su impactante compromiso social en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral.

Esta distinción es el resultado de los proyectos que están llevando a cabo en pro de la diversidad. “Entre las acciones que nos han llevado a recibir este importante reconocimiento destacan dos proyectos clave: Descubre la Capacidad en la Diversidad y ¡Cambia las Reglas!”, comenta Alba Escolà, directora de IMANcorp FOUNDATION. "Descubre la Capacidad en la Diversidad es un programa integral que busca eliminar barreras y desafiar estigmas asociados a la discapacidad. A través de campañas de concienciación, asesoramiento en materia de legislación específica y gracias a distintos proyectos que se conciben como team buildings de alto impacto, trabajamos para promover entornos más inclusivos y sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la diversidad en el ámbito laboral.” ¡Cambia las Reglas! se destaca por su enfoque innovador en el Deporte Inclusivo. Este programa va más allá de los límites convencionales al organizar eventos deportivos inclusivos que fomentan la participación de personas con discapacidad junto a empleados de distintas empresas con las que la fundación colabora. De este modo, no solo se derriban barreras físicas, sino que también se promueve la inclusión y la formación de equipos más cohesionados. “Ambos proyectos reflejan nuestra visión integral de la diversidad y la inclusión, demostrando cómo abordamos estos temas desde diferentes perspectivas para lograr un impacto duradero en la sociedad. La nominación como finalistas en los European Diversity Awards valida y celebra estos esfuerzos, impulsándonos a seguir liderando el cambio en la promoción de la diversidad y la inclusión”, destaca Alba Escolà.

En sus programas para empresas, IMANcorp FOUNDATION pone énfasis en el asesoramiento legal y en proyectos personalizados de alto impacto. “Estamos lejos todavía de que las empresas sean lugares plenamente inclusivos”, apunta Alba Escolà. “Como dato, el 81% de las empresas de nuestro país no cumple, en materia de discapacidad, con lo que establece la Ley. Estamos en el buen camino, pero todavía nos queda mucho por mejorar y recorrer. Desde nuestra experiencia, vemos que las empresas suelen necesitar mejorar y todo radica en la base: en la cultura corporativa. Por ello, concienciar sobre la discapacidad es clave y los cimientos para poder impulsar entornos laborales inclusivos. Necesitamos líderes conscientes de ello, que lideren sus organizaciones comprometidos con la inclusión”.

Otra de las finalidades de IMANcorp FOUNDATION es impulsar la innovación a través de ayudas a emprendedores, apostando por potenciar el emprendimiento mediante colaboraciones estratégicas con universidades y centros de innovación. A través de estos programas conjuntos de formación, dotan a los emprendedores de habilidades esenciales y conocimientos especializados. También respaldan a incubadoras de empresas para proporcionar a los innovadores un entorno propicio para el desarrollo de sus proyectos. “Facilitamos el acceso a recursos técnicos y laboratorios de investigación, permitiendo a los emprendedores materializar ideas y llevar a cabo investigaciones clave. También organizamos eventos y conferencias que unen a emprendedores, investigadores y expertos, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas”, añade Alba Escolà. “En la actualidad, estamos inmersos en una colaboración con la UPC, donde hemos planteado desafíos a estudiantes de último año en carreras tecnológicas. Estos estudiantes se encuentran trabajando en propuestas innovadoras que presentarán al final del próximo cuatrimestre. Próximamente, en asociación con Digital Impulse Hub, lanzaremos un programa abierto para equipos de emprendedores interesados en aportar soluciones tecnológicas novedosas y fácilmente escalables a los desafíos actuales del sector servicios que hemos preparado. Contamos con recursos propios y fondos europeos para respaldar estas iniciativas”.

IMANcorp FOUNDATION cuenta además con una ventaja significativa y es la vinculación con el grupo de empresas IMAN, el cual participa activamente del proyecto IMANcorp NEXT, en el que ofrecen la posibilidad de que los emprendedores realicen pruebas piloto de sus soluciones en un entorno real. “Nuestra misión primordial es contribuir al progreso de nuestro país y estas colaboraciones y programas reflejan nuestro compromiso con el impulso de la innovación y el avance tecnológico”, afirma Alba. “Observamos una demanda diversificada, desde estudiantes universitarios con ideas novedosas hasta profesionales experimentados en búsqueda de nuevos horizontes emprendedores. Nuestra meta es cultivar un ecosistema emprendedor dinámico y sostenible, impulsado por la innovación y la colaboración estratégica.”

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental en los programas y proyectos de IMANcorp FOUNDATION, siendo un componente clave de su estrategia. La implementación de herramientas tecnológicas permite a la fundación diseñar programas más personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada proyecto, utilizando, por ejemplo, plataformas digitales para facilitar el acceso a sus recursos formativos, promover la concienciación y brindar apoyo a grupos diversos de manera inclusiva y accesible. “Las nuevas tecnologías son fundamentales en la recopilación y análisis de datos”, comenta Alba, “permitiéndonos evaluar el impacto de nuestras acciones y programas de manera más precisa. Esto nos capacita para tomar decisiones informadas, ajustar estrategias según las tendencias identificadas y garantizar la eficacia continua de nuestros programas en beneficio de aquellas empresas que confían en nosotros como partners sociales”.

De cara al próximo año, los objetivos de IMANcorp FOUNDATION son ambiciosos y se mantienen alineados con su compromiso continuo con la innovación, la formación, la diversidad y la inclusión. “Principalmente, buscaremos ampliar nuestro alcance, llegar a más comunidades y empresas y ser catalizadores de un cambio significativo”, afirma Alba.“La innovación constante en nuestros programas es esencial, adaptándolos a las necesidades cambiantes de la sociedad.”

La fundación tiene previsto establecer nuevas alianzas estratégicas para fortalecer sus colaboraciones con organizaciones afines. Continuarán enfocándose en medir y evaluar el impacto de sus iniciativas, fortalecerán sus programas empresariales centrados en concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de crear entornos laborales inclusivos y explorarán oportunidades para internacionalizar sus iniciativas, llevando su experiencia a contextos globales.

“En definitiva” concluye Alba, “se nos presenta un 2024 retador, desafiante y lleno de ilusión. Estamos comprometidos con la construcción de un futuro más tecnológico e inclusivo a través de metas claras que reflejen nuestro firme propósito de liderar el cambio en la promoción de la innovación, la diversidad y la inclusión”.