Renfe ofrecerá más de cinco millones de plazas para viajar esta Navidad

Los destinos más solicitados para viajar son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y el norte del país, gracias en gran medida a la alta velocidad recién estrenada a Asturias.

En estos más de 5 millones de plazas se podrá viajar en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia, desde el 22 de diciembre hasta el lunes 8 de enero, para atender la alta demanda de viajeros en las próximas fiestas.

También se añade la oferta en trenes de Servicio Público en trayectos de Media Distancia que enlazan y vertebran todo el territorio. Renfe realiza un esfuerzo especial para atender la demanda que se produce en los servicios Avant y Regionales.

Además, los viajeros cuentan con los servicios de Cercanías que en periodo navideño permiten desplazarse a las grandes ciudades para disfrutar de la oferta que se ofrece en las mismas.

Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o “neutralidad de carbono” al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de Viajeros y Mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.