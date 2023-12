​En combinación, el blanco y el negro en fotografía

El blanco y negro permite crear un espacio íntimo, cerrado y cercano, entre el espectador y la fotografía. El blanco y negro te transporta como espectador al centro de la fotografía, te hace casi protagonista de la foto.





¿Te has fijado en que las fotos que carecen de color, aquellas que fueron hechas en blanco y negro, parecen más reales? El blanco y negro te transmite una extraña sensación de realismo, parecida a la que sientes cuando sueñas por la noche y, dentro del sueño, piensas que es real.

Lo cierto es que la fotografía en blanco y negro presenta una serie de ventajas que difícilmente la fotografía en color puede igualar. He aquí unos trucos para mejorar tus fotos:

-Versatilidad: Cualquier tipo de fotografía es susceptible de ser una buena toma en blanco y negro. Si te atrae el blanco y negro lo puedes aplicar a retratos, paisajes, fotografía de niños, arquitectura, o animales. Las fotos en color habitualmente exigen una buena iluminación mientras que las de blanco y negro dan buenos resultados aunque sea en bajas condiciones de luz.

-Evita distracciones propias del color: Los colores son un arma de doble filo. Embellecen y realzan una fotografía pero también pueden jugar un papel de distracción, confundiendo al espectador y desviando su atención del mensaje principal que la fotografía intenta transmitir. Incluso el sujeto principal pierde protagonismo por culpa de la cantidad de colores que hay dentro de una foto.

-Transmite una mayor carga emocional: Si algo tienen las fotos en blanco y negro es su capacidad de transmitir emociones y sentimientos de manera sincera. Los retratos en blanco y negro son más auténticos, más naturales. Las miradas en blanco y negro dicen mucho más que las de color. El blanco y negro encierra un aire de nostalgia, un dramatismo y una fuerza que el espectador percibe muy fácilmente.

-Cosas que pegan con el blanco y negro: Hay situaciones, objetos, cosas y personas con las que utilizar el blanco y negro es un acierto garantizado. Si quieres incursionar en este tipo de fotografía te recomiendo empieces con alguno de estos temas: niños, abuelos, herramientas antiguas, lluvia, niebla, otoño, invierno, y siluetas con mucho contraste de claros y oscuros.



Trucos para “los más hábiles”:

-Aumenta el contraste: Las fotos en blanco y negro con mayor contraste producen mayor impacto en el receptor. Aumentando el contraste conseguirás multiplicar ese efecto dramático de la foto.

-Aplicar viñeteado: Es ese marco difuminado oscuro que rodea la foto por los lados. Ayuda a centrar la atención en el sujeto principal y contribuye a aumentar la carga emocional de la fotografía.

Y en blanco y negro me retiro, respetando todas las razas, de corazón, pero sobre todo respetando el arte en todas sus dimensiones que conocí en su primera magnitud de manos negras y reconozco que han influido en mi manera de crear y pintar lo que veo y me motiva.

Amigo, de cualquier forma, prefieras color o blanco y negro, no dejes nunca de retratar y retratarte con arte, porque te verán, venderás tus ideas y harás disfrutar a mucha gente.

Fuente: El Blog del Fotógrafo.