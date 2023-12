​Los héroes más solidarios reciben su homenaje en los Premios ¡Buenos días, Javi y Mar!

Foto: Carlos de la Osa



Esta noche CADENA 100 ha celebrado la XVII edición de los Premios '¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor' en una gala conducida por Javi Nieves y Mar Amate que ha reunido en el cine Capitol de Madrid a los protagonistas de las historias más solidarias (y menos conocidas) de 2023, para dar reconocimiento a gente anónima por sus acciones solidarias y desinteresadas.



Así, este año los oyentes de CADENA 100 han decidido reconocer por su labor social, su compromiso y su esfuerzo para contribuir, de una forma u otra, a crear un mundo mejor a:

Anabel Alcántara

Esta profesora gaditana lleva toda la vida dedicando su dinero a viajar para ayudar a los más necesitados, colaborando con proyectos en pueblos de África, Latinoamérica y en campos de refugiados de Siria. Este pasado mes de septiembre, cuando la DANA afectó seriamente a Cádiz, acogió en su casa a varias personas que vivían en la calle hasta que les encontró un alojamiento en un centro acondicionado para ellos.

Ignacio Muñoz

Traumatólogo de profesión y también de vocación, este valenciano viaja varias veces al año a Senegal para operar a niños y adultos, sufragando los gastos de su propio bolsillo y adaptándose y superando las difíciles condiciones para operar allí. Así, ha conseguido mejorar la vida de muchas personas, entre ellas la del pequeño Sam que, gracias a la ayuda de Ignacio, ahora puede andar e, incluso, hasta compite en algunos campeonatos de gimnasia.

Jairo Montero

A principios de este 2023 se rozó la tragedia en Sevilla, al declararse un grave incendio en la zona de la Macarena que se saldó con 15 heridos. Pudo haber sido mucho peor, pero gracias a la valentía de Jairo no lo fue. Y es que no dudó en poner su propia vida en juego para salvar la de varios miembros de la familia que residía en la vivienda afectada por el fuego, entre ellos, dos niños de 2 y 6 años de edad.

Ignacio Navarro

Desde hace 15 años, el Colegio La Sagrada Familia de Cuenca realiza el proyecto de desarrollo solidario Kintuadi —palabra de origen Lari, una de las lenguas autóctonas de República del Congo, que significa 'unión', 'unidos' y 'unidad'—. Con Ignacio al frente, ahora son ya un grupo de 70 alumnos, ex-alumnos y profesores que colaboran con el Banco de Alimentos, residencias de ancianos o centros de personas con discapacidad, entre otras causas.

María Pilar de Ágreda

Marialar es una madre de familia que lleva más de una década participando en el programa de acogimiento de urgencia de la Comunidad de Madrid, cuidando a bebés sin hogar a la espera de que les adopten. Junto a su marido y sus cuatro hijos entrega su vida a niños y niñas desatendidos para ayudarles a salir adelante, ya que muchos de ellos tienen dificultades y problemas de salud severos.

Elizabeth Ezpeleta

Esta joven pamplonesa de 14 años lleva desde muy pequeña acompañando a su padre, ciego tras sufrir un desprendimiento de retina, en su día a día. Ella es su guía, le lleva de la mano por las calles, al mercado... e incluso al estadio de fútbol, donde disfrutan juntos de los partidos del Osasuna mientras ella le narra todo lo que va ocurriendo.

Foto: Carlos de la Osa



Todos ellos han sido homenajeados en una emotiva gala presentada por la farmacéutica CINFA, que contó con las actuaciones en directo de Edurne, del artista revelación gallego Iñigo Quintero y del cantante catalán DePol, que pusieron la guinda a esta fiesta de la generosidad.



También estuvo invitado el presentador Ion Aramendi, que no quiso perderse el ya convertido en el evento más entrañable de cuantos se celebran a las puertas de la Navidad.