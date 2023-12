El Parlamento Europeo denuncia la expulsión de los masáis del Serengueti

En mayo de 2023 una delegación de representantes masáis se reunió con líderes europeos en un intento de poner fin a las violaciones de sus derechos humanos y expulsiones forzosas que enfrentan en Tanzania. © Survival

En una medida sin precedentes, el Parlamento Europeo ha condenado las expulsiones de las comunidades indígenas masáis en nombre de la conservación de la naturaleza. También ha resaltado que los derechos de los pueblos indígenas son un requisito previo no negociable para cualquier iniciativa conservacionista.

La resolución, aprobada con un apoyo rotundo, llega tras repetidos intentos de expulsar al Pueblo Masái del ecosistema de fama internacional Serengueti en Tanzania.

La violencia contra los masáis y las detenciones arbitrarias de sus líderes comunitarios han acaparado titulares desde el año pasado. Las autoridades tanzanas siguen presionando a los masáis para que abandonen sus territorios en Loliondo y en el área de conservación del Ngorongoro, donde han vivido durante generaciones. El Gobierno también ha impedido el desarrollo de investigaciones independientes.

Los masáis definen los intentos de robar sus tierras como una “catástrofe” y piden que los gobiernos europeos y las organizaciones conservacionistas dejen de apoyar este modelo de conservación de la naturaleza.

Para Fiore Longo, directora de la campaña para Descolonizar la Conservación de Survival International: “Esta resolución confirma claramente lo que llevamos muchos años explicando desde Survival: las violaciones de derechos humanos en nombre de la conservación de la naturaleza deben terminar para siempre. También demuestra que las expulsiones de personas masáis no son únicamente un problema tanzano, si no también de la comunidad europea. Se están produciendo violaciones similares en todo el mundo. Son abusos financiados con el dinero de los contribuyentes europeos y con el apoyo de grandes organizaciones conservacionistas, cuyas sedes se encuentran en nuestros países, que siguen impulsando un modelo de conservación racista y colonial”.