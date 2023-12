¿Cuáles son las principales ventajas del transporte marítimo internacional de mercancías? Easy Trans

De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2022, aproximadamente el 80 % del volumen internacional de las mercancías comercializadas a nivel global son enviadas a través del transporte marítimo internacional. Esto se debe a las numerosas ventajas que ofrece este tipo de transporte al usuario.

Easy Trans es una empresa de transporte de mercancías internacional, disponible para todos los continentes y presente en 84 mercados diferentes. Se especializa en servicios de logística integral, con más de 300 proveedores terrestres, aéreos y marítimos por todo el mundo.

¿Cuáles son las ventajas del transporte marítimo internacional? En primer lugar, el transporte marítimo dispone de una amplia capacidad de almacenaje en sus buques, en comparación con otros métodos de transporte. Este también es considerado como uno de los medios de transporte más económicos cuando se trata de trasladar materiales a larga distancia.

Asimismo, el alcance de este tipo de transporte es casi total, debido a la gran extensión de agua que hay en el planeta, haciendo posible que las mercancías lleguen a cualquier lugar del mundo, garantizando seguridad, eficacia y, especialmente, puntualidad en sus entregas.

Por otra parte, este modo de transporte dispone de una gran variedad de buques, por lo que cualquier tipo de carga puede adaptarse fácilmente a la capacidad, lo que lo hace el método de transporte más versátil para transportar artículos.

Por último, el transporte marítimo internacional puede realizarse aun cuando las condiciones climatológicas no son las mejores, asegurando la estabilidad durante sus trayectos, un factor a favor en comparación a los otros medios de transporte de mercancía.

Diferencias entre el transporte terrestre, aéreo y marítimo En contraste a otros tipos de transporte de mercancía, el marítimo es una opción viable para artículos que se comercializan en países con grandes distancias que los separan. Por su parte, la vía aérea no se recomienda para mercancía de grandes dimensiones y voluminosas, un punto a favor del transporte marítimo, ya que los barcos ofrecen alternativas más seguras, económicas y adecuadas a una mayor variedad de productos.

Es importante recordar que ciertas mercancías cuentan con restricciones más estrictas en ciertos medios de transporte, particularmente vía aérea. Sin embargo, el transporte marítimo cuenta con mucha más libertad en relación con los productos que pueden trasladar.

Por último, hay una conexión directa entre tiempo y costes cuando se habla de los diversos métodos de transporte internacional de mercancía. Por lo que, es responsabilidad de los exportadores escoger la opción que sea más efectiva según sus necesidades.

No obstante, vale la pena mencionar que, si bien el transporte marítimo internacional suele tener tiempos de entrega mayores, es el medio que cuenta con las tarifas más asequibles, por ello, es uno de los más populares en lo que al transporte de mercancía se refiere.