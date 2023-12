El arte de las omelettes está en The Florentine

Las omelettes son una creación culinaria de origen francés que desde hace muchísimos años han conquistado el mundo. La primera receta escrita sobre este plato data de los tiempos de Cristo y, desde entonces, ha incrementado su presencia en la cocina global. En cada rincón del planeta tiene sus propias interpretaciones.

Buena parte de estas recetas las ha conseguido y conservado el equipo del restaurante The Florentine, ubicado en Barcelona. En su exclusiva y variada carta, los omelettes constituyen una parte esencial de su oferta gastronómica, convirtiéndose en un referente en cuanto a este plato se refiere.

Omelettes variadas para todo tipo de comensal La carta de omelettes de The Florentine Barcelona ha sido pensada para complacer a todo tipo de gustos e, incluso, regímenes dietéticos. Por ejemplo, tienen la Omelette Ibérica donde los protagonistas, además de los huevos, son el jamón de reserva y la cebolla caramelizada. El plato se sirve acompañado con queso semicurado y pan con tomate aderezado con aceite de oliva.

Por su parte, la Omelette holandesa se sirve con calabacín, champiñones y espinacas salteadas con queso mozzarella. Todo eso se baña con una exclusiva salsa holandesa y se presenta con pan tostado. A pesar de ser un desayuno por excelencia, es un plato ideal para comer a cualquier hora del día. Esta presentación de la omelette es una de las más valoradas en el restaurante.

Otra que, sin duda, ha conquistado los paladares de los visitantes de The Florentine es la Omelette Garden. Se trata de una deliciosa combinación de tomates frescos, cebolla, champiñones salteados y escamas de queso parmesano. Todo ello se sirve acompañado por patatas rústicas y una colorida ensalada. Se trata de una comida completa preparada con ingredientes cercanos y de primera calidad.

Un plato versátil y sano para todos Un factor que tienen claro los integrantes del equipo de este prestigioso local es la versatilidad del plato, ya que admite un sinfín de combinaciones. En cada omelette que se prepara en este restaurante se utilizan 3 huevos de granja totalmente orgánicos. De animales criados en espacios sanos, amplios y alimentados naturalmente, sin concentrados químicos.

Gracias al cuidado que ponen en cada uno de sus platos, este restaurante ha sido catalogado como el mejor brunch de Barcelona. Su menú también incluye starters elaborados con plátano verde frito o tequeños, que son palitos crujientes de harina de trigo rellenos con queso. Hamburguesas, pancakes, smoothies, cócteles, cafés e infusiones completan una propuesta ecléctica que reúne lo mejor de diversas culturas. Por supuesto, en la carta no pueden faltar los vinos. En The Florentine tienen una generosa oferta de vinos de la casa y de cava para todos los gustos y ocasiones. Todo se sirve en un local que cuenta con una ambientación que refleja esa variedad de influencias que tiene su carta. Según los profesionales de The Florentine, se trata de un local con encanto que refleja en su filosofía y en sus preparaciones.