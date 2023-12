​El Día de los Derechos de los Animales no debe distinguir entre especies

El colectivo antiespecista València Animal Save realizó el pasado domingo una impactante performance en la plaza de la Virgen de Valencia para dar representación a todas las especies de animales y durante la misma, activistas con carteles y máscaras mostraron las diferentes situaciones por las que pasan. A la vez, una mesa con pantallas y dos comensales mostraban, por una parte, vídeos de animales libres y felices con una persona representando el veganismo y por otra, impactantes vídeos de explotación animal y la persona que lo financia con una venda en los ojos como forma de llamar la atención en la gente.





El acto (al que acudí como activista del colectivo) contó con gran participación e impacto en la ciudadanía, la cual reconoce que son cosas que no se suelen pensar y tras conversar con activistas del colectivo se les dio información del veganismo, una filosofía de vida que incluye el respeto a todas las especies de animales.

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también desde 1997 se celebra por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal el Día Internacional de los Derechos de los Animales.

"Un año más realizamos este acto para reivindicar que todos los animales son sujetos de derecho por igual y, por ello, debemos mostrar la realidad para que la sociedad deje de mirar para otro lado ante algo real, oculto e injusto y pueda decidir vivir de una manera más ética", ha declarado Jose Ferrer, uno de los coordinadores de València Animal Save.

A FAVOR DE LA PROTECCIÓN A TODAS LAS ESPECIES DE ANIMALES

Cada año alrededor de 280.000 perros y gatos son abandonados en España, y varios estudios señalan que 50.000 de estos son perros utilizados para la caza. Además, mientras las protectoras están desbordadas y sin ayudas, el cruel negocio de la venta de animales suma beneficios a costa de la miseria e injusticia, siendo gran parte de la misma para regalar por Navidad como si fueran un juguete.

España es el tercer país de la UE que más experimenta con animales, destinando más de 700.000 individuos de diferentes especies al año a sádica la vivisección que ni suma ni avanza, solo mantiene un negocio de tortura animal en nombre de la ciencia y que se ha demostrado por activa y por pasiva que es innecesario, que hay alternativas y cada persona desde su responsabilidad individual, puede mirar que su champú, cosmética y otros productos, no contengan ingredientes de origen animal ni hayan sido testados (cada vez tienes más en cualquier lugar e incluso muchas veces el más económico tiene estas características).



Perros, roedores, conejos e incluso aves son torturadas para este fin. Uno de los casos donde el sadismo de la experimentación animal salió a la luz, fue en Vivotecnia y contó con todo tipo de apoyo y complicidad por parte de la Comunidad de Madrid a pesar de las palizas y vejaciones a los animales que aparecen grabadas.

Solo en la Comunidad Valenciana, cientos de toros son víctimas de diferentes tipos de festejos, en la plataforma antitaurina de Alfafar vamos a hacer una protesta frente al Ayuntamiento en enero y puedes escribir a defensaanimal2023@gmail.com para participar en este importante acto por el fin del toro embolado.

Casi medio millón de animales mueren por la actividad cinegética que principalmente consiste en salir al monte a liarse a balazos con todo lo que se mueva, criar animales masivamente para acribillar y luego hablar de superpoblación cuando son ellos los que crían animales para matarlos y encima, haciendo partícipes y poniendo en peligro la integridad física y mental de las niñas y niños.

Muchos otros animales son despellejados en la industria peletera y al respecto, más de 1,5 millones de personas firmaron una iniciativa para pedir a la UE que prohibiera las granjas peleteras y la comercialización de productos de piel de granja en el mercado europeo.

Asimismo, más de 900 millones de animales son sacrificados cada año en los mataderos de nuestro país después de toda una vida miserable, y en cuanto a los animales marinos, la cifra de víctimas que mueren lentamente por asfixia es difícil de saber, al contarse por toneladas y encima, casi la mitad de plásticos en el mar vienen de las redes utilizadas.

También deberían acabarse los zoos y acuarios, por el cautiverio y sufrimiento que conllevan, a pesar de que se intente edulcorar bajo falsas campañas de conservación, educación y protección del medio marino, estos negocios esconden una terrible realidad.

París acaba de prohibir los mal llamados "paseos" en pony a raiz de varias campañas en defensa de los derechos de los animales. Sin ir más lejos, el mismo día que acabo este artículo, he documentado en Torrent como un pony tiraba de un carro durante horas por las carreteras y con un hombre acompañado de dos niños educados en que explotara a los animales está bien.

Como veis, la lista de uso de animales en diferentes fines es larga y aquí solamente he nombrado unas cuantas formas en las que los animales son víctimas inocentes.

FUNDAMENTAL EDUCAR A LA INFANCIA EN VALORES ANTIESPECISTAS

Por mi parte, siempre en mis artículos se intenta dar voz a la infancia porque todo viene desde ahí, ese libro escolar que les dice que las gallinas nos dan huevos, las vacas nos dan leche y toda la lista de mentiras que inculcan ocultando la miserable realidad desde los centros educativos o en la vida diaria porque si la infancia supiera de dónde viene su comida, abrigo, champú o cualquier otro producto en el que un animal haya sufrido, os puedo asegurar que lo rechazarían.



Precisamente, vemos que las niñas y niños crecen en una fantasía en la que los animales maltratados principalmente para la alimentación, son felices en dibujos, cuentos e incluso peluches con los que dormir abrazados, pero por desgracia, no saben que detrás de películas como buscando a Nemo que tanta ternura generan en la infancia, hay peces de verdad muriendo por toneladas con una asfixia muy lenta y llenando el mar de plásticos que también provocan la muerte de tortugas o puedes reflexionar si les gustaría que Peppa pig fuera al matadero...

Durante el acto celebrado en la plaza de la Virgen de Valencia en defensa de todas las especies de animales, precisamente comprobé in situ la empatía de una niña de 8 años que acompañada de su madre y su hermana de 14 años, empatizó tanto con los animales que veía sufrir en la pantalla, que no podía contener las lágrimas y lo que le dije a esa niña es que sé que es algo triste de ver, pero que ojalá a todas las personas que cuando hemos sido adultas nos hemos concienciado de la realidad, nos la hubieran contado desde la infancia para haber podido empatizar e intentar no hacer daño.

Al respecto, reproduzco lo que me contó su madre Lorena para mi artículo de opinión: "Mi hija es incapaz de visibilizar el sufrimiento de los animales y ver la situación de las pantallas, le ha afectado mucho, ya que no le gusta que los animales sufran y en otros temas que conoce como los toros, es incapaz de entender como el tremendo dolor de un ser vivo, puede satisfacer a algunas personas. Además, ella de mayor tiene claro que quiere ser veterinaria para ayudar a los animales". Su hermana mayor consolaba y abrazaba a la pequeña que estaba deseando irse para dejar cuanto antes de visibilizar esos horrores que cada segundo ocurren en estos clandestinos lugares de sadismo contra los animales.

Es increíble que todavía haya familias señaladas por criar a sus hijos veganos y se les acuse de adoctrinamiento cuando precisamente el adoctrinamiento y ocultamiento viene de la parte contraria, dando una imagen falsa de los animales y ocultando lo que les pasa hasta llegar al plato. Si adoctrinar a la infancia es contarles lo que está pasando de verdad, bienvenido adoctrinamiento...

Es un deber moral de todos y todas proteger a la infancia de presenciar cualquier espectáculo de sufrimiento animal e igualmente, deben conocer todo esto que indirectamente conlleva un infierno para los animales y una de las mayores causas de la crisis climática que les dejará sin futuro.

¿Cuando se va a poner solución a lacras como el bullying y que en muchos casos también sufre la infancia vegana por inculcarse en otros niños los perjuicios?

"Desde FEUMVE, luchamos para que en los centros escolares no solo se proporcione a la infancia un menú vegano en el comedor, sino para las niñas y los niños tengan acceso a información veraz sobre los demás animales y puedan elegir libremente", explica Rosa Más, bióloga y colaboradora en el colectivo mencionado en defensa de los animales y la infancia.

Respecto a los conocimientos científicos sobre los animales, la bióloga explica lo siguiente: "Los Derechos Animales surgen del conocimiento sobre sus habilidades cognitivas y sociales; a medida que la ciencia demuestra que compartimos capacidades y emociones, se hace evidente que debemos replantearnos el injusto trato que les damos: no es de recibo ignorar los avances científicos cuando nos conviene, lo ético es asumirlos y actuar en consecuencia.

En este sentido, el concepto de los Derechos Animales es más amplio que el de veganismo, pues los animales merecen mucho más que dejar de ser explotados, merecen poder vivir de manera que puedan interactuar con otros individuos de su misma o de otras especies, cuidar de su prole y disfrutar de un hábitat íntegro, saludable y adecuado para su desarrollo".

Por mi parte, ahora que trabajo en limpieza de patios de colegio, he podido comprobar como las niñas y niños tienen empatía con una paloma herida o como me han transmitido que las aves no deben estar en jaulas porque le dan pena o que incluso los insectos tienen que ser libres porque tienen sus familias y tengo clarísimo que si supieran toda esta verdad que pasan cada segundo los animales y las alternativas a ello, tendrían muy claro de qué lado ponerse.

ALTERNATIVAS VEGETALES

Respecto a las alternativas vegetales en lo que respecta a la alimentación, el mercado de los productos veganos ha avanzado considerablemente y hoy en día es muy fácil acceder a todo tipo de productos con un sabor y textura muy similar a los de origen animal. En ciudades como Valencia, hay cada vez más restaurantes veganos, pero también es sencillo elaborar productos caseros que pueden obtener un sabor similar a los habituales y también de otro tipo.

Diferentes nutricionistas o fuentes expertas, como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, señalan que la alimentación vegana es viable en cualquier etapa de la vida y llega a prevenir enfermedades.

Con sencillos productos de proximidad, puedes hacer maravillas y cualquier receta de toda la vida, la puedes hacer igual o mejor con productos completamente vegetales.

¿Sabías que la industria del huevo tritura pollitos machos al nacer o los deja agonizando en una bolsa de basura por no valer para la producción y las gallinas viven toda su vida en jaulas menores a un folio con prácticas como cortarles el pico y después de toda una vida miserable en la que ponen huevos constantemente por la manipulación genética acaban en el sangriento matadero y que puedes hacer una tortilla de patatas deliciosa con alternativas como la harina de garbanzo?

Similar funciona la industria láctea en la que de nuevo la mentira, el poder y el dinero todo lo pueden, pero lo cierto es que no necesitas tomar lácteos ni leche ni nada de lo que compulsivamente nos dicen en anuncios y en todo tipo de lugares.

Las vacas no nos dan leche y que se lo crea un niño en un cuento vale, pero se supone que somos adultos y debemos plantearnos de dónde vienen las cosas e informarnos.

Lógicamente, una vaca para dar leche tiene que ser madre y, por lo tanto, un ternero tiene que ser apartado y suplementado con productos de baja calidad y asesinado al poco tiempo para que no se beba la leche de su madre, ya solamente la separación entre el vínculo familiar, hace que ambos se pasen días llamándose y esos gritos impactan, pero además, toda la vida de una vaca explotada es terrible y por supuesto, producen leche de manera artificial mediante la manipulación genética y son inseminadas por la fuerza una y otra vez para traer masivamente animales al mundo y como no, esa vaca o podría también ser una oveja, será asesinada en el matadero después de un terrible y largo viaje.

Queso vegano, yogures vegetales, bebida de arroz, soja, avena, avellanas, almendras, coco... También tienes incluso alternativas calcadas al sabor de la leche y en cuanto a las alternativas vegetales, también se encuentran con chocolate, vainilla o café hasta en los supermercados.

La demanda de una sociedad que se va concienciando a favor de los animales, hace que hoy en día tengamos por prácticamente todos sitios alternativas vegetales y probablemente en tu cafetería habitual, ya sirvan el café con alguna bebida vegetal si lo pides (cuando yo empecé hace unos años tenías que ir buscando en varias cafeterías hasta dar con una que tuviera leche de soja o de avena).

Yo soy más partidario de comprar más bien en tiendas y restaurantes veganos, pero reconozco que también las circunstancias especialmente laborales, hacen que vaya a lugares con opciones y supermercados.

OTROS COLECTIVOS PARTICIPANTES

PACMA (partido Animalista con el medio ambiente), es uno de los colectivos que participó y en las redes sociales nacionales, reivindicaban en un post el Día de los Derechos de los Animales: "Hoy celebramos el #DíaInternacionalDeLosDerechosDeLosAnimales, una jornada para recordar que todos y cada uno de ellos tienen derecho a ser respetados, a vivir dentro de su naturaleza, con plenitud, y por supuesto, a no ser utilizados como moneda de cambio para obtener votos. En PACMA trabajamos por su dignidad".

Emi Navarro de Youth climate Save Valencia explica: "YCS Valencia hemos participado en el acto por el día de los derechos animales porque entendemos que todos merecemos derechos independientemente del sexo, raza, orientación sexual, religión o especie. Es por ello que hay que visibilizar la especie opresora, la humana, y las especies oprimidas, el resto. Debemos presionar a los estados y comercios por el fin de la explotación animal y acabar con el sufrimiento en todas sus formas, desde el veganismo como primer paso, a ser activistas".

MASACRE NAVIDEÑA EN NOMBRE DE "LA PAZ Y EL AMOR"

Durante los días previos a Navidad los mataderos están desbordados al aumentar la demanda y que, en el caso solamente de los corderos, más de 1,5 millones son sacrificados en estas fechas después de una angustiosa y corta vida.

Por todo ello, València Animal Save reivindica el Día de los Derechos de los Animales en defensa de todas las especies, invitando a la sociedad a reflexionar e informarse para liberar a los animales de la alimentación, vestimenta, entretenimiento, experimentos o cualquier forma en la que los animales sean utilizados.

Quien tiene el privilegio de saber, tiene la obligación de actuar y es que puede pasar por esta vida evitando mucho sufrimiento derivado de la esclavitud animal en una larga lista de formas ya mencionadas.

Todas las excusas incoherentes ya han sido desmontadas durante muchos años, ya que las plantas no sienten al no tener sistema nervioso ni cerebro y en todo caso las personas que dicen preocuparse por ellas, resulta que pagando a la industria animal "matan" muchas más a través de la alimentación de los animales y tampoco les he visto nunca protestar en floristerías.



Otra incoherencia es que hay animales carnívoros como si eso tuviera relevancia a la hora de elegir tú un producto u otro o como si tú te sintieras un león y por ello tuvieras que hacer lo mismo y entonces también tendrías que ir por ahí olfateando culos como ellos hacen con sus compis o saliendo a devorar a tu víctima (lo digo para que se entiendan las incoherentes excusas). Por cierto, ¿Matarías con tus propias manos lo que comes?

En cuanto a la B12, las personas que consumen productos de origen animal no la obtienen de los animales, la obtienen porque esos animales han sido suplementados (además son inflados a antibióticos y hormonas).

El especismo, como dice hasta la RAE, es la discriminación por especie, al igual que las personas racistas, discriminan a las personas de color "porque total solo son negros".

El veganismo es una filosofía ética única y exclusivamente por los animales, pero también es la solución para atajar la desesperante y urgente crisis climática que todo el mundo dice querer solucionar, pero no hace nada al respecto.

VINCULACIÓN CON LA CRISIS CLIMÁTICA, HAMBRE EN EL MUNDO Y PROBLEMAS DE SALUD

La ganadería es de las industrias más contaminantes y responsables de la sequía, al igual que la pesca de llenar el mar de plásticos. También dice preocuparse todo el mundo del hambre, especialmente en niños y mientras tanto, esto sucede porque los cereales, la soja y un montón de recursos, se utilizan para cebar y alimentar a millones de animales más que humanos y que se crían exclusivamente para explotar a pesar de que se podrían destinar los recursos a alternativas vegetales y habría de sobra para alimentar a toda la población.

Hasta la ONU afirma que una alimentación 100% vegetal es necesaria para acabar con la crisis climática, escasez de combustible y hambre en el mundo.

En cuanto a la salud, ya he citado a diferentes fuentes expertas que avalan el veganismo, pero otras, como la organización mundial de la salud, también califican como cancerígenas diferentes carnes rojas y otros productos de origen animal, además de que la industria está relacionada con un montón de problemas cardiovasculares y otras enfermedades.

Teniendo alternativas más que de sobra y siendo tremendamente fácil dar este cambio ético, sé que lo vas a intentar y para estas navidades por poner un ejemplo en el que desmesuradamente y de forma compulsiva hay consumismo, puedes reflexionar y hacer recetas deliciosas con productos vegetales y también, no comprar cosas que no necesites.

ES LA HORA DE REFLEXIONAR

Estos días se ejecutan en mataderos en torno al casi 35% de los animales que se consumen en todo el año en nuestro país.

Espero que la agonía no sea protagonista de tu comida y que te informes para liberar a los animales de otros fines.

Y por supuesto, recordar que si educamos a la infancia en la empatía con todas las especies de animales, desde la verdad sin ocultamientos, tendremos un futuro en el que el respeto, la empatía y el buen hacer, cambiará en el mundo.

Para conocer futuros actos del colectivo podrá hacerse mediante las redes sociales "València Animal Save" que te recomiendo seguir en Facebook e Instagram para seguir obteniendo una información necesaria para poder tomar tus propias decisiones, pero recuerda que estás decidiendo por alguien teniendo el poder de salvarle la vida y evitar una inhumana situación de la que nadie querría ser protagonista.