Escoger el sistema de cámaras de seguridad perfecto

Para elegir el sistema de cámaras de seguridad adecuado, es importante determinar qué tipo de sistema se ajusta a cada necesidad. Al considerar esto, es útil reflexionar sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, si alguien desea tener la capacidad de visualizar lo que ocurre en su ubicación desde cualquier lugar o tiene la intención de monitorear una única ubicación o varias. Además, es relevante evaluar cuántas personas necesitarán acceder a los vídeos y, si es necesario, compartirlos con terceros, como las agencias de aplicación de la ley.

Otros factores a considerar son la calidad de vídeo necesaria y la duración del tiempo de retención de los registros. También es importante tener en cuenta quién se encargará de la instalación de las cámaras. Al responder estas preguntas, se puede tener un marco sólido para tomar decisiones entre las diversas opciones disponibles en el mercado actual. Estas son algunas opciones disponibles:

Sistema de circuito cerrado en las instalaciones sin acceso externo. Son usualmente necesarios para proyectos gubernamentales y altamente clasificados donde la filtración de material de vídeo desde un punto de vista legal o de inteligencia nacional sería catastrófica.

En las instalaciones con acceso al mundo exterior. La mayoría de los sistemas clásicos son así proporcionando una videovigilancia basada en una arquitectura de servidor clásica. Son relativamente costosos de mantener, ya que el equipo de TI de la empresa debe asegurarse de que los servidores siempre estén actualizados, realizar parches de seguridad y servicios de sistema operativo y base de datos, así como otras actualizaciones de software. También tienden a tener altos costes en consumo de energía al ejecutar múltiples servidores a razón de 500-1.000 w cada uno y una cantidad similar de energía para enfriamiento. Debido a que el consumo de energía de un servidor es 24x7x365, el coste es bastante elevado y los clientes rara vez hacen estos cálculos por completo. La carga en TI, cuando se calculan los riesgos de seguridad de redes en la actualidad, debe medirse como una fracción significativa en las horas-hombre de un ingeniero de alto nivel con experiencia en seguridad de redes. Esta función requerirá cerca del 50 % del tiempo dedicado para mantener dicho sistema seguro y completamente funcional. Y, de no tener el recurso humano, la empresa deberá contar con un contrato de mantenimiento de servicios, que le provea incluso con atención en caso de fallas.

VSaaS o solución basada en la nube. Al igual que las empresas dejaron de administrar sus propios servidores de correo y muchas subcontratan incluso los recursos de información "ERP", tiene sentido subcontratar también el sistema de vigilancia. Esto permite reducir costos, simplificar el acceso y visualización a los usuarios y disminuir los riesgos de seguridad. Las soluciones centralizadas en la nube suelen estar mejor financiadas y cuentan con un personal más capacitado, por lo que presentan un mejor nivel de seguridad. Las constantes actualizaciones de los sistemas y los tediosos protocolos de seguridad son difíciles de instalar y mantener internamente y, con el tiempo, los servidores de aplicaciones gestionados tienden a volverse mucho menos seguros que un sistema en la nube mantenido comercialmente.

Se recomienda entender los costes al elegir un proveedor de VSaaS y optar por un sistema de cobro simple, evitando esquemas complicados basados en usuarios, tiempo, almacenamiento o resolución.

La privacidad es muy importante. Algunas empresas mantienen copias de seguridad de las grabaciones, pero a menudo no especifican dónde se almacenan los vídeos ni qué ocurre con ellos una vez allí. Aunque se confíe en la privacidad de la empresa que guarda los vídeos, no se puede descartar la posibilidad de que un hacker acceda a la cuenta y encuentre contenido privado que pudiera hacer público.

Gestión de acceso de usuarios. Las soluciones más avanzadas basadas en la videovigilancia como servicio en la nube, como IPTECHVIEW, ofrecen gestión de inicio de sesión único para ayudar a simplificar la administración de usuarios y sistemas más avanzados, incluso ofreciendo opciones de integración a archivos de directorios, como LDAP o Active Directory (AD).

Gestión central de cámaras de seguridad. La mayoría de las soluciones de visualización basadas ​​en servidores mantienen las cámaras con la configuración básica y utilizan el VMS para configurar. Para proyectos más grandes de múltiples sitios, esta solución es muy rudimentaria, dificultando las actualizaciones de las cámaras, lo cual es a menudo requerido en el mundo de la seguridad actual.

Los VSaaS modernos y las soluciones en la nube, diseñados para cámaras premium, ofrecen opciones de actualización de todas las cámaras, lo que facilita y asegura la carga de las más recientes configuraciones en cada una de ellas. En proyectos grandes y con cámaras inteligentes, es fundamental contar con un sistema de gestión central sólido y seguro que garantice actualizaciones constantes.

Se puede solicitar hoy mismo una demostración en vivo a través de la web de IPTECHVIEW.