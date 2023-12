La maquinaria de cocina industrial Bonnet necesita el mejor servicio técnico

Para todos los que trabajan en el apasionante mundo de la hostelería y la gastronomía, Jonathan Moreno concede este entrevista, un creativo y proactivo profesional que ocupa el cargo de Jefe de Servicio Técnico en IHS Tecnológicos, distribuidor en España del prestigioso fabricante de cocinas industriales Bonnet. Así, con más de 10 años de experiencia en el mundo del servicio técnico, Jonathan es el artífice de conseguir que las extraordinarias máquinas de Bonnet funcionen con la precisión de un reloj suizo.

Desde su entrada en el mundo de la cocina industrial, de la mano de Bonnet, Jonathan ha demostrado ser un solucionador nato de incidencias con la maquinaria, por complicadas que resulten a veces. No solo se limita a reparar, sino que enfrenta cada desafío con una amable actitud imaginativa y proactiva. Son muchas las ocasiones en las que los clientes recurren a Jonathan porque sus servicios técnicos aseguran que sus máquinas ya no tienen solución, ya sea un horno, una freidora, una plancha, etc., o que ya no merece la pena ser reparada, Jonathan, encuentra el modo de arreglar esa máquina. Ha salvado innumerables días de angustia en la cocina, ha generado importantes ahorros gracias a su habilidad para encontrar alternativas económicas sin sacrificar la calidad y la seguridad tanto de las instalaciones como del personal. Esto es un rasgo distintivo que lo ha convertido en un recurso increíble para IHS Tecnológicos y, por tanto, para Bonnet y para los chefs, cocineros y propietarios de negocios de hostelería.

Jonathan, antes de entrar en las preguntas técnicas, nos gustaría saber cómo llegaste a formar parte de IHS Tecnológicos y qué te motivó a convertirte en el Jefe de Servicio Técnico de esta prestigiosa marca, como es BONNET.

Desde muy joven, me ha apasionado reparar todo lo que llegaba a mis manos, de cualquier índole. Me gustaba estudiar el funcionamiento de los aparatos y descubrir la lógica de cómo hacerles funcionar y así creaba la solución. Esto hizo que los anteriores distribuidores de Bonnet, hace ya 10 años, se fijaran en mí y en ese momento empezó mi historia con Bonnet y mi pasión por la cocina industrial. Cuando buscas constantemente la excelencia en cada máquina, descubres que Bonnet la tiene. Si bien, el destino me llevó por otros caminos donde he aprendido mucho de otros fabricantes de maquinaria y IHS Tecnológicos, el distribuidor de Bonnet en España, me ha devuelto al mundo de la excelencia, es decir, a Bonnet.

En IHS Tecnológicos he encontrado las sinergias que unen la calidad y la excelencia del servicio con las de la maquinaria. Es el tándem perfecto para cualquier cocina profesional.

Unirme a Bonnet a través de IHS Tecnológicos, donde me han facilitado la formación que me lleva a dominar esta Marca, no fue solo un cambio laboral; fue un salto hacia un universo de posibilidades culinarias. La calidad, la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con la perfección de Bonnet fueron como un imán para mí. Al asumir el papel de Jefe de Servicio Técnico en IHS Tecnológicos, no solo represento a una marca de cocinas industriales, sino que también me convierto en el guardián de esa excelencia que solo las máquinas de alta gama ofrecen a los profesionales de la restauración en toda España.

Mi elección por IHS Tecnológicos, de la mano de Bonnet, son la simbiosis perfecta, donde cada cocina que tocamos se convierte en un testimonio de excelencia y durabilidad. Es más que un trabajo; es una pasión compartida por la calidad y la innovación en cada rincón de la cocina profesional.

Comencemos con algo fundamental: el mantenimiento preventivo. ¿Podrías contarnos por qué es tan importante para los chefs y propietarios de restaurantes llevar a cabo un mantenimiento regular en su maquinaria de cocina industrial?

Por supuesto, el mantenimiento preventivo es la clave para mantener una cocina funcionando en perfecto estado por muchos años. Durante los mantenimientos preventivos se pueden detectar posibles fallos ocultos que, de no corregirlos cuanto antes, pueden derivar en averías muy costosas. Además, prolongamos la vida útil de las máquinas y, lo más importante de todo, evitamos riesgos de PRL como descargas eléctricas, cortes, etc.

Pero una revisión de mantenimiento preventivo, que realmente sea efectiva, conlleva una serie de chequeos específicos para cada máquina, según sea una plancha, una freidora, un horno, una inducción, un equipo de frío, un lavavajillas, etc. Los mantenimientos suponen cambios de algunas piezas por desgaste, y consecuentemente, algunas horas de mano de obra que tienen un coste y que, en muchas ocasiones, los negocios de hostelería lo ven como un gasto y no como una inversión que va a reportar importantes beneficios en el corto-medio plazo, como ya os he comentado.

Por otro lado, el mercado adolece muchas veces de servicios técnicos realmente eficaces tanto en mantenimientos preventivos como correctivos, con la rigurosidad que se desean. Lo vemos en muchas ocasiones.

Sabemos que eres bastante creativo a la hora de buscar soluciones para las reparaciones. ¿Puedes compartir alguna anécdota sobre cómo has resuelto una reparación de forma imaginativa y económica?

La verdad es que me ocurre con mucha frecuencia. Me encuentro con avisos de clientes a los que su servicio técnico les había “desahuciado” las máquinas, de cualquier marca, y yo he conseguido repararlas.

En IHS Tecnológicos somos el servicio técnico oficial de Bonnet, no obstante, como en mi anterior etapa aprendí a reparar las distintas Marcas que hay en el mercado y como nuestra prioridad es la total satisfacción del cliente, damos servicio técnico sea cual sea la máquina.

¡La verdad es que la creatividad en las reparaciones es como la salsa secreta en una receta! Recuerdo en una ocasión, nos enfrentamos a una freidora, no era Bonnet porque nosotros tenemos todos los recambios, que parecía una reliquia histórica. La pieza que necesitábamos era fundamental, pero ya no la tenía el fabricante y el cliente no quería comprar una nueva freidora. Así que me volvió a brotar mi lado "MacGyver" e improvisé con una pieza similar y, por supuesto, ¡la freidora volvió a la vida!

Eso sí, en cada reparación es imprescindible garantizar estrictamente la seguridad. Es verdad que a veces, la solución más económica es la más creativa, si bien, siempre con el foco puesto en la seguridad total por encima de todo. Por cierto, ¡esa freidora todavía sigue funcionando!

Trabajáis con maquinaria de alta gama, como las cocinas Bonnet. ¿Qué ventajas destacarías de estas máquinas, y por qué son la mejor opción para los chefs?

Los chefs y cocineros que conocen Bonnet, saben que es la herramienta en la que siempre pueden confiar. Uno de los lemas de Bonnet es “Cocinar Sin Parar”.

Bonnet está en el pódium de las cocinas industriales, diseñadas y fabricadas en colaboración con muchos de los mejores chefs de Francia e incluso del mundo. Por eso, se adaptan a sus necesidades. Su robustez no tiene igual en el mercado, son fiables, rápidas para dar el servicio óptimo que los clientes exigen, consiguen importantes ahorros tanto en luz como en gas, agua y químicos, gracias a las grandes inversiones de la Marca en I+D+I para lograr que cumplan con todo lo que un profesional busca para su cocina. Además, son las máquinas de cocina industrial más sostenibles y con el control de la huella de carbono de cada equipo.

Creemos que los profesionales de la restauración merecen trabajar con lo mejor y Bonnet ofrece esa calidad que consigue que se saboree en cada creación culinaria.

Hablando un poco de la situación actual, ¿Cómo ves el panorama económico y del sector de hostelería en España? ¿Y de qué manera crees que IHS Tecnológicos y Bonnet pueden contribuir?

La hostelería ha atravesado tiempos difíciles, de los que se está recuperando, al igual que los demás sectores. Sabemos que la restauración es muy sensible a las dificultades económicas de la sociedad. Todos sabemos que antes las dificultades monetarias, uno de los principales puntos donde se recorta es en la hostelería. Si bien, nos adaptamos y siempre hemos salido a flote. En IHS Tecnológicos, escuchamos a nuestros clientes y al sector en general y entendemos las dificultades y las necesidades, muchas veces cambiantes, de este apasionante e intenso universo como es el de la restauración. Las máquinas eficientes de Bonnet no solo son una herramienta en la que puedes confiar en tu día a día en las cocinas, son un aliado estratégico para superar los desafíos económicos. Como decía anteriormente, ofrecemos soluciones que no solo ahorran costos, sino que también mejoran la eficiencia operativa, ayudando a la industria a ser mucho más rentables, a reinventarse y a seguir sirviendo las experiencias gastronómicas que los clientes buscan cuando entrar en un establecimiento de hostelería.

Como Jefe de Servicio Técnico en IHS Tecnológicos, tu papel va más allá de las reparaciones; eres el guardián del rendimiento de las cocinas profesionales equipadas con Bonnet. ¿Podrías destacar la importancia de contar con un servicio técnico oficial y la utilización de piezas originales en estas máquinas de alta gama?

Claro, absolutamente. Imaginad vuestras cocinas profesionales como motores de alta gama, y las máquinas Bonnet son el corazón de esos motores. Aquí está la clave: cuando surgen problemas, es vital contar con un servicio técnico oficial, especializado y altamente cualificado, como el que ofrecemos en IHS Tecnológicos. En nuestro día a día, nos encontramos con demasiada frecuencia con situaciones donde técnicos que no están cualificados para tratar maquinaria de Bonnet pueden empeorar las cosas, generando averías más profundas y costosas.

En cualquier caso, si los clientes prefieren trabajar con sus servicios técnicos sobre la maquinaria de Bonnet, en IHS Tecnológicos facilitamos todo el asesoramiento, la documentación, esquemas, seguimiento, por supuesto las piezas originales y todo lo que necesiten esas empresas para un funcionamiento correcto de nuestros equipos. Personalmente, siempre estoy a su entera disposición y actúo de nexo y apoyo para que esa actuación sea exitosa. Esto es parte de nuestra búsqueda de la excelencia, adaptándonos siempre a las preferencias de nuestros clientes.

En IHS Tecnológicos, no solo somos expertos en Bonnet, sino que también disponemos de todos los recambios originales de las máquinas. Es como tener un coche de alta gama y decidir ponerle ruedas de un modelo de gama media. No solo afectaría el rendimiento, sino que también anularía cualquier garantía de excelencia que la marca original pueda ofrecer. Lo mismo ocurre con Bonnet; solo al utilizar piezas originales podemos asegurar el funcionamiento óptimo y la durabilidad que esta marca líder en cocina profesional garantiza.

IHS Tecnológicos tiene una trayectoria de más de 30 años diseñando proyectos de cocinas profesionales para una variedad de establecimientos, desde hoteles hasta hospitales, restaurantes de alto nivel, etc. ¿Podrías compartir cómo la experiencia del equipo en IHS Tecnológicos ha permitido crear proyectos que se adaptan a las necesidades únicas de cada cliente, especialmente en términos de seguridad alimentaria, PRL, ergonomía y operatividad?

Absolutamente. En IHS Tecnológicos, no solo ofrecemos máquinas de gama premium, sino que nos adentramos en el corazón de cada cocina industrial. Nuestro equipo de profesionales, con más de 30 años de experiencia, entiende que la mejor manera de satisfacer a un cliente pasa por escucharle.

Entendemos que cada cocina es única, cada chef tiene su estilo y cada establecimiento tiene sus propias necesidades.

Como decías, desde hoteles, hospitales, restaurantes de alto nivel, comedores de empresas, etc., hemos diseñado proyectos de cocina que van más allá de la estética y la armonía que ofrecen las cocinas modulares de Bonnet; abordamos la funcionalidad, la seguridad alimentaria, la PRL (Prevención de Riesgos Laborales), la ergonomía y cada detalle que influye en el flujo de trabajo de la cocina. Nuestro enfoque es como componer la cocina perfecta acorde a cada espacio. Definir dónde colocar el horno, o la freidora, o la plancha, o nuestra famosa multifunción, o un mueble frigorífico, etc. todo está planificado cuidadosamente para garantizar que nuestros profesionales trabajen en armonía con el fin de crear una experiencia gastronómica excepcional.

La seguridad alimentaria es una de nuestras máximas prioridades. Nos aseguramos de que cada espacio de la cocina cumpla con las normativas. Desde la selección de equipos hasta el diseño de los flujos de trabajo, cuidamos cada detalle para garantizar la máxima seguridad, confort y eficiencia.

Pero más allá de los aspectos técnicos, nuestro objetivo final es crear un espacio donde los profesionales de la cocina, especialmente los chefs y cocineros, se sientan felices. Queremos que desplieguen toda su pasión y amor por la cocina sin preocupaciones operativas. Cuando un chef trabaja en una cocina diseñada por IHS Tecnológicos, debe sentir que cada elemento está allí para facilitar su arte, desde la preparación hasta el acabado final para hacer las delicias de sus comensales.

Nuestro compromiso va más allá de vender equipos; se trata de crear el ambiente perfecto donde la excelencia culinaria y la felicidad de los profesionales de la cocina sean la realidad que sienten cada vez que el chef se viste su chaquetilla.

Jonathan, hemos hablado de la relevancia del mantenimiento preventivo, pero me gustaría profundizar en este tema. ¿Podrías destacar por qué los chefs y propietarios de restaurantes deben dejar de ver los mantenimientos preventivos como un gasto a evitar y entenderlos como una inversión que aporta beneficios tangibles, tanto en la calidad de la cocina como en la imagen del negocio?

Este es un aspecto crucial. Los mantenimientos preventivos son la clave para mantener una cocina en perfecto estado, pero más allá de verlo como un gasto, es esencial considerarlo como una inversión estratégica.

Imaginemos que tienes un coche de lujo. ¿Dejarías que pasen meses o incluso años sin un cambio de aceite o sin revisar los frenos? Claro que no. Lo mismo ocurre con nuestras cocinas, y más aún cuando hablamos de maquinaria Bonnet, que está en el top en el mundo de la cocina industrial.

Como decía anteriormente, invertir en el mantenimiento preventivo no solo evita costosas averías, sino que garantiza un rendimiento óptimo y duradero de nuestras máquinas. Los chefs entienden la importancia de trabajar con herramientas fiables y eficientes, y eso se traduce en una excelencia en el producto final que llega al cliente.

Además, esa inversión inicial en una máquina Bonnet no solo es una adquisición, es una declaración de buscar la excelencia en todos los aspectos de una cocina. Es invertir en la imagen de tu negocio. Una cocina bien equipada con maquinaria de primera categoría no solo asegura la calidad del producto, sino que también refuerza la reputación de tu establecimiento. Es como tener un distintivo de excelencia que se refleja en cada plato que se crea en la cocina.

Sí, puede que inicialmente la inversión parezca un poco más alta que otras opciones, pero comparar Bonnet con otras marcas sería como comparar un vino gran reserva con una botella común. La diferencia en calidad, durabilidad y prestigio es evidente.

En todos estos años en el sector del equipamiento de hostelería, podemos afirmar sin fisuras, que la elección de maquinaria de calidad como Bonnet unida a unos correctos mantenimientos preventivos, son inversiones estratégicas que no solo garantizan un funcionamiento perfecto en la cocina, sino que elevan la experiencia gastronómica y la reputación del negocio. Es un caso claro de que la búsqueda de la excelencia no debe percibirse como un gasto, sino como una inversión inteligente que se traduce en beneficios a medio plazo.