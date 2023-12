Bodega Martínez Lacuesta, presente en La Rioja desde el siglo XIX

El nombre de Félix Martínez Lacuesta ha quedado unido a la bodega que se fundó en 1895, en Haro, capital del vino de la Rioja, desde entonces varias generaciones han contribuido a enaltecer esta firma riojana.

La producción de Martínez Lacuesta supera la veintena de diferentes elaboraciones de vinos y de un acreditado vermú, todo ello realizado en unas modernas instalaciones inauguradas en el año 2011, dentro de un espacio arquitectónico de unos 16.000 metros cuadrados; a nivel subterráneo descansa el vino para favorecer su aislamiento térmico. Este espacio se fusiona con el viñedo, origen de la bodega, situado en el entorno de Haro.

Con ocasión del 125 aniversario de la bodega, José Luis Martínez-Lacuesta ha escrito un documentado y apasionante libro que recorre no sólo las vicisitudes de esta ejemplar empresa familiar sino también de gran parte de los últimos sucesos de la historia de España. Entre las narraciones, figura la aventura americana de Emiliano Martínez Lacuesta (1906-1910) cuando realizó una expedición comercial a América, atravesando la cordillera de Los Andes con una mula que cargaba las muestras.

De aquel viaje nacieron puntos de venta Martínez Lacuesta en México, Estados Unidos y una treintena de países más. José Luis, no olvida citar: la sucursal de la empresa en la madrileña y céntrica calle del Carmen; personajes de los años trágicos de la Guerra Civil; la posguerra, el franquismo y datos de la construcción de la nueva bodega.

Javier Bañales, director de la bodega

“Somos una bodega familiar, de las fundadoras de esa “revolución” de vinos que supuso Haro, y que estamos dentro de la 4ª y 5ª generación. Nuestro ADN, desde el inicio, fue el de afinadores de vinos, tanto en su elaboración como en la botella… sin prisa, donde el tiempo siempre ha sido nuestro mejor aliado para perpetuar un estilo muy personal: el de los vinos finos de Haro. Unas elaboraciones donde la base principal se basa en la frescura, el ph y la limpidez en los aromas y menos en barricas nuevas, concentración o extracciones. Nuestros viñedos, propios y controlados, todos alrededor de Haro hacia el norte y noroeste, son el origen de todo. Elaboraciones no extractivas, perpetuando la norma de que sean vinos “bebibles desde el principio” y el hecho de elaborar vinos clásicos, con envejecimiento y recorrido pero llegando por la vía de la fruta. Nuestras trasiegas barrica a barrica por gravedad, como antaño, son una de nuestras señas de identidad. Seguimos con ellas porque son la garantía de que hacemos lo mejor para el vino. Al margen de los vinos, nuestros vermut desde 1937 son uno de los referentes e iconos nacional e internacional. Seguimos trabajando con botánicos y el equilibrio es la clave, en dosis de azúcar residual mínimas. Vermut finos, donde fuimos pioneros en el envejecimiento de los mismos en barricas de 225 litros, al igual que los vinos”. Afirma con cierto orgullo Javier Bañales, Director de la Bodega.

Comentamos tres importantes elaboraciones:

Tinto Hinia Reserva 2012

El Consejo Regulador de la Rioja calificó esta añada como: “Muy Buena”. Este tinto ha sido elaborado con uvas de viñedos propios en Haro, situados a una altitud de 430 - 500 metros sobre el nivel del mar, plantados hace más de 40 años, en suelos arcillosos, calcáreos de conchas fósiles llamadas Hinia, cuando hace millones de años toda la comarca se encontraba bajo el mar.

Tras unavendimia manual, las uvas fueron transportadas en cajas a la bodega y allí se realizaron las fermentaciones alcohólica y maloláctica de forma natural, en tinas de roble americano.

La cata

Color rojo cereza, con un marcado borde rosado. Intenso aroma de fruta negra madura, notas balsámicas, hojas de tabaco, caramelo, vainilla y chocolate. En boca se muestra fresco, con equilibrada acidez, taninos suaves; su agradable estructura y permanente retronasal sugiere compartir platos de cuchara, foie gras confitado, chuletitas al sarmiento, asados segovianos y quesos curados riojanos.

Ficha DOCa. Rioja Variedades: Tempranillo 85%, Graciano 10% y Mazuelo 5%. 36 meses en barricas de roble americano de fabricación propia. Alcohol: 13,5%. Precio: 19 €.

Blanco Viura. Fermentado en Barrica 2022

Ha permanecido sobre sus propias lías en barricas nuevas de acacia centroeuropea (10%), roble francés de Allier (35%) y americano de Missouri (55%) por un periodo de tres meses. En botella, desde Enero de 2022.

La cata

Color amarillo verdoso pálido con leves reflejos de roble. En nariz, sutil fragancia de roble tostado sobre un fondo meloso de fruta fresca y plátano maduro que le aporta la acacia. En boca ofrece una entrada fresca y ácida, conjuntada con el ligero matiz gustativo del roble, bajo el cual persiste la sensación de caramelo. Fiel acompañante de endivias gratinadas, mariscos gallegos, calderos murcianos, pescados a la espalda y filloas para rematar un buen almuerzo.

Ficha Viura 100%. Alcohol: 12,69%. Precio: 8,50 €

Martínez Lacuesta 2019

Elaborado con frutos de viñedos propios de la Rioja Alta, tras una vendimia manual, fermentación natural y cuatro trasiegos con métodos tradicionales se obtiene este tinto suavemente y sin prisas, con un recuerdo frutal que permanece.

La cata

Color cereza oscuro, borde granate. Intensos aromas de fruta madura: frambuesas, cerezas y grosellas rojas, fresas silvestres, sobre un fondo balsámico de vainilla, caramelo tostado, galletas, café y menta dulce. En boca, se disfruta de una buena acidez, gran frescura y equilibrio y unos taninos suaves y amables. Un retrogusto, con notas de mermelada de frutos rojos, ciruelas pasas, café, vainilla y caramelo incitan a ser acompañado por cardo con alcachofas, menestras de la abuela, chuletas de cordero Villeroy, carrilleras y quesos curados castellanos.

Ficha Tempranillo 100%. Crianza: 2 años en roble americano. Embotellado a finales de 2020. Alcohol: 13,5 %. Precio: 11 €.

Bodegas Martínez Lacuesta. Paraje de Ubieta s/n. 26200 Haro (La Rioja) Tel.: (+34) 941 310 050 info@martinezlacuesta.com Coordenadas: GPS: N-42.55817 º W-02.83867º