​Cómo elegir los mejores muebles de estilo nórdico: consejos prácticos y tendencias

Los muebles nórdicos, también conocidos como muebles escandinavos, representan una era atemporal donde los diseños elegantes se encuentran con elementos y materiales provenientes de la naturaleza.



A medida que los productos de muebles fabricados con materiales sintéticos se hicieron cada vez más populares entre muchas personas, los muebles nórdicos continuaron prosperando por su cuenta entre aquellos de gustos más exigentes, pues cada pieza tiene su originalidad, historia y estilo.

¿Tú también quieres añadir alguno de estos elegantes muebles a tu hogar? Cuando se trata de elegir muebles de estilo nórdico, como los que puedes encontrar en Singular Market, necesitarás tener ciertos aspectos en cuenta. Pero no te preocupes, en este artículo te daremos algunos consejos para ayudarte a escoger las mejores piezas en tendencia.



Cómo elegir el mejor mobiliario nórdico

El estilo escandinavo se caracteriza por ser limpio y minimalista. Se enfoca en líneas simples y en la funcionalidad de cada pieza sin tener que sacrificar la belleza. Cualquier espacio decorado con muebles nórdicos tiende a lucir ordenado, lo que hace que las líneas limpias y simples en los muebles parezcan estéticamente más agradables.

Aunque eligiendo cualquier pieza nórdica no puedes fallar, ten en cuenta lo siguiente para elegir la mejor.

1. Elementos naturales

El estilo tradicional escandinavo se caracteriza por usar toques de naturaleza como muebles de maderas como haya, fresno y pino, aunque en sus versiones de alta gama de mediados de siglo también es común ver maderas de tonos cálidos como teca o palisandro.

Si quieres añadir un toque más de naturaleza a tu habitación, añade algo de vegetación junto a tus muebles nórdicos. Combinadas con la madera y la luz natural, las plantas aportan un hermoso toque de color y dan vida a un espacio que de otro modo podría ser demasiado simple. 2. Colores neutros apagados

Aunque los detalles brillantes de los muebles de otros estilos pueden tener su lugar en las estancias de muchas personas, el estilo nórdico generalmente mantiene las cosas sencillas con tonos apagados y colores neutros.

Los tonos de blanco, gris claro y marrones se utilizan a menudo en esta forma de diseño para hacer que un espacio se sienta más grande y brillante. Sin embargo, algunos acentos de colores fuertes como el azul o el rosa se suelen utilizar en los asientos y alfombras para complementar la decoración de la habitación.

3. Texturas, formas y capas



El mobiliario nórdico es conocido por lo exótico de sus formas, por sus líneas suaves y por la combinación de texturas. Por eso, para tratar de lograr este tipo de estilo, es importante que no te olvides de incorporar texturas y capas, ya que puede ser la diferencia entre lo aburrido y la simplicidad elegante.

Pero hay varias maneras en que puedes agregar texturas. Puedes hacerlo fácilmente con alfombras, mantas, almohadas, cestas y mucho más. Combinar sillones con cojines y mantas de distintos materiales es una forma sencilla de añadir capas. 4. Almacenamiento funcional

Aunque se trata de un estilo donde prima la sencillez, esto no significa los muebles escandinavos no proporcionen espacio de almacenamiento. Desde gabinetes hasta aparadores y librerías, el estilo escandinavo viene con muchas opciones de almacenamiento funcionales.

La esencia del estilo nórdico es mantener líneas limpias, por lo que se busca eliminar todo el ruido visual posible. Por este motivo, la gran mayoría de muebles de este estilo no tienen puertas de cristal.

5. Mucha luz

En una casa nórdica, la luz natural nunca falta. De hecho, para contrarrestar los inviernos difíciles y largos de los países nórdicos, se presta especial atención a la creación de ambientes interiores brillantes. Por esta razón, es esencial dejar entrar tanta luz natural como sea posible a través de grandes ventanas libres de desorden.

En los casos en que esto no sea posible, puedes ayudar a conseguir el mismo efecto con la colocación estratégica de lámparas de pie, o añadir apliques de pared para crear luz ambiente. Con esta práctica guía esperamos que te sea fácil encontrar los mejores muebles de estilo nórdico para decorar tu hogar. En Singular Market, expertos en mobiliario de excelente calidad, tienes disponibles muchos productos que cumplen con estos aspectos para que la selección te sea más sencilla.