Miguel Benítez y José Rico necesitan horas extra para lograr seguir vivos en Milán

Turno, ahora sí, para el inicio de ese ansiado cuadro final en Milán, el último del año en Premier Padel en lo que a citas grandes se refiere. Ahora es el todo o nada, victoria o para casa en la mayoría de los casos y, en algunos, reseteo para un último esfuerzo en Barcelona.





En una sesión marcada por los resultados amplios, dominio desigual, hubo alguna que otra pareja que no tuvo tanta fortuna y necesitó horas extra, algo más de trabajo para poder mantenerse viva. Entre los que más, sin duda, Miguel Benítez y José Rico, dos de los pocos que incluso precisaron de llegar a un tercer set y, además, de hacerlo in extremis en todos ellos.

Se medían a José Luis González y Antonio Luque y estos demostraron su empuje y ganas de victoria; en un partido de rachas, de constante ida y vuelta, no hubo diferencias significativas en ningún momento, todo se mantuvo sobre el alambre y los breaks conseguidos valían el doble. Ya el primer parcial se dirimió en el tie break en favor de Luque y González, mientras que el segundo no anduvo lejos, si bien los agraciados, Benítez y Rico, lograron hacerse con él en el tramo final (6-4).

Y en el tercero, para continuar por el mismo camino, volvieron a encontrarse en la muerte súbita tras no poder ninguna de las dos parejas soltar a la otra y de nuevo el ranking hizo prevalecer su ley (6-7, 6-4 y 7-6) tras tres horas largas de pelea.

También en tres sets pero con unos cuantos minutos menos de juego vencerían Enrique Goenaga y Javi Martínez a Miguel Ángel Solbes e Ignacio Piotto, pareja que empezó muy bien pero se fue desinflando en el choque y acabó por retirarse en la parte final debido a molestias físicas. Eso sí, el partido estaba más que decantado para los rivales con un 3-6, 4-6 y 0-5.

Cerrando los duelos a tres sets, Marc Quílez y Toni Bueno, quienes acabarían con el sueño de Pedro Araújo y Alonso Rodríguez con un 6-4, 4-6 y 6-2, dejándonos dos mangas muy igualadas en cuanto a juego y estadísticas y una tercera en la que los breaks fueron cayendo uno tras otro sin descanso en favor de los españoles, con mejor final, algo más frescos de piernas y con las ideas más claras.

Pasando al resto de partidos, destacar las victorias sobre la bocina de Rafa Méndez y Javi Rico con un doble 6-4 sobre José David Sánchez y Javier Valdés, así como la de Benjamin Tison y Aitor García sobre Nico Suescun y Víctor Mena teniendo que recurrir al tie break en el segundo (6-4 y 7-6).

Dos sets totalmente opuestos consiguieron para su beneficio Jaime Muñoz y Jairo José Bautista (7-6 y 6-0) sobre un Thomas Leygue y un Ferrán Insa que se fueron apagando y diluyendo sobre la pista al tiempo que los italianos Simone Cremona y Lorenzo Di Giovanni siguieron la misma receta y acabaron cediendo ante Teo Zapata y Francisco Guerrero (5-7 y 1-6).

El resto de marcadores de la sesión fueron:

Sergio Icardo - Jesús Moya vs. Pablo Cardona - Javi Ruiz (3-6 y 4-6) Luis Hernández - Íñigo Jofre vs. Daniel Windahl - José Solano (6-1 y 6-4) Pablo García - Iván Ramírez vs. Juan Cruz Belluati - Arnau Ayats (2-6 y 1-6) Javier Barahona - Javier García vs. Mario Del Castillo - Ignacio Sager (6-2 y 6-1) Aris Patiniotis - Facundo Domínguez vs. Mario Huete - Diego Gil (6-2 y 6-2) Flavio Abbate - Marco Cassetta vs. José Jiménez - Miguel Lamperti (2-6 y 5-7) Giulio Graziotti - Riccardo Sinicropi vs. Pablo Lijó - Álvaro Cepero (3-6 y 4-6) Pedro Meléndez - Álvaro Meléndez vs. Denis Perino - Jorge Ruiz (2-6 y 1-6) Ignacio Vilariño - Salva Oria vs. Emilio Sánchez - Raúl Marcos (6-2 y 6-4)