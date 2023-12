Cuentas divinas, de Eulàlia Ramón, nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción

Cuentas divinas, primer trabajo como directora de la actriz Eulàlia Ramon, ya tiene billete directo a Valladolid tras ser uno de las cinco títulos nominados a Mejor cortometraje de Ficción. Esta historia que invita a la reflexión, protagonizada por Celia Freijeiro, junto a Fele Martínez y Marina San José, se encuentra en la línea de salida entre los cortometrajes que aspiran a alzarse con el Goya el próximo año.



Cuentas divinas es una crítica a la sociedad de la inmediatez, la falsedad, lo efímero y lo instagrameable y, en definitiva, a la deshumanización, que ya ha participado en más de treinta y cinco festivales y ha recibido más de veinticinco premios, incluyendo reconocimientos en certámenes internacionales, puede disfrutarse en Movistar Plus+.

La directora, Eulàlia Ramon, y la productora, Anna Saura, están felices de estar presentes con esta nominación en la próxima gala de los premios más importantes del Cine Español, la 38 edición de los Goya, que se celebrará el 10 de febrero de 2024.

Para Eulàlia Ramon, esta nominación supone "una felicidad absoluta, mucha emoción y motivación para el segundo cortometraje. Mi experiencia como directora primeriza ha sido muy positiva; me siento muy orgullosa de haber rodado esta historia y haberla acercado al púbico".

Anna Saura confiesa que "esta nominación es una alegría inmensa y un orgullo;. Este año hay mucha competencia con cortos increíbles. Ha sido un sueño llegar hasta aquí con la ópera prima de mi madre. Nos encantaría llegar al Goya, y que se siga viendo, ganado premios y gustando".

Cuentas divinas, una comedia negra sobre la gente que está harta de tener que aparentar lo que no es, está protagonizada por Celia Freijeiro, Fele Martínez y Marina San José, y narra la historia de Mónica, una mujer normal con una vida normal en un lugar cualquiera de cualquiera de estos tiempos modernos. Sin embargo, un buen día, por un detalle sin importancia que podría haberse solucionado como cualquier otra desavenencia previa, mata a su marido. Descubre así el crimen como sustituto de los ansiolíticos, la liberación de todo moralismo.

Esta nominación se suma al brillante palmarés que atesora este cortometraje estrenado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges: Mejor Actriz en el Certamen de Cortos de Arnedo Octubre Corto; Premio del Jurado en el Certamen de Cortos Miradas/Blécker, en Luxemburgo; Mención Especial paralela en el Festival Corto de Ciudad Real; Mejor Actriz de Cortometraje para Celia Freijeiro en el Festival de Cine de Alicante; Mejor Cortometraje del Público y Mención Especial Jurado PNR en el Skyline Film Festival; Mención Especial del Jurado a Celia Freijeiro en el Festival Pilas en Corto - Picor; Mejor Actriz y Jurado Mayor Premio a mejor cortometraje nacional en el Certamen de Cortometrajes Ciudad de Soria; Mejor Dirección en el Festival Algeciras Fantástika.

Producido por Atrece Creaciones, este cortometraje dirigido por Eulàlia Ramon y escrito por María Zaragoza cuenta con la dirección de Fotografía de Juan P. Rasole. Anna Saura Ramón es la productora. Julia Juániz es la montadora. Alfonso G. Aguilar firma la música original. Rodrigo Espinel es el productor ejecutivo.

Eulàlia Ramon es actriz, fotógrafa y directora de cine. El cortometraje Cuentas divinas supone su debut en la dirección de cine.