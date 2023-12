Impextrom, una tienda de repuestos móviles con pantallas para el Redmi 9

Algunas personas a las que se les ha roto o dañado la pantalla Redmi 9 no optan por comprar un dispositivo nuevo, sino que deciden cambiar la pieza, ya que es una alternativa más económica. Además, reparar antes de adquirir un artículo de paquete es un gesto beneficioso para el planeta Tierra. A la hora de hacer la adquisición de una pantalla es preciso buscar repuestos de calidad. En ese sentido, quienes necesiten un lugar especializado pueden acudir a Impextrom, una tienda online de repuestos y accesorios para móviles, la cual destaca por tener un catálogo amplio y variado que se adapta a todo tipo de requerimientos.

Buscar pantalla Redmi 9 en Impextrom En la tienda en línea Impextrom las personas pueden encontrar pantalla Redmi 9. El proceso para conseguir este producto resulta sencillo, ya que la plataforma separa sus artículos disponibles por marcas. Actualmente, tienen a disposición diferentes modelos de pantallas para que cada usuario elija la que más le convenga.

Por un lado, disponen de la pantalla completa IPS LCD (LCD display + digitalizador/táctil) negra para Xiaomi Redmi 9, la cual tiene un precio de 18,68 euros. A su vez, comercializan la pantalla completa IPS LCD negra con carcasa, a un precio de 22,75 euros, y la pantalla completa Service Pack IPS LCD de color negro, que cuesta 27,44 euros.

Además, desde la tienda suministran un videotutorial para que las personas puedan cambiar este componente. Se trata de un manual paso a paso en el que también se indican cuáles son los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso.

Más allá de pantallas para su celular, los compradores pueden elegir otros artículos para sus dispositivos Redmi 9, como placa auxiliar inferior con conector de carga USB tipo C, micrófono y conector de audio jack 3,5 mm, flex principal de interconexión de la placa base a la placa auxiliar, placa auxiliar, baterías, protectores de pantalla, sensores de luz, lentes, entre muchas cosas más.

Algunos datos que deben saber los usuarios Hay algunos datos que deben saber los clientes a la hora de comprar en Impextrom. Primero que nada, la tienda ofrece servicio personalizado. Es decir, si no encuentran en la web algún producto, el equipo de venta se encarga de encontrarlo.

Los envíos son completamente gratuitos para aquellas compras mayores de 100 euros. Este servicio abarca España peninsular y Portugal. Las personas pueden gozar de este beneficio cualquier día de la semana a cualquier hora del día. Además, se realizan envíos internacionales.

Los compradores pueden saber el estatus de su compra en todo momento. Finalmente, quienes no sepan qué pantalla u otro repuesto comprar para su teléfono pueden ponerse en contacto con los agentes de Impextrom, quienes están disponibles para despejar dudas.