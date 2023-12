Tras Messi, Busquets y Jordi Alba, ¿quién será la próxima estrella de la Liga en irse a la MLS?

El mundo del fútbol ha experimentado cambios significativos en las últimas dos temporadas. Muchas estrellas europeas han dejado las cinco ligas más prestigiosas para irse a Arabia Saudí, incluyendo a Christiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Rubén Neves, Roberto Firmino y Marcelo Brozović.

Arabia Saudí ha logrado atraer tanto a jugadores veteranos como a talentos destacados en su mejor momento. Paralelamente, otro destino que ha ganado popularidad es la MLS estadounidense, donde el fichaje más notable ha sido el de Lionel Messi por el Inter de Miami. Messi llevó consigo a Florida a sus antiguos compañeros de equipo Jordi Alba y Sergio Busquets, formando un trío que fue parte de uno de los mejores equipos en la historia de LaLiga española.

Revertir la situación

Lionel Messi se unió al Inter en julio, seguido de cerca por sus compañeros del Barcelona. El impacto de Messi ha sido impresionante. Antes de su llegada, el Inter ocupaba el tercer último lugar en la liga, pero con Messi en el campo antes de su lesión en la selección, lograron 8 victorias y 4 empates, y ganaron la competición de la Copa, el primer trofeo del club. Parecía que Miami conseguiría un puesto en los playoffs, pero no lograron mantener el ritmo en los últimos partidos de la temporada sin Messi.

Además de las mejoras evidentes en el campo, Messi y su equipo de “Vengadores de Barcelona” atrajeron a numerosas celebridades, con figuras como LeBron James, Patrick Mahomes y otros nombres destacados del mundo del espectáculo presentes en los estadios.

¿Quién seguirá los pasos de Messi?

En el pasado, las grandes estrellas de la MLS solían jugar en Europa una vez que la liga terminaba en diciembre, pero ahora Messi permanecerá en Estados Unidos y se concentrará en la nueva temporada. Aunque la MLS aún no atrae a jugadores en su mejor momento de la Liga, algunos nombres de alto perfil han sido vinculados con el mercado de fichajes de invierno.

Luka Modrić, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol y sinónimo del éxito del Real Madrid, está a punto de cumplir 38 años y cada vez juega menos en el primer equipo. A pesar de su edad, Modrić sigue rindiendo a un nivel excepcional, llevando al Real a numerosos títulos y a su selección croata a dos medallas consecutivas en la Copa del Mundo. Su nombre ha sido vinculado con el Inter de Miami, pero el nuevo club de Messi necesitaría realizar un verdadero acto de magia financiera para llevar a cabo tal operación.

El Inter ya ha hecho espacio para otro ex jugador del Barcelona. Luis Suárez juega actualmente en Brasil, y el equipo no renovó a Josef Martínez, por lo que el delantero uruguayo se unirá a Miami en diciembre.

Después de una destacada trayectoria en el Real Madrid, otra estrella sobresaliente de la Liga, Isco, ha encontrado su lugar tras un breve paso por el Sevilla y ahora con el rival de la ciudad, el Betis. El mediocampista ofensivo, que acumuló 20 trofeos con el Real Madrid, está contratado con el Betis hasta el verano de 2024. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador indican que se unirá al equipo de la MLS, LA Galaxy.

A pesar de que Isco no está en su mejor momento comparado con sus años en el Real Madrid, todavía tiene muchos años de juego por delante. Su incorporación incrementaría las posibilidades del Galaxy en la Major League Soccer, donde actualmente se encuentra entre los equipos de la parte baja de la tabla.

Otra estrella de los clubes europeos está considerando la posibilidad de fichar por la MLS. Victor Osimhen, delantero del Nápoles en la Serie A, ha manifestado su interés por jugar junto a Messi. No obstante, esto podría ser simplemente una estrategia para presionar al Nápoles en medio de las negociaciones para la renovación de su contrato.