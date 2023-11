Disney Cruise Line anuncia sus viajes de verano de 2024

Disney Cruise Line ha anunciado la nueva temporada de cruceros Disney para el verano de 2024 por Europa, con algunas sorpresas, con nuevos itinerarios y puertos, pero también con algunos de los itinerarios favoritos de los pasajeros.

Salidas desde Barcelona 2024 por el Mediterráneo El 25 de mayo y el 5 de julio el Disney Dream realizará un crucero de siete noches por el Mediterráneo occidental con salida y llegada desde el Puerto de Barcelona con escalas en los imprescindibles puertos de Nápoles, Civitavecchia (Roma), Livorno, y Villefranche.

También con salida y llegada desde Barcelona, para los que disponen de menos días, Disney ofrece la posibilidad de realizar un crucero más corto, de cinco noches con salida el 12 de julio, en el cual se puede visitar puertos los puertos de Villefranche, Livorno, y Civitavecchia (Roma).

El 1 de junio partirá desde Barcelona un espectacular itinerario de nueve noches hasta Civitavecchia (Roma), que permitirá llegar hasta el puerto turco de Kusadasi y los puertos griegos de Santorini y el Pireo, además de los italianos de Messina y Nápoles. Este crucero también se realiza desde Civitavecchia (Roma) hasta Barcelona el 24 de junio, con una duración de once noches con escalas de Chania, Pireo, Kusadasi, Mykonos, La Valetta, Catania y Nápoles.

El 17 de julio el Disney Dream navegará desde Barcelona a Southampton durante siete noches y con las escalas de Valencia, Lisboa, Vigo y La Coruña en su recorrido, para posicionarse en el Norte de Europa e iniciar sus itinerarios por los fiordos noruegos e Islandia.

Nuevos destinos europeos 2024 Los sueños se harán realidad para los Pasajeros de Disney Cruise Line en el verano de 2024, cuando el Disney Dream regrese por segundo año consecutivo a los principales destinos de Europa por el Mediterráneo desde Barcelona, islas griegas, islas británicas, fiordos noruegos e Islandia.

Estos viajes contarán con una serie de nuevos puertos de escala, incluidos Valencia; Haugesund en Noruega; y Hamburgo en Alemania, junto con tres destinos mediterráneos que regresarán por primera vez desde 2014: Catania, Italia; Kusadasi, Turquía; y La Valeta, Malta.

Los cruceros por el Mediterráneo y las islas griegas desde Barcelona y Civitavecchia (Roma) tendrán una duración entre cinco y once noches con precios desde los 2.382 € por persona, mientras que los cruceros por el norte de Europa y las Islas Británicas ofrecerán itinerarios desde tres noches hasta un viaje de doce noches que incluye los fiordos noruegos y tres días en Islandia, pasando noche en Reykjavik, con precios desde los 1.322 € por persona

Primeros viajes a Lighthouse Point En junio de 2024, Disney Cruise Line estrenará su nuevo destino en las Bahamas en la isla de Eleuthera en Lighthouse Point. Los huéspedes que naveguen a bordo del Disney Magic desde Fort Lauderdale, Florida, descubrirán un refugio de playa vibrante diseñado pensando en las familias, infundido con el color y la energía del arte de las Bahamas, y desarrollado con un compromiso con la conservación en su esencia.

El Disney Fantasy y el Disney Wish viajarán a islas bañadas por el sol en las Bahamas y el Caribe en el verano de 2024. Todos los viajes en estos barcos con base en Puerto Cañaveral incluirán una visita a Castaway Cay, la isla privada de Disney en las Bahamas que ofrece actividades para todos los miembros de la familia, desde diversión y relajación hasta actividades acuáticas de aventura.

El Disney Wish ofrecerá cruceros de tres y cuatro noches en las Bahamas, mientras que el Disney Fantasy navegará a puertos populares del Caribe oriental y occidental en cruceros de siete noches. Un viaje en el Disney Fantasy de cinco noches en julio llevará a las familias a Nassau con dos paradas en Castaway Cay, mientras que una navegación especial de 10 noches por el sur del Caribe brindará a las familias otra oportunidad de visitar Lighthouse Point con visitas adicionales a las islas de Antigua, St. Lucía, Dominica, Tortola y Castaway Cay.