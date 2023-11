Grupo GN España ha duplicado su plantilla en dos años

Es la empresa que ha creado más empleo en el sector óptico y audiológico en España después de la pandemia. La razón es que la multinacional danesa ha apostado por España como su sede de fabricación para Europa. Desde el año 2021, la filial de Grupo GN en España ha pasado de emplear a 90 personas a las 184 con las que cuenta su plantilla en la actualidad Desde hace más 30 años, Grupo GN fabrica en España (y concretamente en Leganés-Madrid) audífonos a medida, moldes para audífonos retroauriculares y tapones de baño, y repara audífonos retroauriculares e intracanal.

Debido a la especial preocupación de los españoles por ocultar su pérdida auditiva, la filial española de la multinacional danesa se ha ido especializando en la fabricación de los conocidos como audífonos invisibles o IIC (Invisible In Canal) por sus siglas en inglés, refiriéndose a su ubicación en el interior canal auditivo.

La combinación de tecnología de última generación, mezclada con procedimientos manuales, que se podrían calificar de artesanos, necesarios para la fabricación de este tipo de ayuda auditiva -los audífonos ICC- hace que el personal que emplea Grupo GN se haya convertido en altamente especializado, algo a lo que también ha contribuido, sin duda, la apuesta por el empleo estable de Grupo GN.

La calidad de fabricación, con costes competitivos, que ha alcanzado la filial en España de Grupo GN, no ha pasado desapercibida a la sede central de la multinacional en Ballerup, Dinamarca.

Rapidez en la ejecución de los pedidos, precisión y ajuste perfecto de los audífonos ICC a los pacientes, calidad y mejora constante de los procesos fabricación o fiabilidad de las reparaciones, entre otras muchas cuestiones, han hecho que la multinacional haya elegido a su filial española como centro de fabricación para Europa.

A consecuencia de todo ello, y fundamentalmente de esta decisión global, desde el año 2021, la plantilla de Grupo GN en España pasado de los 90 trabajadores con los que contaba en 2021, a los 184 que emplea a finales de 2023, siendo con ello la empresa de los sectores óptico y audiológico que más empleo ha generado en España después de la pandemia. "Y seguimos contratando. Sobre todo, necesitamos técnicos electrónicos y protésicos dentales", afirma Julio García, director de Operaciones de Grupo GN y responsable del desarrollo de la exitosa cadena de procesos que ha desembocado en esta decisión global.

Este mismo año, además de hacer reajustes y reparaciones para más de 25 países diferentes de la Unión Europea y países no comunitarios, GN España ha empezado ya a fabricar audífonos para Alemania, Francia e Italia, entre otros, incluyendo el modelaje de las carcasas.