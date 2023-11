Fútbol, ese campo de sueños…

Los futbolistas, especialmente los que se convierten en hitos como Messi o Ronaldo, siguen siendo humanos y, además de grandes profesionales, son grandes personas que se involucran en las más diversas causas solidarias. Hoy entrevistamos a una joven promesa que, con apenas 13 años, ya figura como posible mundialista para Uruguay y que se le espera sea el posible sustituto de figuras tan relevantes como Messi y Ronaldo.

Pero lo más importante es que se ha comprometido con un Proyecto Social Internacional como es “El Balón de los Sueños Celestes” que busca promover, fomentar y apoyar el deporte inclusivo y que busca ayudar especialmente a jóvenes y niños.

Ángel Di Matteo “El Gaviota” con sólo 13 años, no destaca sólo como gran futbolista fichado por el Progreso Club Deportivo, sino como persona de excepcionales cualidades humanas, con valores como nobleza, una honestidad como pocas y una capacidad para dar esperanza que ha heredado de su familia que siempre le ha apoyado.





Ángel Di Matteo (13 años)



1- Ángel háblame de tus sueños como persona y como futbolista. Mi idea principalmente es poder disfrutar del deporte. Quiero llegar a ser un ejemplo de persona, con eso poder incentivar a más niños y adolescentes a perseguir sus sueños y lograr cumplirlos de manera exitosa, además estoy interesado en ayudar a personas con capacidades diferentes a lograr sus objetivos gracias a todos los méritos, espero un resultado fructífero en el deporte y en general en la vida.

2- ¿Cómo puede el fútbol transformar y ayudar éste mundo tan convulso que estamos viviendo? Es una de las cosas que a mí me llama la atención, pienso que es algo que motiva a las personas, si bien en este caso el futbol también es un trabajo, hay personas como yo, que lo vemos como una pasión y una selección de futbol es algo que representa a un país. El mejor ejemplo, la selección uruguaya, la más linda.

3- Como futuro mundialista de Uruguay ¿Cómo vives el futuro que se te presenta? ¿Cómo vives esos valores solidarios, con los que estás tan comprometido? Como ya dije anteriormente mi objetivo es ayudar a las personas y en el fututo deseo trabajar en poder realizar una movilización más grande con mi proyecto social, crear la Fundación Gaviota junto al Balón de los Sueños Celestes.

4- Háblame de tu familia y como no de tu Proyecto Internacional Solidario… Mi familia es la semilla del fruto, especialmente mi madre, la cual ha estado desde el primer minuto incentivándome para poder lograr distintos objetivos que me he ido trazando en mi vida. Por otra parte mis abuelos, mi tía, mi padre y muchas personas , igualmente, me han estado apoyando sin importar las distancias. Por eso estoy agradecido y pienso que su apoyo me es necesario para seguir en el camino que se me ha propuesto.

5- La nobleza, la honestidad, la ilusión y la esperanza son valores que has heredado de tu familia ¿Crees que es difícil vivirlos en un mundo tan complicado como el que vivimos? ¿Crees que el mundo mejorará en un futuro cercano? Siempre se puede mejorar si se quiere. Siempre hay dos tipos de personas, sea cual sea el momento, estas son las que apoyan y colaboran dispuestas a lograr un mundo mejo, con acciones y pensamientos positivos y las personas negativas, pesimistas que ocasionas perturbación y afecta todo a su paso, sin cosechar nada fructífero.

En cada decisión que uno tome debe estar preparado para superar todos los obstáculos y perseverar para cumplir sus metas, siempre procurando el bien y trabajando desde la solidaridad.

6- En el colegio, en tu localidad siempre has sido una estrella ¿Cómo vive un niño ser constantemente el foco de atención? En realidad soy solo uno más, comparto las decisiones con mis amigos, familiares y eso también me ayuda. Los incluyo, son parte de mis cometidos y logros. Una de las reglas del éxito es la humildad y hay que tenerla en todo momento y como decimos aquí en Uruguay, agrandarse.

Una frase que caracteriza a mi director técnico (Él Pingüino) es: «Ni uno es mejor que todos, ni todos son mejor que uno». Eso ha sido de importante relevancia para mi aprendizaje y lo utilizo en todo momento.

7- ¿Los sueños se hacen siempre realidad? Yo parto de la base de que si uno se propone las cosas es confirmado que se hacen realidad porque, querer es poder. Mi ejemplo más cercano es el futbol. Con disciplina y autoconfianza se logra ser profesional y si se hace lo contrario el objetivo va a ser totalmente distinto. Por eso siempre hay que levantarse después de cualquier caída y seguir intentando, perseverando hasta conseguirlo.

¡Volemos alto Gaviotas!