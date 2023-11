Los seguros para vehículos hoy en día son un requisito obligatorio que todas las personas deben cumplir si se encuentran circulando en uno. Sin embargo, existen casos particulares cuando el vehículo no se usa con frecuencia. Por tal motivo, es útil conocer las ventajas que ofrece contratar un seguro por día.

¿Qué son los seguros por días de Axa?

Los seguros por días se puede decir que son relativamente nuevos, puesto que tienen solo unos años desde que surgieron en el mercado de seguros de España. Esta es una novedosa modalidad de seguros, la cual permite a las personas usar legalmente y de forma segura un vehículo de uso temporal, como por ejemplo los siguientes:

- Vehículos de ocio: quad, buggy, entre otros de este tipo. - Vehículos históricos y de colección que no se sacan mucho del garaje. - Cuando están esperando para cambiar de seguro, pero todavía no deciden cuál elegir. - Vehículos de uso esporádico. - Se necesita un seguro para aprobar la ITV.

Es en estos casos cuando el seguro por dias Axa es de gran utilidad, ya que evita tener que pagar una póliza completa de un año para vehículos que se usan muy pocas veces.

De este modo, es posible contar con la confianza y la seguridad de dicha empresa que, de acuerdo a un análisis efectuado por Mapfre Economics, Axa se encuentra liderando el ranking en Europa, con respecto a los términos de primas, incluso superando a grandes compañías tan prestigiosas como Zurich y Allianz.

Ventajas que ofrece contratar un seguro por día de Axa

Además de poder contratar un seguro por días, son muchas más las ventajas que la empresa Axa ofrece a sus clientes. Entre ellas, las más destacadas se mencionan a continuación:

Facilidad de contratación online

A diferencia de otros seguros, el seguro por días de Axa no se contrata directamente con la empresa, sino que se efectúa a través de tresmares.com, lo cual en realidad resulta más conveniente, ya que en dicha plataforma entienden lo fundamental la flexibilidad al momento de buscar y contratar una póliza de seguros.

En vista de ello, el proceso de contratación es tan simple y rápido, que las personas pueden realizar todo en menos de 3 minutos. Eso sí, es importante que para la aprobación y asignación del seguro sean cumplidos todos los requisitos solicitados, que son los siguientes:

- Tener 21 años de edad o más. - Realizar un contrato con una duración de 1 a 28 días. - La antigüedad en el carnet debe ser de más de un año.

Tipos de vehículos que se pueden asegurar por día

Otra de las ventajas que ofrecen los seguros por días es que son válidos para varios tipos de vehículos, puesto que no solo admiten coches particulares. En este sentido, se pueden asegurar cualquiera de los vehículos mencionados a continuación:

- Coches. - Motos. - Autocaravanas. - Furgonetas. - Camiones. - Embarcaciones. - Motos clásicas. - Motos eléctricas. - Máquinas de obras.

Ofrecen los mejores precios del mercado

Otro punto a favor que tienen los seguros por días de Axa es que sin duda alguna son los que tienen los mejores precios del mercado, siendo entonces el coste estimado por coche de unos 20 o 30 euros al día. Sin embargo, es importante destacar que estos valores pueden variar de acuerdo al vehículo que se quiere asegurar.

Con esa cómoda suma de dinero, las personas pueden disfrutar de las siguientes coberturas en su vehículo por tan solo un día:

- Responsabilidad civil. - Asistencia sanitaria y en viajes. - Fallecimiento o invalidez causados por accidente.

Se recibe la póliza en el correo electrónico

Por último, es necesario mencionar que debido a que todo el proceso de solicitud, consignación de documentos y asignación de la póliza del seguro por días de Axa se lleva a cabo vía online a través de la plataforma de Tres Mares, la misma póliza como tal, o el certificado de asegurado, se recibe en el correo electrónico de la persona solicitante.