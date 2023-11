Road to Le Mans. Documental que sigue los pasos de Michael Fassbender, hasta su participación en la carrera de las 24 horas

Road to Le Mans. La película sigue los pasos de la estrella de Hollywood Michael Fassbender, desde su sueño de infancia hasta su participación en la carrera de 24 horas más importante del mundo. En su viaje con Porsche hacia el centenario de la prueba clásica de resistencia, el actor germano-irlandés vive una montaña rusa de emociones.



Michael Fassbender soñaba con correr desde pequeño. Nacido en Heidelberg, este hombre de 46 años dio en 2018 los primeros pasos para cumplir su deseo. Fue en ese momento cuando el actor estadounidense Patrick Dempsey, que ha competido tres veces en Le Mans al volante de un Porsche, le puso en contacto con el fabricante de automóviles deportivos. Con el apoyo de la marca, Fassbender aprendió a manejar un coche de carreras en distintas competiciones como la Porsche Racing Experience, la Porsche Sports Cup y, finalmente, en la European Le Mans Series (ELMS). Durante este tiempo, un instructor de Porsche estuvo siempre a su lado. Y desde el principio, las cámaras filmaron el proceso para la serie documental Road to Le Mans, que permitió a sus fans disfrutar de la aventura y solidarizarse con él cuando había contratiempos.

“Estábamos ansiosos por mostrar al mundo su trayectoria en el deporte de motor. Por eso creamos una serie de contenidos en torno al sueño de Michael desde el primer momento”, explica Oliver Hoffmann, Director de Comunicación de Marketing de Porsche AG. “Para nosotros era obvio lo grande y poderoso que es su sueño. Se necesita mucho trabajo para cumplirlo. Apoyamos y acompañamos a Michael en cada paso. Puedes sentir la pasión y la determinación en cada episodio de Road to Le Mans”.

Un actor de éxito conocido por numerosas películas



Fassbender, famoso por éxitos de taquilla como X-Men y Malditos Bastardos, dejó temporalmente su carrera cinematográfica en un segundo plano y se lanzó con entusiasmo al mundo de la competición. “Fue un viaje impresionante, aunque no siempre era fácil tener una cámara cerca de la escena”, dice Sebastian Borowski, Director de Proyecto de Road to Le Mans. Y agrega: “Independientemente de si las cosas iban bien o mal, la voluntad de Michael de permitirnos compartir sus momentos más personales es lo que ha hecho que la grabación sea tan especial”.

Sin embargo, el sueño de Fassbender se convirtió en una pesadilla en un momento concreto: después de tres años de preparación, finalmente abordó las 24 Horas de Le Mans en 2022 con el Porsche 911 RSR del equipo Proton Competition y, sin darse cuenta, se vio envuelto en varios accidentes. Un revés brutal para el ambicioso piloto aficionado. “El resultado de la carrera fue muy aleccionador para la escudería y especialmente para Michael, a pesar de que el equipo logró llegar a la meta después de largas reparaciones. Fue derribado, pero se levantó rápidamente. Pronto quedó claro que quería volver a intentarlo”, recuerda Sebastian Borowski. “La serie de YouTube Road to Le Mans tuvo una gran acogida y supo hacerse un hueco en el corazón de los aficionados. El trabajo duro, la superación y las emociones positivas tras los éxitos inspiraron a la gente. Pero la historia completa aún no había llegado a su fin”, comenta Oliver Hoffmann.

Nuevo comienzo tras los contratiempos

El 12 de junio de 2023, en el centenario de las 24 Horas de Le Mans, Michael Fassbender volvió a estar en la parrilla de salida del circuito de la Sarthe. Hacía equipo con el austriaco Richard Lietz, piloto oficial de Porsche, y el estonio Martin Rump. Fassbender tuvo una buena actuación al volante del coche nº 911 de Proton Competition en la clásica prueba de resistencia. "La carrera puso de manifiesto sus increíbles progresos, no solamente deportivos, sino también mentales", afirma Sebastian Borowski.



Este impresionante progreso se hizo palpable: su mejor vuelta al volante del Porsche 911 RSR de 515 CV caballos fue casi cuatro segundos más rápida que la del año anterior. Por primera vez, el piloto de 46 años bajó de los cuatro minutos, una barrera determinante para los coches GT en el circuito de 13,626 kilómetros.

"Tenía valor, tenía un gran sueño y no se dejó desalentar por los contratiempos", afirma Oliver Hoffmann. "Eso es precisamente lo que hizo que el proyecto fuera tan formidable. Por suerte, desde el primer día capturamos todos los momentos apasionantes en una película, y ahora podemos ofrecer a los espectadores de todo el mundo Road to Le Mans. La película de forma gratuita. Espero que animemos a la gente a hacer honor a sus sueños personales y cumplirlos".

El documental, de 90 minutos de duración, recorre toda la trayectoria automovilística de Michael Fassbender con Porsche, desde 2018 hasta 2023. Constituye la culminación de la serie en YouTube, que ha generado un acumulado de 100 millones de visitas con sus 33 episodios, a lo largo de cuatro temporadas. Road to Le Mans. La película ya puede verse en el canal youtube.com/@Porsche.

