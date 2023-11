Neckmarine presenta su nuevo reloj automático

De inspiración deportiva, no en vano es sumergible hasta 200 metros, los nuevos relojes con movimiento automático japonés que presenta la marca Neckmarine, de la europea Swissneck Europe, ofrecen versiones para mujer y hombre con un diseño que sorprende por sus acabados y fiabilidad y que dispone de una reserva de carga de más de 40 horas. Entre sus características más llamativas, que lo hacen perfecto para ser el regalo estrella estas Navidades, está su bisel cerámico giratorio y dial luminoso, con visión nocturna, que llama la atención incluso de día al conseguir brillar por encima de su tono, aunque cuando mejor luce es por la noche, destacando en la oscuridad como pocos.

Una de las cosas que más están destacando de estos modelos es el ajuste cromático entre esfera y dial, algo que no siempre es posible y que, en los colores de la colección se ha conseguido.

En azul y verde para chicos, aunque en la versión femenina también se presenta en negro, su caja de acero con 42 mm de diámetro y un grosor de 14 mm permite que se hable de una caja amplia en la que poder ver bien la hora a través de su cristal mineral con recubrimiento de zafiro.

Su correa se presenta en dos versiones, tanto con brazalete de acero 316 con cierre de seguridad, como con caucho para ajustarse mejor al estilo de cada público.

Los más exigentes podrán disfrutar con un case back o trasera con movimiento visible que recuerda a modelos de mayor gama con corona a rosca.

“Es un modelo versátil que, aunque tiene ese toque sport, no desmerece en ocasiones más especiales por la calidad de su construcción y presentación en los colores que encajan con el día a día. Su apuesta por los acabados de correa distintos permite, además, ajustar la imagen a la que se quiere proyectar” explican desde la marca.

Actualmente, ya está a la venta en El Corte Inglés, así como en una selección de joyerías.