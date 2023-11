Motoffroad Academy lanza la extraescolar de Trial para jóvenes pilotos

Motoffroad Academy, reconocida por su compromiso con la formación de pilotos offroad de calidad, anuncia el lanzamiento de su nuevo programa extraescolar de motocross niños y niñas apasionados por el motociclismo offroad.

El programa, diseñado en colaboración con pilotos de trial, busca introducir a los jóvenes en la apasionante disciplina del trial, que combina habilidades técnicas con la emoción de superar obstáculos desafiantes en terrenos variados.

Ofreciendo la extraescolar de trial y clases particulares de trial, Motoffroad Academy se convierte en una de las escuelas de moto más completas en Europa en pilotaje sobre tierra. Especializada en las categorías infantiles, cuenta con más de 80 alumnos semanales en sus clases extraescolares y más de 30 clases particulares de Motocross y Enduro mensuales. Además, sigue la filosofía de aprendizaje con la rama de Trial para adultos, ofreciendo cursos y clases One to One, viajes y salidas offroad.

Motoffroad tiene claras cinco premisas con las que trabajar para ofrecer lo mejor en sus clases:

Entrenamiento especializado: Los pilotos recibirán ejercicios y objetivos detallados de instructores calificados y experimentados en trial, motocross y enduro, con un enfoque en técnicas de conducción específicas, equilibrio y superación de obstáculos.

Desarrollo de habilidades: El programa se centra no solo en la conducción técnica, sino también en el desarrollo de habilidades importantes como la concentración, la resolución de problemas y la psicomotricidad.

Experiencia práctica: Todos tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones prácticas, enfrentándose a desafíos cada vez más difíciles para fomentar el crecimiento y la mejora de la confianza.

Eventos y competiciones: Motoffroad Academy organiza eventos y competiciones locales y sociales, brindando a los jóvenes la oportunidad de mostrar y mejorar sus habilidades adquiridas en situaciones cambiantes y que no se pueden entrenar. No obstante, se usa una competición social y enfocada 100 % a la diversión, como una resistencia infantil por parejas.

Ocio en este deporte: Creen en los beneficios sociales de este deporte, para ello, lo enfocan siempre en crear vínculos, lazos y simbiosis entre los pilotos, instructores y familias. El motociclismo une.

Declaración del director de Motoffroad Academy, Victor Puertas:

"Estamos emocionados de introducir el programa de trial en nuestra oferta educativa. El trial no solo es una actividad emocionante, sino que también enseña habilidades valiosas que van más allá de la conducción. Queremos inspirar a la próxima generación de pilotos offroad y proporcionarles las herramientas para que desarrollen su pasión de manera segura y educativa".

Para obtener más información sobre el nuevo programa de trial de Motoffroad Academy, se puede visitar su página web.