La tienda de consumibles informáticos Tuink no para de crecer y planifica su expansión por el territorio español

Tuink es una compañía con una fascinante historia y visión. Felipe Luque, su fundador, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de los consumibles y la impresión, y en 2018 decidió lanzar su propia marca.

En esta entrevista, se descubre cómo Tuink ha evolucionado desde entonces, consolidándose como uno de los referentes en el mercado de consumibles informáticos y destacando por su compromiso con la calidad y la variedad de productos, como cartuchos impresora.

¿Puede contarnos un poco sobre la historia y la visión de Tuink, cómo y cuándo se fundó la empresa?

La marca Tuink, cuyo significado es Tu Tinta, nace de la necesidad de transformar un negocio existente con una marca franquiciadora. Su fundador, Felipe Luque, con una gran experiencia en el mundo de los consumibles y experto en el mundo de la impresión con más de 30 años en el sector, decidió desvincularse de la franquicia en la que en el año 2009 se hizo franquiciado.

Después de 10 años prestando sus servicios a sus clientes decidió que el modelo de negocio de esta franquiciadora ya estaba totalmente fuera de la línea de mercado que exigían sus clientes, por ello, en el 2018 decidió crear su propia marca Tuink y su nueva fórmula de negocio.

¿Qué productos y servicios ofrece Tuink y en qué se destacan en comparación con otras empresas en la misma industria?

Nuestros productos son los consumibles informáticos de toda clase, principalmente, tóner y cartuchos para todas las impresoras. Nuestro catálogo es el más amplio del mercado, ofrecemos productos incluso que ya están descatalogados por las marcas originales, también hemos incorporado junto a nuestro nuevo socio, La fábrica del Cartucho y gracias al Grupo Ticnova, una amplia gama de productos informáticos. Otra de las implantaciones es la venta de productos para la impresión 3D, filamentos, impresoras 3D, formación y asesoramiento a empresas y clientes particulares, así como a las instituciones educativas, los colegios y asociaciones, que son nuestros principales clientes.

Además de servicios de impresión y realización de piezas 3D, la formación es otro de los servicios en valor de nuestro catálogo.

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su fundación en 2018 hasta su expansión a 90 puntos de venta en 2023? ¿Cuáles han sido los principales hitos en ese camino?

La evolución ha sido siempre muy medida, nuestra preferencia es la consolidación de los puntos de venta, y poco a poco los puntos de venta toman el camino que sus clientes van marcando, esto quiere decir que nuestra oferta y servicios va variando en medida a lo que en cada sitio va demandando del consumidor.

Nuestro mayor hito ha sido el de desvincularnos por completo de nuestra competencia y demostrar que nuestros negocios y puntos de venta pueden decidir libremente cuál es el camino que deben seguir. Esto con la franquicia no sucedía, ya que las imposiciones de todo tipo eran constantes, nosotros no atamos a ningún asociado a nuestra marca si deciden irse por cualquier motivo, son libres de hacerlo, sin penalizaciones ni líos judiciales como a los que están acostumbrados muchos franquiciadores. Siempre decimos que si algún asociado decide irse es porque algo estamos haciendo mal

La colaboración con La Fábrica del Cartucho es un paso importante. ¿Qué ventajas aporta esta colaboración a sus clientes y cómo fortalece su posición en el mercado?

Para la marca Tuink ha sido un gran paso al frente; pertenecer a este grupo que comparte la misma filosofía y que es uno de los grupos de tiendas más importantes es para Tuink afianzarse aún más en el mercado, el que esta gran marca La Fábrica del Cartucho haya confiado en nosotros quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Este grupo, que su fortaleza es pertenecer a Ticnova, ya que es uno de los principales proveedores de informática y telefonía en España, hace que juntos nos hayamos planteado la apertura de nuevas tiendas multimarca. La experiencia de ambas marcas da un valor extra al futuro asociado franquiciado, conocemos el sector mejor que nadie, en estos momentos no existe ninguna otra marca con la proyección y consolidación que tienen la suma de ambas marcas Tuink y LFC.

¿Cómo ha enfrentado Tuink los desafíos y cambios en la industria de la impresión, especialmente, durante la crisis del covid? ¿Qué estrategias han implementado para mantenerse fuertes y crecer?

Todos hemos tenido que sufrir estos desafíos, el covid nos hizo reflexionar sobre la importancia de nuestro sector y lo importantes que somos como comercio de proximidad para los clientes, nosotros particularmente nos fortalecimos porque nuestro producto, que era de primera necesidad, fue entregado en los domicilios de las personas y dimos soluciones a la necesidad del teletrabajo, algo que el cliente ha agradecido.

Como hemos dicho, nuestras tiendas son de proximidad, quien no ha tenido problemas con las compras de nuestros productos por internet, al final estos clientes acaban en nuestro punto de venta donde se les soluciona cualquier problema en persona.

¿Qué papel juega el compromiso con la calidad y el coste asequible en la filosofía de Tuink? ¿Qué pueden esperar los clientes que elijan sus productos?

Nuestro compromiso con la calidad es pleno, de hecho, nuestros índices de fallo del producto son mínimos. Aún recordamos cuando éramos franquiciados, que eran altísimos y era uno de los mayores problemas con el que perdíamos clientes diarios, esto ahora no sucede, también con nuestras ofertas de productos premiando a nuestros clientes con su esfuerzo en las compras como el 3x2 y no fidelizándolos con regalos absurdos, nuestro cliente puede elegir entre descuento o más producto en sus compras, además ahora nuestros productos son testados 100 % y los clientes obtienen un producto de calidad premium con tres años de garantía.

Con una amplia presencia en España, ¿cuáles son los planes de expansión futuros de Tuink y las metas que se han establecido para seguir creciendo en el mercado?

Tuink, junto a La Fábrica del Cartucho y Ticnova, abrirá una tienda en cada una de las ciudades y poblaciones del territorio español, nuestro modelo de negocio multimarca es una perfecta opción para el autoempleo y para la gente que con una baja inversión quiera ganarse la vida.

Tuink, con su filosofía centrada en la calidad, accesibilidad y la libertad de elección para sus asociados, ha logrado enfrentar con éxito los desafíos de la industria del consumible, incluso durante la crisis del covid.

Con una sólida colaboración con La Fábrica del Cartucho y Ticnova, Tuink se proyecta hacia el futuro con planes ambiciosos de expansión, aspirando a abrir tiendas en cada rincón de España.

Su modelo de negocio multimarca promete ser una excelente opción para el autoempleo, consolidando a Tuink como un referente en el sector de los consumibles informáticos en constante crecimiento.