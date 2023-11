Reporte No Financiero para pymes: El proyecto de Fundación COPADE que proporciona herramientas a las organizaciones para cumplir con los ODS

A través de la iniciativa ‘’Reporte No Financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible", se trabaja con entidades sociales de Gijón, Logroño, Alicante, Madrid y Córdoba, ayudándolas a mejorar su sostenibilidad social, medioambiental y también su gobernanza Marina Moreno Sanz – Responsable de Certificaciones en Fundación COPADE

La sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad competitiva y esta tendencia se intensificará en los próximos años.Esto se debe a que las empresas con enfoque en la sostenibilidad tienden a ser económicamente más sólidas por varias razones, entre las que se incluyen la optimización de sus procesos y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de sus partes interesadas, como inversores, clientes, personas consumidoras, entorno medioambiental y sociedad en general.

Estas organizaciones encuentran el equilibrio entre rentabilidad económica y un impacto medioambiental y social positivo, desempeñando un papel fundamental en la construcción de un mundo mejor. En este contexto, desde COPADE promueven el desarrollo sostenible entre las organizaciones a través del, ‘’Reporte No Financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible".

Se vive una época marcada por el cambio climático y la creciente amenaza a la biodiversidad, en la que el cambio climático ha pasado de ser futuro a ser un presente que todos conocen, con persistentes olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos, incendios muy virulentos, entre otros efectos que sufre el planeta. Ante este escenario, son las grandes corporaciones quienes se han adelantado y han entendido que la sostenibilidad es esencial para su éxito y durabilidad. Desde hace años, en COPADE también velan por otra tipología de organizaciones como pequeñas y medianas empresas (PYMES) de España y también por las entidades de economía social, ya que, siguiendo el espíritu de la Agenda 2030, nadie debe quedarse atrás.

Actualmente, COPADE está ejecutando este innovador proyecto respaldado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 con el objetivo de proporcionar a las organizaciones españolas herramientas para cuantificar su contribución y compromiso con los ODS. La finalidad es facilitar la implementación de soluciones innovadoras que fomenten la competitividad de estas entidades mejorando su sostenibilidad, lo que aumentará sus posibilidades de ser proveedoras de grandes empresas y de resultar seleccionadas en procesos de contratación pública y las preparará para cumplir la regulación europea que en los últimos años ha ido ampliando su alcance. El proyecto ‘’Reporte no financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible" (Pymes y Agenda 2030) se ejecuta en distintas fases:

Medición inicial del impacto social y la contribución a la consecución de los ODS: se inicia el proyecto con talleres de dos días en los que se llevan a cabo sesiones formativas y además se trabaja con las entidades participantes en la medición de su huella con el objetivo de obtener un diagnóstico inicial que permita la elaboración de un plan de mejora de la sostenibilidad de la organización. Este plan incluye la definición de prioridades, objetivos, líneas de acción, y otros elementos esenciales para mejorar el impacto de las organizaciones. Interpretación para finalizar un plan de acción: una vez realizada esta medición inicial, se inicia un proceso de identificación de las principales problemáticas que requieren abordarse. Durante este proceso, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los distintos ODS, identificando acciones específicas que puedan contribuir a la consecución de la Agenda 2030. Una vez implementado, se realiza una nueva medición de la huella social para evaluar el progreso logrado. Medición final de la huella social: esta medición tiene como objetivo documentar de manera concreta cómo la implementación de las medidas del plan de acción ha tenido un impacto positivo en el entorno y ha contribuido a mejorar la contribución de la entidad a la Agenda 2030. COPADE otorgará una certificación reconociendo el compromiso de la entidad con la sostenibilidad, tras haber verificado la huella lograda por la entidad. Con esto también se busca dar a conocer las buenas prácticas de las entidades convirtiendo a estas compañías en agentes de cambio. Tras esta medición se facilitará a las empresas un Reporte No Financiero. Desde COPADE la finalidad es ayudar a mejorar el impacto social de las entidades y su contribución a los ODS establecidos en la Agenda 2030. Así mismo, trabajan con estas organizaciones en la formulación de un plan de acción destinado a fortalecer su compromiso con el planeta. A pesar de que muchas ya destacan por desarrollar sus actividades desde el foco de la sostenibilidad, esta iniciativa pretende motivarlas a reconocer sus logros pasados, identificar áreas de mejora, y descubrir oportunidades que quizás aún no hayan considerado, con el fin de comunicar estos avances a sus partes interesadas.

Durante los talleres, llevados a cabo en diferentes ubicaciones, como en Gijón, Logroño, Alicante, Madrid y Córdoba, proporcionando capacitación en temas como Comercio Justo, consumo responsable, ODS y metodologías de co-creación. Estas primeras sesiones han servido para tangibilizar el compromiso que existe entre las diversas organizaciones. Se ha detectado que las entidades participantes han podido identificar sus efectos en el entorno, reciclar ideas y marcarse metas para seguir mejorando en términos de sostenibilidad. Este tipo de actividad amplía las perspectivas hacia una nueva manera de trabajar y también ha permitido que se realicen acuerdos comerciales buscando sinergias fructíferas para ambas partes.

Se destaca que esta primera fase ha contribuido a que las empresas sean conscientes de la importancia de la consecución de los ODS y a la realización de la Agenda 2030. Así como visibilizar el compromiso de estas entidades con la sociedad y el medioambiente, sirviendo como ejemplo a seguir para otras organizaciones. Además de aumentar el conocimiento de la Agenda 2030 entre las entidades sociales que, a menudo, carecen de las herramientas y recursos necesarios para profundizar en su sostenibilidad.

*El contenido del artículo es responsabilidad exclusiva de Fundación Copade y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.