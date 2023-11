La Academia celebra su Homenaje a Profesionales 2023

Son cinco profesionales que arriman el hombro para que el cine español salga adelante. Cinco personas que dedican incontables horas y desvelos a su trabajo, que el martes salieron de la recámara y fueron protagonistas. Arropados por amigos, familiares y compañeros, la ayudante de cámara Sara Barquín, el jefe de eléctricos Fernando Beltrán, la guarnicionera Estrella Caballero, el maestro de armas Miguel Pedregosa y la gestora audiovisual Elena Vilardell recibieron el homenaje de la Academia de Cine, cuya sala de cine colgó el cartel de aforo completo.





La Academia celebró el Homenaje a Profesionales 2023, acto que dejó patente que el cine es uno de los oficios más colectivos que existen, imposible de sacar adelante sin la participación de un elevado número de profesionales.

“A través de Sara, Fernando, Estrella, Miguel y Elena extendemos nuestro aplauso a quienes, con oficios que para el espectador pueden pasar desapercibidos, colaboran para seguir haciéndonos soñar a través de cine”, manifestó el presidente de la institución Fernando Méndez-Leite.

La guionista y miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine, Virginia Yagüe, fue la encargada de presentar a Sara Barquín, cuyas manos aseguran la nitidez de la imagen de la película. “Me encanta mi trabajo, especialmente su nombre, ayudante, de ayudar. Ayudaros a todos vosotros que os dejáis la vida en hacer aparecer una película de la nada. Ayudar a que la vida de los artistas sea más fácil, libre de complicaciones técnicas”, resaltó la ayudante de cámara riojana, que recordó a personas claves en su desarrollo profesional –Tote Trenas, Paco Sánchez Polo, Miguel Ángel Pulido y Natalia Vivancos, entre otros muchos–.

Susi Sánchez, actriz y vicepresidenta de la Academia, entregó el galardón a Fernando Beltrán, “un hombre que desde la sombra nos has iluminado a todos nosotros, a los actores”, apostilló Sánchez. Jefe de eléctrico e hijo de eléctricos, este profesional recién jubilado citó a los tres jefes de eléctricos que habían marcado su carrera –su padre, Paco Durán y Rafa García Martos– y a su mujer, “que me ha acompañado durante esta carrera complicada para el que se queda en casa y divertida para el que lo está viviendo”, apostilló.

“Es una de las mejores artesanas, maga absoluta con cualquier diseño o reto en cualquier tipo de cuero y sus variantes”, resaltó Pepe Reyes, miembro de la especialidad de diseño de vestuario, cuando presentó a Estrella Caballero, guarnicionera y toda una referencia en todo lo que tenga que ver con el cuero en el cine nacional e internacional.

A Caballero se le quebró la voz cuando habló de su marido, Fernando Santamaría, fallecido en 2021. “Este reconocimiento no es solo mío, sino también de la persona que ha estado trabajando conmigo. Mi marido era el mejor maestro. Con sus enseñanzas, él y su arte permanecerán vivos en cada trabajo que yo realice porque es el mejor artesano que he conocido en mi vida”, declaró.

Un hombre de acción y una gestora defensora del cine latinoamericano

Yousaf Bokhari, miembro de la especialidad de dirección de producción, fue el encargado de distinguir a Miguel Pedregosa, “maestro de los maestros de armas” y uno de los especialistas pioneros de nuestro país en trabajar en grandes producciones internacionales. El viento y el león, Marco Antonio y Cleopatra, La misión, Papillon, El ultimátum de Bourne, Conan el Bárbaro, La casa de los espíritus, Los otros, Carmen y Mar adentro son solo algunos de los conocidos títulos que contaron con la destreza de Pedregosa.

Este hombre “de acción” recordó algunas anécdotas de su intensa vida, sus viajes por todo el mundo y algunas de las más de 130 películas en las que había participado, muchas de ellas fuera de nuestras fronteras “sin hablar inglés”, puntualizó.

“Sin las ayudas de Ibermedia no existiría el cine cubano. El cine latinoamericano ha contado con tu ayuda para estar ahí”, dijo el guionista cubano Alejandro Hernández de Elena Vilardell, que lleva 25 años al frente del Programa Ibermedia.

La gestora audiovisual rememoró que, cuando empezó hace un cuarto de siglo impulsando un cine que proyecta a Iberoamerica con voz y luz propia “no nos encontrábamos reflejados, nos mirábamos de perfil. Ahora nos podemos mirar a la cara, es nuestro lenguaje, incluso con esos acentos diferentes, pero que entendemos y empezamos a reconocer. El cine sirve para que nos miremos a la cara”, añadió.