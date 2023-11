La plataforma antitaurina de Alfafar solicita al nuevo ministro de cultura valentía política

Hoy reproduzco textualmente la nota de prensa enviada a diferentes medios de comunicación desde la plataforma antitaurina a la que represento:



La plataforma antitaurina de Alfafar se ha pronunciado públicamente respecto a la elección del nuevo ministro de cultura, Ernest Urtasun, al que solicitan derogar la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.



Desde el colectivo que lucha por la abolición de todos los festejos taurinos, recuerdan que en el pasado, el ministro ha llegado a decir que la tauromaquia “es una actividad injusta, sádica y despreciable” y en consecuencia, solicitan valentía política para su desprotección.

Desde la plataforma también han valorado positivamente el anuncio de PACMA de que ha solicitado una reunión con el ministro para abordar este tema y recuerdan que el partido Animalista se infiltró en uno de los toros embolados que hacen en el propio Alfafar "mostrando la peor cara de estos festejos basados en la crueldad", ha señalado Diego Nevado Martínez, portavoz de la plataforma antitaurina de Alfafar.

En un comunicado, la plataforma añade que los festejos taurinos cuentan con gran rechazo social, según encuestas oficiales, pero que subsiste de subvenciones y privilegios "que no tienen otros sectores verdaderamente culturales".

ACTIVISMO EN ALFAFAR

"En Alfafar nos encontramos con que no solamente los festejos son extremadamente crueles con los animales, también vemos que no hay ningún control respecto a la infancia, la protección del vecindario que en su mayoría rechaza estos mal llamados festejos, el mobiliario urbano entre el que se encuentra el colegio Remedios Montaner acabando destrozado, el dinero público destinado en el último pleno antes de las elecciones para una seguridad inexistente o el abuso que supone que la sanidad pública esté siendo saturada por imprudencias personales de personas normalmente en estado de embriaguez", señalan desde la plataforma.



Por ello, el 20 de enero de 2024, a las 17:30, las personas activistas se concentrarán ante el Ayuntamiento de Alfafar para pedir al alcalde que, como mínimo, deje de autorizar ya el toro embolado "ante el rechazo social, las miles de críticas tras los vídeos aparecidos este año y el anterior o al dirigirse otros organizadores taurinos a la concejala antitaurina de Compromís para decir que están en contra del toro embolado", zanjan.

Por ello, la plataforma antitaurina de Alfafar pide al ministro de cultura que haga todo lo que esté en su mano durante esta legislatura para desproteger la tauromaquia y a la ciudadanía, que escriba a defensaanimal2023@gmail.com o mediante el WhatsApp 691093886 para participar en la próxima protesta en el municipio.