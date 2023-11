Consejos para hacer tu portada del TFM

alt: Cómo hacer la portada del TFM

Hacer un Trabajo de Fin de Máster (TFM) puede llevar meses de trabajo de investigación, contraste, acceso a fuentes, desarrollo etc. Es un trabajo muy laborioso al que muchos estudiantes dedican muchas horas. Sin embargo, no todo el mundo le dedica el tiempo necesario a la portada del TFM.

¿La portada? ¡Pero si eso es lo de menos! Eso pensamos a veces, pero lo que no pensamos es lo siguiente: la portada de un TFM es la carta de presentación del mismo.

La portada es la primera impresión que la persona encargada de corregir tu TFM va a tener sobre el trabajo que has hecho durante meses. ¿De verdad quieres causar una mala impresión nada más empezar?

En este artículo vamos a explicar cómo hacer la portada de un TFM, además de algunos requisitos básicos que no pueden faltar en ella.

La portada del TFM: ¿Qué es y por qué es tan importante?

Mucha gente piensa que la portada del TFM es una simple página inicial sin importancia. En realidad, la portada de nuestro TFM es la carta de presentación para todo aquel o aquella que vaya a leer tu trabajo. Y eso son palabras mayores.

Esta primera página va a darle una primera impresión estética a tu trabajo, pero también transmitirá la seriedad, dedicación y profundidad del tiempo que has invertido en todo este proceso.

La portada debe ser atrayente, dar información precisa y reflejar lo que el lector va a encontrarse a partir de ahí. Una primera impresión positiva pondrá en valor tu trabajo desde el principio, así que dedícale tiempo a esta parte.

Entiende la portada de tu TFM como una herramienta estratégica para conseguir ese ‘click’ en la mente de la persona que va a corregir tu trabajo.

¿Qué partes tiene la portada de un TFM?

La portada de un TFM, igual que la portada de un TFG, puede variar según las especificaciones de cada universidad o departamento. Pero, en general, suelen seguir una estructura común con las siguientes partes:

● Título del trabajo: debe ser claro, conciso y, además, reflejar el contenido y el enfoque de tu TFM. ● Nombre del autor: nombre completo que coincida con el del registro oficial de la universidad. ● Nombre de la Universidad: el nombre completo de la institución académica donde presentas tu TFM. ● Fecha de presentación: la fecha en que presentas tu TFM. ● Logo de la Universidad: el logo oficial de la universidad suele ser un requisito común. ● Nombre del tutor: el nombre completo de tu tutor que supervisó y guió todo el proceso de tu TFM.

Errores comunes en la portada de un TFM.

Al crear la portada de un TFM, existen una serie de errores habituales que pueden empañar nuestro trabajo a la hora de presentarlo.

Te dejamos una pequeña lista de errores comunes que debes evitar:

● Datos de identificación incorrectos: nombre que no coincide con el del registro oficial de la universidad, fecha de entrega errónea, etc… Presta atención a que todos estos datos estén puestos correctamente. ● Mala elección del título: el título debe resumir en muy pocas palabras la esencia del trabajo de forma clara y efectiva. ● Presentación sucia y poco profesional: debes utilizar un diseño limpio y ordenado que refleje un trabajo serio y fácil de entender. ● Olvidarse de los logos y colores institucionales: es importante no olvidarse de incluir el logo de la universidad y los colores adecuados.

Pasos a seguir para hacer una portada de TFM

Crear una portada TFM no es simplemente una tarea estética para que ‘quede bonita’. Se trata de un proceso estratégico que implica ser muy cuidadoso con la elección de los elementos visuales, la organización de la información y la creación del título, entre otros aspectos.

Vamos a hacer un pequeño análisis de todos los pasos a seguir para hacer tu portada TFM sin fallos y con la tranquilidad de que estamos poniéndole el broche perfecto a nuestro trabajo.

Hay que tener en cuenta que la portada TFM debe cumplir con unos estándares formales y estilísticos que debemos seguir, y que encontraremos en los requisitos de nuestra universidad y/o departamento.

1.Elige bien el título Hay que tener claro que elegir un título adecuado para tu portada TFM es fundamental para la correcta presentación de tu trabajo, por lo que deberás seleccionarlo cuidadosamente. El título debe ser relevante y preciso, atraer la atención del lector, despertar su interés y comunicar en un sólo vistazo el enfoque del trabajo.

Tómate tu tiempo para reflexionar sobre el título, baraja diferentes opciones y, en caso de duda, no tengas miedo a preguntar a profesores, compañeros o cualquier persona que pueda echarte una mano. Recuerda que un buen título hará que empieces sumando puntos a la hora de la corrección del TFM.

2.Organiza bien la Información Toda la información que incluyas en la portada de tu TFG o de tu TFM debe estar expuesta de forma clara y equilibrada. Distribuye adecuadamente los diferentes elementos de la portada: el título, los datos personales, los logos de la universidad, etc… Todos ellos deben estar repartidos de forma armoniosa, bien encuadrados y respetando adecuadamente los espacios en blanco y los márgenes tanto laterales como superiores e inferiores.

Busca un diseño sencillo, bien organizado, que facilite la comprensión y que refleje bien todos los aspectos importantes de tu trabajo, además de destacar la información clave y necesaria que no puede faltar.

3.Utiliza los elementos visuales La portada de tu TFM también deberá integrar los logos oficiales y elementos visuales que requiera la universidad o el departamento en particular del área de trabajo. Este tipo de requisitos suele ser común en todas las instituciones académicas, de modo que podemos hablar de forma general.

Deberás incorporar a tu portada TFM el logo oficial de la universidad y cualquier otro elemento visual que se te indique en las instrucciones del TFM. La inclusión del logo oficial y elementos visuales no sólo le da a los trabajos un sentido de identidad, también aportan un toque profesional y estético a los trabajos.

4.Comprueba los requisitos específicos. Cuando nos matriculamos en la asignatura de TFM o TFG, existen una serie de requisitos que debemos leer. Existen requisitos respecto a temas académicos y de investigación, pero también existen los requisitos de estilo, formato, tamaño de letra, etc. Puede parecer un asunto de poca importancia, pero es importante no olvidarnos de esto.

Entre todos estos requisitos estéticos y de formato, también podremos encontrar los referentes a la portada del TFM. Dedica el tiempo necesario para entenderlos bien y asegúrate de que tu portada cumple con las pautas indicadas. Sería una pena estropear el trabajo de meses por una tontería así, ¿verdad?

5.Revisa y compruébalo todo. Antes de entregar tu trabajo a tu tutor o tutora para que lo corrija, revísalo todo. Y todo también incluye la portada TFM. Es posible que se te haya colado algún error ortográfico o gramatical, que se te haya olvidado incluir algún elemento, que no hayas comprobado bien las pautas de estilo y formato… Puede pasar cualquier cosa, pero también se puede evitar con facilidad. Sólo tienes que revisar cuidadosamente tu portada TFG. Esto puede marcar la diferencia entre tener éxito con la entrega de tu trabajo o suspender directamente por poner mal pequeño error o por olvidarte de incluir algo de carácter obligatorio.

Nuestros consejos para hacer una buena portada de TFM

¿Quieres que te demos algunos consejos rápidos para la portada de tu TFM?

Es muy fácil, sólo tienes que guiarte por estas 4 pautas: 1. Simplicidad. 2. Coherencia. 3. Armonía. 4. Revisión.

Simplicidad para evitar la sobrecarga visual. Menos es más: algo limpio y sencillo es más que suficiente.

Los elementos gráficos deben estar alineados con cierta coherencia y respetando márgenes y espacios en blanco.

Busca la armonía en el formato: espaciado, alineado, tamaño de letra y tipografía sencillos y fáciles de leer.

Y por último, revisa siempre, a fondo y detenidamente. Es la única manera de conseguir que no haya margen de error.

Portada del TFM: un ejemplo claro a seguir.

En este apartado vamos a ver, a modo de ejemplo, una plantilla de una portada TFM que recoje claramente las indicaciones que hemos visto en este artículo.

● En primer lugar, podemos ver claramente un diseño sencillo y equilibrado, limpio y bien estructurado. Respeta los espacios en blanco, los márgenes y un estilo y formato fácil de leer. ● Por otro lado, encontramos el Título en la parte superior y el logo de la universidad justo debajo.(aunque también podemos ver estos dos elementos en el orden inverso. ● A continuación, el resto de datos a rellenar en una portada TFM: nombre del alumno/autor, nombre del tutor, etc. En este caso incluye un colaborador (que puede darse el caso de que exista) y no incluye la fecha. Dependerá de las especificaciones de cada universidad. ● Por último, otros datos de interés como el nombre del Máster, la Facultad correspondiente y el nombre de la universidad.

Cada Universidad incluye sus requisitos formales, pero hay algunos aspectos comunes a todas ellas: el logo, el título y los datos principales como el nombre del alumno y del tutor.

Conclusiones

A estas alturas ya habrás aprendido que la portada TFM es más que una mera formalidad. La portada de un TFM nos da la oportunidad de brillar desde el primer momento, de causar una buena impresión inicial y de demostrar que lo que se esconde detrás de esa primera página merece la pena.

Ahora te toca a ti poner todo de tu parte para conseguir la mejor portada para tu TFM.