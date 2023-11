Saber convivir es saber comprender y respetar

Las aulas, como los foros, siempre han sido lugares de confrontación sana de las diversas ideas que, por pura normalidad cívica, circulan de la mano de la ciudadanía.



Los insultos y desprecios son signos de superioridad estúpida. La verdad tiene tantas formas como genes llevamos los hombres, por eso nunca es aceptable querer convencerse de que los míos, jamás elegidos, son mejores que los de los demás. La sangre roja o azul lleva los mismos componentes en todo ser humano... y al igual que ciertas formas de vivir pueden dañarla, la vida en sociedad nos hace, por las circunstancias, de derechas, de izquierdas, de centro o duros, inflexibles y también comprensibles.

Cuando entramos en esos lugares que nos representan, el Congreso, el Senado, los Ayuntamientos, tenemos derecho a exigir que todos los que allí ocupan escaños hayan aprobado la asignatura de la CONVIVENCIA, para, de ese modo, poder COMPRENDER y RESPETAR todas y cada una de las ideas que revolotean por encima, sin distinción ni degenes, ni de sangre.

Una sociedad sin capacidad de COMPRENDER y RESPETAR la DIVERSIDAD EN CONVIVENCIA, tiene poco futuro; poco a poco ella misma se destruirá; la INDIFERENCIA, la enfermedad más grave que puede inocularse en una sociedad, campará a sus anchas.

Me encantaría entender por qué, si la AMNISTÍA, es buena para España (según Pedro Sánchez), no se extiende a muchas personas o casos que, sin ser tan relevantes como los del señor Puigdemont, son más trágicos a nivel personal y familiar.

Señor Pedro Sánchez, argumentos para llenar un teatro hay muchos, sobre todo si el que los expone va a salir beneficiado o los que van a llenarlo van ha recibir un STATUS SOCIAL ELITISTA”.

Muchos ya no nos oyen por culpa de algún socio suyo; muchos ya no pueden hablar su idioma por culpa de algún socio suyo; muchos son ciudadanos de segunda por culpa de algún socio suyo; MUCHOS, señor Sánchez, se han comprometido a seguir igual, porque saben que existe un señor que siempre dirá: “LA AMNISTÍA ES BUENA PARA LA CONVIVENCIA”... Los demás que paguen los platos rotos.

Pida usted, señor SÁNCHEZ, que la historia le permita solicitar su propia AMNISTÍA.